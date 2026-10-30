article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 31 Ekim - 1 Kasım Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 31 Ekim - 1 Kasım Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 19:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 31 Ekim - 1 Kasım'da hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Yıldız Tilbe

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi, 21:00

  • Konser Yeri: JJ Arena Watergarden, Ataşehir

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türk pop ve fantezi müziğinin kendine özgü yorumcusu Yıldız Tilbe, otuz yılı aşkın kariyerinin en sevilen hitlerini geniş repertuvarı ve orkestrası eşliğinde sahneye taşımaktadır. Kendine has sahne enerjisi ve içten anlatımıyla bilinen sanatçı, dinleyicilerine hem nostaljik aşk şarkılarını hem de yüksek tempolu parçalarını seslendirdiği coşkulu bir canlı performans sunmaktadır.

Simge

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi, 21:00

  • Konser Yeri: Jolly Joker Vadistanbul, Sarıyer

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Son dönemin popüler şarkılarına imza atan vokalisti Simge Sağın, modern pop düzenlemeleri ve sahne prodüksiyonu eşliğinde dinleyicileriyle buluşmaktadır. Geniş kitlelerce bilinen hareketli şarkılarını dans koreografileriyle birleştiren sanatçı, mekânın atmosferinde temposu kesilmeyen bir pop gecesi yaşatmaktadır.

Semicenk

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar, 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Şişli

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türk pop ve modern arabesk melodilerini harmanlayarak dijital platformlarda dinlenme rekorları kıran Semicenk, geniş orkestrasıyla birlikte açık hava sahnesinde boy göstermektedir. Karakteristik buğulu vokali ve dillerden düşmeyen hitleriyle öne çıkan genç müzisyen, sonbahar akşamında açık hava izleyicisine yoğun duygusal bir atmosfer yaşatmaktadır.

Bengü

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi, 21:00

  • Konser Yeri: Jolly Joker Atakent Tema, Küçükçekmece

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: 2000'li yıllardan günümüze uzanan albümleriyle pop müziğin tanınan kadın vokallerinden olan Bengü, klasikleşmiş hitlerini modern canlı aranjmanlarla seslendirmektedir. Dinamik ekibi eşliğinde sahne alan pop sanatçısı, dinleyicilerine baştan sona nostalji ve yüksek tempolu dans şarkılarıyla bezeli bir konser deneyimi sunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Çakal

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar, 20:00

  • Konser Yeri: Bostancı Gösteri Merkezi, Kadıköy

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türkiye trap ve drill sahnesinin önde gelen temsilcilerinden Çakal, sert bas ritimleri ve akılda kalıcı vokal akışlarıyla şekillenen hit parçalarını büyük salon prodüksiyonuyla sergilemektedir. Genç nesil dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği sanatçı, sahne şovları ve aralıksız yüksek temposuyla Anadolu yakasındaki rap tutkunlarına dinamik bir konser yaşatmaktadır.

Sehabe & Yeis Sensura

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar, 22:00

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türkçe rap müziğin duygusal lirikleri ve hikâye anlatıcılığıyla tanınan iki tecrübeli ismi Sehabe ve Yeis Sensura, yeni albüm lansman konserleri kapsamında aynı sahneyi paylaşmaktadır. Yıllara dayanan ortak üretimlerini melankolik altyapılar ve derinlikli kafiyelerle buluşturan ikili, dinleyicilerine rap müziğin lirik yönünü öne çıkaran samimi bir sahne performansı vadetmektedir.

Yung Ouzo

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar, 19:00

  • Konser Yeri: Hayal Kahvesi Aqua Florya, Bakırköy

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Yeni nesil trap akımının yükselen isimlerinden Yung Ouzo, çağdaş sokak kültürünü ve melodik ritimleri birleştiren modern sahne setiyle dinleyicilerin karşısına çıkmaktadır. Canlı vokal performansı ve tempolu beat'leriyle öne çıkan müzisyen, kulüp sahnesinin samimi ortamında hip-hop severlere enerjik bir müzik deneyimi sunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

Musa Göçmen SenfoRock Metallica

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi, 21:00

  • Konser Yeri: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu, Beyoğlu

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Şef Musa Göçmen yönetimindeki SenfoRock orkestrası, efsanevi heavy metal topluluğu Metallica'nın zamana meydan okuyan klasik yapıtlarını çok sesli senfonik aranjmanlarla harmanlayarak dinleyiciye sunmaktadır. Rock enstrümanlarının sert tınılarıyla senfonik yaylı ve üflemelilerin ihtişamını birleştiren bu özel proje, dinleyicilere yüksek tansiyonlu ve teatral bir müzik şöleni vadetmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

Tekfen Filarmoni Orkestrası

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar, 20:00

  • Konser Yeri: Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, Şişli

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası, virtüöz keman sanatçısı Daniel Lozakovich'in solistliğinde yeni konser sezonunun görkemli açılışını gerçekleştirmektedir. Barış ve kültürlerarası diyalog misyonuyla kurulan topluluk, klasik dönemin virtüozite isteyen şaheserlerini salonun akustik ortamında dinleyicilere aktarmaktadır.

