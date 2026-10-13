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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 17 - 18 Ekim Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 17 - 18 Ekim Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 22:42
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İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 17 - 18 Ekim'de hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Simge (Akustik)

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Konser Saati: 17 Ekim Cumartesi, 21:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Pop müziğin liste başı şarkılarına imza atan usta vokalist, Harbiye sahnesine özel olarak hazırladığı genişletilmiş akustik orkestrasyonuyla seyirci karşısına çıkmaktadır. Sanatçı, yaylılar ve akustik enstrümanların eşlik ettiği düzenlemelerle hit parçalarını çok daha rafine bir atmosferde yorumlayacaktır.

Koray Avcı

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Konser Saati: 18 Ekim Pazar, 21:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Şiirsel anlatımı, güçlü halk müziği gırtlağı ve pop-arabesk füzyonuyla geniş kitleleri etkileyen sanatçı, yüksek seyirci etkileşimli bir performans sergilemektedir. Sanatçı, repertuarında hem sevilen kendi bestelerine hem de Türk müziğinin zamansız klasiklerine yer vererek duygusal bir atmosfer yaratacaktır.

Tan Taşçı

  • Konser Yeri: Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi

  • Konser Saati: 18 Ekim Pazar, 21:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Kendi bestelediği dokunaklı baladlar ve melankolik pop tınılarıyla tanınan üretken yorumcu, Türk popunun güçlü erkek vokalleri arasında yer almaktadır. Sanatçı, deniz kenarındaki açık hava amfisinde hayranlarına romantik ve yüksek tempolu hitlerinden derlenen zengin bir canlı dinleti sunacaktır.

Göksel

  • Konser Yeri: Life Park, Sarıyer

  • Konser Saati: 17 Ekim Cumartesi, 15:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Retro pop estetiği, özgün şarkı yazarlığı ve zarif vokal tarzıyla Türk popunun simge isimlerinden olan sanatçı, festival sahnesine nostalji taşımaktadır. Sanatçı, kariyerinin kültleşmiş ilk dönem şarkılarından güncel hitlerine kadar uzanan geniş bir seçkiyi açık havada seslendirecektir.

Hande Ünsal

  • Konser Yeri: Çapa Pera

  • Konser Saati: 17 Ekim Cumartesi, 20:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Ritmik dans-pop aranjmanları ve enerjik vokal sunumuyla tanınan genç kuşak pop müzisyeni, kulüp sahnesinde dinamik bir müzikal akış vadetmektedir. Sanatçı, programında kendi pop hitlerinin yanı sıra modern popüler müziğin sevilen parçalarını yüksek tempolu remikslerle yorumlayacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Motive

  • Konser Yeri: Bostancı Gösteri Merkezi

  • Konser Saati: 18 Ekim Pazar, 21:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Yeni nesil Türkçe rap müziğin teknik akıcılığı ve trap altyapılarıyla zirvede yer alan ismi, türün stadyum ve salon ölçeğindeki en popüler figürlerindendir. Sanatçı, devasa kalabalıklar için hazırlanan görsel efektler ve yüksek bas frekanslarıyla desteklenen dinamik bir canlı hip-hop şovu sunacaktır.

No.1

  • Konser Yeri: JJ Arena, Ataşehir

  • Konser Saati: 18 Ekim Pazar, 20:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Türkçe yeraltı rap kültürünün karanlık beatleri ve tavizsiz sözleriyle tanınan kült ismi, sokak anlatısını sahneye taşımaktadır. Sanatçı, kemik hayran kitlesiyle buluşacağı kapalı salon konserinde lirik derinliği yüksek protest parçalarını hep bir ağızdan seslendirecektir.

Gazapizm

  • Konser Yeri: Life Park, Sarıyer

  • Konser Saati: 17 Ekim Cumartesi, 15:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Toplumsal temalı sokak sözlerini orkestral altyapılarla birleştiren sanatçı, Türkçe rap sahnesinde sınırları aşan projelere imza atmaktadır. Sanatçı, festival izleyicilerine sunacağı canlı performansında sert ritimleri yaylı ve nefesli partisyonlarla harmanlayarak görkemli bir atmosfer yaratacaktır.

