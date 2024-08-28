İstanbul Karanlığa Gömüldü: AKOM’dan Yağış ve Fırtına Uyarısı

İstanbul’da öğle saatlerinde bulut geçişi sebebiyle birçok ilçe akşam karanlığını yaşadı. Yoğun yağış nedeniyle özellikle İstanbul Avrupa yakasında yaşam olumsuz etkilendi. Yağışların, kısa zamanda Anadolu Yakası’nda da etkili olması bekleniyor. AKOM, gök gürültü yağışın gün boyunca etkili olacağını söyleyerek sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.