Jodok Cello (Jodok Vuille)

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar, 20:00

  • Konser Yeri: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu, Beyoğlu

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: İsviçreli çellist Jodok Vuille, klasik çello icrasını sinematik melodiler ve modern dijital anlatımla zenginleştirdiği solo projesi 'Jodok Cello' ile İstanbul sahnesine çıkmaktadır. Alpler'den esinlenen özgün bestelerinin yanı sıra bilinen Türkçe ezgilerin oda müziği uyarlamalarına da yer veren sanatçı, dinleyicilere lirik ve masalsı bir enstrümantal dinleti sunmaktadır.

Duo di Napoli ('Büyüleyici İtalya' - Kahve Konserleri)

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar, 11:00

  • Konser Yeri: Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Kadıköy

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Soprano Nicoletta D'Agosto ve piyanist Paolo Scibilia'dan oluşan Duo di Napoli, Süreyya Operası'nın tarihi salonunda Puccini ve Bellini'nin seçkin opera aryalarını icra etmektedir. İtalyan operasının dramatik romanslarını geleneksel Napoli şarkılarıyla birleştiren ikili, klasik müzikseverlere sabah saatlerinde seçkin bir Akdeniz rüzgârı estirmektedir.

Klasik Müziğin Cadıları

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi, 20:00

  • Konser Yeri: Yeldeğirmeni Sanat Kadıköy Belediyesi, Kadıköy

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Flüt, obua, viyolonsel ve piyanodan teşekkül eden oda müziği dörtlüsü, klasik repertuvarın dramatik, gizemli ve gerilimli kompozisyonlarını genç dinleyiciler için yorumlamaktadır. Tematik bir konseptle hazırlanan konser, klasik müziğin çok sesli enstrümantal zenginliğini ilgi çekici bir kurguyla izleyiciye tanıtmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

LESSSS

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi, 22:00

  • Konser Yeri: 74 Hall Performance, Bakırköy

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Fransa elektronik müzik sahnesinin tanınan prodüktörlerinden LESSSS, endüstriyel ses dokuları ile Schranz ve sert hard techno tınılarını harmanlayan karanlık bir DJ seti yönetmektedir. Yüksek bpm hızına sahip ritim duvarları ve hipnotik bas partisyonlarıyla inşa edilen performans, dans müziği tutkunlarına kesintisiz ve yüksek enerjili bir gece kulübü deneyimi yaşatmaktadır.

Halloween BOO 9 (Sedat Şenel, Irosima, Ba$ar)

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi, 21:30

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: DJ Sedat Şenel, Irosima ve Ba$ar'ın canlı setlerini bir araya getiren Halloween BOO 9 gecesi, Cadılar Bayramı'nın mistik konseptini tempolu dans altyapılarıyla birleştirmektedir. Terk edilmiş sinema temalı görsel ve işitsel sahne tasarımlarıyla desteklenen etkinlik, elektronik müzik dinleyicisine sabahın ilk saatlerine kadar süren ritmik bir dans ortamı sunmaktadır.

The Halloween Night Party (İnan & Deniz Şenyer)

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi, 22:00

  • Konser Yeri: Kadıköy Sahne, Kadıköy

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: DJ İnan ve Deniz Şenyer'in kabinde yer aldığı The Halloween Night Party, tematik kostüm atmosferini güncel elektronik ve dans müziği seçkileriyle buluşturmaktadır. Kadıköy'ün köklü performans mekânının profesyonel ışık ve ses altyapısıyla desteklenen etkinlik, dans pistinde kesintisiz ritim ve enerjik geçişler arayan kulüp takipçilerine hitap etmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

Büyük Ev Ablukada, Jakuzi ve Arkadaş

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi, 17:00 (Kapı Açılışı)

  • Konser Yeri: KüçükÇiftlik Park, Şişli

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türkiye bağımsız alternatif sahnesinin öncülerinden Büyük Ev Ablukada, dark wave temsilcisi Jakuzi ve indie topluluğu Arkadaş, festival sahnesinde bir araya gelmektedir. Elektronik altyapılardan deneysel rock ritimlerine uzanan eklektik bir ses örgüsü sunan gruplar, bu açık hava buluşmasında dinleyicilere yüksek tempolu ve yenilikçi performanslar sergilemektedir.

