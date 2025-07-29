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İstanbul Gelişim Üniversitesi Başarıyı Ödüllendiriyor! Okul Birincilerine ve Dereceye Girenlere Burs Fırsatı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Başarıyı Ödüllendiriyor! Okul Birincilerine ve Dereceye Girenlere Burs Fırsatı

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Onedio Content - Onedio Editörü
29.07.2025 - 17:28

Üniversite tercih dönemine sayılı günler kala burs haberleri de peş peşe geliyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 2025 YKS’de başarı gösteren öğrencileri yalnızca alkışlamakla kalmıyor, sunduğu burslarla başarıyı ciddi biçimde destekliyor.

Hem okul birincilerine hem de sınavda dereceye giren öğrencilere yönelik kapsamlı burs programlarıyla dikkat çeken üniversite, başarıya yatırım yapmaya devam ediyor.

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Okul Birincilerine Özel Aylık Burs Fırsatı

Okul Birincilerine Özel Aylık Burs Fırsatı

2025 yılında liseden mezun olacak ve okul birincisi olan öğrenciler için İGÜ’de çok özel bir burs desteği var! Eğer İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni ilk 5 tercihi arasında gösterir ve aşağıdaki fakültelerin tam burslu bölümlerinden birine yerleşirseniz, belirlenen miktarlarda aylık nakit burs alabiliyorsunuz:

• Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi: 7.500 TL

• Diş Hekimliği Fakültesi: 5.000 TL

• Sağlık Bilimleri Fakültesi: 5.000 TL

• Uygulamalı Bilimler Fakültesi: 5.000 TL

• İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: 5.000 TL

• Güzel Sanatlar Fakültesi: 5.000 TL

Bu burs programı, öğrencilerin başarılarını ödüllendirmek ve üniversite hayatları boyunca ekonomik olarak yanlarında olmak amacıyla geliştirildi.

Dereceye Giren Öğrencilere Aylık 25.000 TL’ye Varan Mütevelli Heyeti Bursu

Dereceye Giren Öğrencilere Aylık 25.000 TL’ye Varan Mütevelli Heyeti Bursu

YKS’de sınırları zorlayarak üst sıralarda yer alan öğrencileri de unutmamışlar! Eğer İGÜ’nün burslu programlarına yerleştiyseniz ve Türkiye genel sıralamanız aşağıdaki aralıklardaysa, Mütevelli Heyeti’nden doğrudan burs alıyorsunuz:

• İlk 10: Aylık 25.000 TL

• İlk 100: Aylık 20.000 TL

• İlk 500: Aylık 15.000 TL

• İlk 1.000: Aylık 10.000 TL

Üniversiteye adım attığınız ilk andan itibaren ödüllerle karşılanmak hiç fena değil, değil mi?

Uluslararası Sıralamalarda Güçlü Konum

Uluslararası Sıralamalarda Güçlü Konum

İstanbul Gelişim Üniversitesi yalnızca burslarla değil, uluslararası başarılarıyla da öne çıkıyor.

Times Higher Education 2025 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda:

• Dünya genelinde 1001–1200 bandında,

• Türkiye’de 13., vakıf üniversiteleri arasında ise 8. sırada.

Araştırma kalitesi sıralamasında:

• Dünya genelinde 473., Türkiye’de 3., vakıf üniversiteleri içinde 2. sırada.

Uluslararası görünüm kategorisinde:

• Dünya genelinde 596., Türkiye’de 5. sırada.

Yani İGÜ, hem global platformlarda hem de ulusal başarı liginde oldukça iddialı bir noktada.

%10 Ek Burs Fırsatı: Kampüste Tercih Yapanlara Sürpriz Var!

İGÜ’yü ziyaret eden adaylara sadece bilgi değil, ekstra fırsatlar da sunuluyor. Tercih döneminde kampüse gelen ve yüz yüze tercih yapan adaylara, ilk 5 tercih bursuna ek olarak %10 Kampüste Tercih Bursu veriliyor.

Ayrıca, üniversite ücretleri, bölümler, burs olanakları gibi tüm detaylar yüz yüze görüşmelerde birebir anlatılıyor.

Tanıtım günleri 11 Ağustos’a kadar sürecek, ajandanıza not düşün!

Tercih Sürecinde Yanınızda Uzmanlar Olacak

Tercih Sürecinde Yanınızda Uzmanlar Olacak

Kafanız karışmasın diye her şey düşünülmüş! 

İGÜ kampüsünde kurulan tanıtım alanında; uzman tercih danışmanları ve akademisyenler, her adayla birebir ilgileniyor.

Üniversiteye hazırlık sürecinde öğrencinin puanına, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun bir tercih haritası oluşturulması sağlanıyor.

Ayrıca İGÜ’nün geliştirdiği “Tercih Robotu” da size dijital destek sunuyor.

Sonuç Olarak:

İstanbul Gelişim Üniversitesi, yalnızca bir üniversite değil; başarıyı destekleyen, potansiyeli görünür kılan ve öğrencisine yatırım yapan bir eğitim vizyonu sunuyor.

Eğer başarı yolculuğunuzu güçlü bir destekle sürdürmek istiyorsanız, İGÜ’nün sunduğu bu fırsatlara mutlaka göz atın.

Hayalinizdeki üniversite bir adım uzağınızda olabilir.

#işbirliği

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