İstanbul Gelişim Üniversitesi Başarıyı Ödüllendiriyor! Okul Birincilerine ve Dereceye Girenlere Burs Fırsatı

İstanbul Gelişim Üniversitesi yalnızca burslarla değil, uluslararası başarılarıyla da öne çıkıyor.

Times Higher Education 2025 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda:

• Dünya genelinde 1001–1200 bandında,

• Türkiye’de 13., vakıf üniversiteleri arasında ise 8. sırada.

Araştırma kalitesi sıralamasında:

• Dünya genelinde 473., Türkiye’de 3., vakıf üniversiteleri içinde 2. sırada.

Uluslararası görünüm kategorisinde:

• Dünya genelinde 596., Türkiye’de 5. sırada.

Yani İGÜ, hem global platformlarda hem de ulusal başarı liginde oldukça iddialı bir noktada.

%10 Ek Burs Fırsatı: Kampüste Tercih Yapanlara Sürpriz Var!

İGÜ’yü ziyaret eden adaylara sadece bilgi değil, ekstra fırsatlar da sunuluyor. Tercih döneminde kampüse gelen ve yüz yüze tercih yapan adaylara, ilk 5 tercih bursuna ek olarak %10 Kampüste Tercih Bursu veriliyor.

Ayrıca, üniversite ücretleri, bölümler, burs olanakları gibi tüm detaylar yüz yüze görüşmelerde birebir anlatılıyor.

Tanıtım günleri 11 Ağustos’a kadar sürecek, ajandanıza not düşün!