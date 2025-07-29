İstanbul Gelişim Üniversitesi Başarıyı Ödüllendiriyor! Okul Birincilerine ve Dereceye Girenlere Burs Fırsatı
Üniversite tercih dönemine sayılı günler kala burs haberleri de peş peşe geliyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 2025 YKS’de başarı gösteren öğrencileri yalnızca alkışlamakla kalmıyor, sunduğu burslarla başarıyı ciddi biçimde destekliyor.
Hem okul birincilerine hem de sınavda dereceye giren öğrencilere yönelik kapsamlı burs programlarıyla dikkat çeken üniversite, başarıya yatırım yapmaya devam ediyor.
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Okul Birincilerine Özel Aylık Burs Fırsatı
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Dereceye Giren Öğrencilere Aylık 25.000 TL’ye Varan Mütevelli Heyeti Bursu
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