Bedo

  • Konser Yeri: Dorock XL Kadıköy

  • Konser Saati: 18 Ekim Pazar, 22:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Melodik drill tınıları ve modern sokak estetiğini birleştiren parçalarıyla dijital mecralarda öne çıkan genç müzisyen, yeraltı akımının dikkat çeken seslerindendir. Sanatçı, Kadıköy’deki performansında sert ritim kalıpları ve akılda kalıcı nakaratlarıyla genç rap dinleyicilerine yüksek tempolu bir pazar gecesi sunacaktır.

Kefo

  • Konser Yeri: Hayal Kahvesi Bahçeşehir

  • Konser Saati: 18 Ekim Pazar, 18:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Modern trap ritimleri ve seri söz akışlarıyla rap kulvarında kendine özgü bir yer edinen müzisyen, enerjik sahne temposuyla tanınmaktadır. Konser, güncel sokak kültürünün yansımalarını taşıyan dinamik beatler eşliğinde genç kitleye tempolu bir hafta sonu performansı sağlayacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

Şebnem Ferah

  • Konser Yeri: KüçükÇiftlik Park, Maçka

  • Konser Saati: 17 Ekim Cumartesi, 21:30

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Türk rock müziğinin öncü kadın vokali olan sanatçı, güçlü sahne duruşu ve yıllara meydan okuyan kült şarkılarıyla geniş kitleleri açık havada buluşturmaktadır. Sanatçı, zengin orkestrasyonu eşliğinde dinleyicilerine yüksek tempolu ve nostaljik bir rock gecesi sunmaktadır.

Kolpa

  • Konser Yeri: Dorock XL Kadıköy

  • Konser Saati: 17 Ekim Cumartesi, 21:30

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Modern pop-rock kulvarının başarılı temsilcilerinden Kolpa, duygusal şarkı sözleri ve dinamik gitar altyapılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine hitap etmektedir. Grup, Kadıköy’ün enerjik kulüp atmosferinde dillere pelesenk olmuş radyo hitlerini ve dinamik cover parçalarını seslendirecektir.

Kurtalan Ekspres

  • Konser Yeri: Muaf Kadıköy

  • Konser Saati: 17 Ekim Cumartesi, 21:30

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Anadolu rock türünün kilometre taşlarından olan köklü topluluk, Barış Manço ve Cem Karaca gibi efsanevi isimlerin müzikal mirasını günümüz sahnelerine taşımaktadır. Canlı performans, geleneksel halk ezgilerinin progresif rock aranjmanlarıyla buluştuğu yüksek enerjili bir ustalık dinletisi vadetmektedir.

Can Bonomo

  • Konser Yeri: JJ Arena, Ataşehir

  • Konser Saati: 17 Ekim Cumartesi, 21:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Alaturka ezgileri alternatif rock ve indie ögelerle harmanlayan sanatçı, kendine has dinamik sahne tavrıyla tanınmaktadır. Sanatçı, kendi bestelerinden oluşan geniş repertuarını teatral ögeler ve canlı yaylı-gitar düzenlemeleriyle sahneye taşımaktadır.

Pinhani

  • Konser Yeri: Life Park, Sarıyer

  • Konser Saati: 18 Ekim Pazar, 15:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Naif melodileri ve soft rock tınılarıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan grup, Ritual Fest’in ikinci gününün ana konukları arasında yer almaktadır. Ekip, açık hava festival alanında dinleyicilerin hep birlikte eşlik edeceği akustik ve melodik hitlerini icra edecektir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

Blind Symphony: Karanlıkta Oda Orkestrası Konseri

  • Konser Yeri: Trump Sahne (17 Ekim) / Grand Pera Emek Sahnesi (18 Ekim)

  • Konser Saati: 17 Ekim Cumartesi 18:30 ve 20:30; 18 Ekim Pazar 18:00 ve 20:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Görsel uyaranların tamamen kapatıldığı zifiri karanlık ortamda gerçekleştirilen dinleti, dinleyicinin yalnızca işitsel algıya odaklanmasını sağlayan deneysel bir projedir. Oda orkestrası; Johann Sebastian Bach, Philip Glass, Max Richter ve Ludovico Einaudi gibi bestecilerin yapıtlarını icra ederek meditatif bir klasik müzik yolculuğu sunmaktadır.