Vega

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi, 21:00

  • Konser Yeri: Blind İstanbul, Beyoğlu

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türk alternatif rock müziğinin sembol gruplarından Vega, melankolik şarkı sözleri ve gitar yürüyüşleriyle hafızalara kazınan hit parçalarını canlı olarak seslendirmektedir. Beyoğlu'nun bağımsız müzik merkezinde sahne alan topluluk, Deniz Özbey'in vokali eşliğinde dinleyicilerine nostaljik ve samimi bir kulüp konseri yaşatmaktadır.

Lara Di Lara

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar, 19:30

  • Konser Yeri: Moda 63, Kadıköy

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Naif vokal tarzı ve minimalist düzenlemeleriyle bağımsız akustik sahnenin özgün bestecilerinden olan Lara Di Lara, Moda 63 ev konserleri serisinin konuğu olarak sahne almaktadır. Sıcak bir oda ortamında gerçekleştirilen bu butik performans, sanatçının içsel şarkı sözlerini akustik enstrümanların dinginliğiyle buluşturarak dinleyicilere sakin bir dinleti sunmaktadır.

Emir Yargın 'Klas Pop'

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi, 21:30

  • Konser Yeri: Babylon, Şişli

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Alternatif sahnenin mizahi ve teatral figürlerinden Emir Yargın, retro disko tınıları ile elektronik altyapıları harmanladığı 'Klas Pop' projesiyle müzikseverlerle buluşmaktadır. Dinamik sahne etkileşimi ve neşeli şarkı sözleriyle kurgulanan performans, katılımcılara alternatif kulüp kültürünün eğlenceli ve hareketli bir boyutunu yaşatmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Kerem Görsev Trio

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi, 21:00

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - touché by N Kolay, Beşiktaş

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türkiye caz sahnesinin önde gelen piyanist ve bestecilerinden Kerem Görsev, kontrbas ve davul birlikteliğiyle akustik caz müziğinin rafine tınılarını sahneye taşımaktadır. Kendi özgün kompozisyonlarının yanı sıra dinamik standart yorumlarına da yer veren usta üçlü, izleyicilere üst düzey enstrümantal uyum ve doğaçlama ustalığı içeren elit bir kulüp atmosferi sunmaktadır.

Payam Ghasemi Quintet

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi, 21:00

  • Konser Yeri: Beykoz Kundura, Beykoz

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Bas virtüözü Payam Ghasemi'nin önderliğindeki beşli, Doğu makamları ile çağdaş modal caz armonisini kaynaştıran özgün bir müzikal anlatı inşa etmektedir. Boğaz kıyısındaki tarihi fabrikanın endüstriyel dokusunda gerçekleşen performans, zengin ritim kalıpları ve enstrümantal sololarla cazseverlere sınırları aşan sofistike bir akşam vadetmektedir.

Evrim Özşuca Band

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi, 21:30

  • Konser Yeri: Nardis Jazz Club, Beyoğlu

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Vokal caz geleneğinin Türkiye'deki tecrübeli temsilcilerinden Evrim Özşuca, yetkin orkestrası eşliğinde swing ve bebop döneminin seçkin eserlerini yorumlamaktadır. Galata'nın tarihi caz kulübünde sahne alan sanatçı, duru vokal doğaçlamaları ve sıcak sahne tavrıyla dinleyicilerine klasik caz kulübü atmosferi sağlamaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi, 13:00

  • Konser Yeri: Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi, Fatih

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: TRT'nin köklü koro disipliniyle yetişen genç sanatçılardan kurulu topluluk, Anadolu'nun yedi coğrafi bölgesine ait otantik halk türkülerini asıllarına sadık kalarak seslendirmektedir. Geleneksel bağlama ailesi ve yöresel nefesli sazların eşlik ettiği çok sesli düzenlemeler, halk ezgilerinin kültürel zenginliğini ve kadim tınılarını müzikseverlere incelikle yansıtmaktadır.

Uygar Doğanay

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi, 20:00

  • Konser Yeri: Nossa Costa, Bakırköy

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Anadolu'nun yanık türkülerini ve bölgesel ezgilerini fantezi-halk müziği gırtlak teknikleriyle yorumlayan Uygar Doğanay, geniş bir geleneksel şarkı repertuvarıyla sahne almaktadır. Canlı halk çalgılarından kurulu saz ekibiyle sahneye çıkan sanatçı, duygusal yoğunluğu yüksek vokaliyle dinleyicilerine otantik ve melankolik bir türkü akşamı yaşatmaktadır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın