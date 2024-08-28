İstanbul Karanlığa Gömüldü: AKOM’dan Yağış ve Fırtına Uyarısı
İstanbul Karanlığa Gömüldü: AKOM’dan Yağış ve Fırtına Uyarısı
İstanbul’da öğle saatlerinde bulut geçişi sebebiyle birçok ilçe akşam karanlığını yaşadı. Yoğun yağış nedeniyle özellikle İstanbul Avrupa yakasında yaşam olumsuz etkilendi. Yağışların, kısa zamanda Anadolu Yakası’nda da etkili olması bekleniyor. AKOM, gök gürültü yağışın gün boyunca etkili olacağını söyleyerek sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
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Karadeniz’de oluşan tropikal düzensizlik nedeniyle oluşan yoğun yağış kütleleri bugün itibarıyla İstanbul’a giriş yaptı.
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İstanbul’da yaşanan bulut geçişi sebebiyle gündüz vakti karanlık oluştu.
Hava Forum’un paylaştığı görüntüler👇
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İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yaşanan yağmurdan görüntüler 👇
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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM da sel ve su baskınlarına karşı uyardı. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkati olmaları önem arz etmektedir" denildi.
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