Şamhal İsmail & String Quartet

  • Konser Yeri: All Saints Moda Kilisesi, Kadıköy

  • Konser Saati: 17 Ekim Cumartesi, 18:45 ve 20:15 (İki Ayrı Seans)

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Tanınmış çellist Şamhal İsmail ve yaylı çalgılar dörtlüsü, oda müziğinin zengin eserlerini tarihi kilisenin yüksek tavanlı akustiğinde yorumlamaktadır. Yüzlerce mumun ışığı altında icra edilen dinleti, klasik dönem ve romantik dönem yaylı partisyonlarını büyüleyici bir atmosferle buluşturmaktadır.

Bagjan Oktyabr: Ruh Terapisi

  • Konser Yeri: Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryumu, Harbiye

  • Konser Saati: 18 Ekim Pazar, 19:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Kazak asıllı virtüöz çellist Bagjan Oktyabr, çellonun derin ve lirik tınılarını orkestral yaylı düzenlemeleriyle bir araya getirmektedir. Sanatçı, neoklasik ve sinematik melodilerden derlenen repertuarıyla dinleyicilere zihni dinlendiren müzikal bir terapi seansı sunmaktadır.

Komşum Viyol Ailesi

  • Konser Yeri: Maximum Uniq Box, Maslak

  • Konser Saati: 17 Ekim Cumartesi, 13:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Barok ve erken klasik dönemin karakteristik çalgısı olan viyol ailesini tanıtan topluluk, polifonik yaylı icralarına odaklanmaktadır. Eğitimsel ve estetik derinliğe sahip dinleti, klasik müzik meraklılarına tarihsel çalgıların tınısal zenginliğini sunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

Saturday at Artı2 (Aphrodisias, Deniz Şenyer, Ulaş & Üzeyir, Ömer Yıldırım)

  • Konser Yeri: Artı2, Şişli

  • Konser Saati: 17 Ekim Cumartesi, 22:30

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: İstanbul yeraltı kulüp sahnesinin yetenekli prodüktör ve DJ’lerini buluşturan gece, kesintisiz bir elektronik dans dinamiği kurgulamaktadır. Etkinlik, progressive house ve melodik tekno tınılarıyla pazar sabahına kadar süren hipnotik bir kulüp atmosferi sunmaktadır.

Lehar b2b Musumeci

  • Konser Yeri: Klein Phönix, Maslak

  • Konser Saati: 17 Ekim Cumartesi, 21:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Avrupa elektronik müzik sahnesinin saygın temsilcileri Lehar ve Musumeci, derin synth melodileri ve indie dance aranjmanlarıyla dünya çapında tanınmaktadır. İkilinin ortak kabin performansı, güçlü ses sistemi ve görsel sahne tasarımıyla kulüp müziği meraklılarına etkileyici bir elektronik deneyim yaşatacaktır.

2000's Party: Daddy-E & Dear Darling

  • Konser Yeri: Blind İstanbul, Beyoğlu

  • Konser Saati: 17 Ekim Cumartesi, 23:59

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Milenyum döneminin popüler dans, R&B ve elektronik tınılarını güncel remikslerle birleştiren DJ ikilisi, yüksek tempolu bir parti konsepti yönetmektedir. Gece boyunca enerjik dans altyapıları ve dönemin ikonik ritimleri sabahın ilk ışıklarına kadar kesintisiz şekilde çalınacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

Yeni Türkü

  • Konser Yeri: KadıköySahne

  • Konser Saati: 17 Ekim Cumartesi, 21:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Akdeniz ezgilerini, geleneksel Türk halk çalgılarını ve çağdaş şiir uyarlamalarını harmanlayan Yeni Türkü, yarım asırdır alternatif müziğin başyapıtlarına imza atmaktadır. Topluluk, Kadıköy sahnesinde kuşaktan kuşağa aktarılan ölümsüz bestelerini nostaljik ve samimi bir atmosferde seslendirecektir.

Manuş Baba

  • Konser Yeri: Blind İstanbul, Beyoğlu

  • Konser Saati: 17 Ekim Cumartesi, 21:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Geleneksel tınıları indie-folk ve alternatif pop formlarıyla buluşturan sanatçı, samimi söz yazarlığıyla geniş kitlelere ulaşmıştır. Sanatçı, sevilen duygusal şarkılarını ve akustik enstrümanlarla zenginleştirilmiş hit aranjmanlarını canlı olarak paylaşacaktır.

KÖFN

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş

  • Konser Saati: 17 Ekim Cumartesi, 21:30

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Elektronik pop ögelerini bağımsız alternatif tınılar ve modern synth melodileriyle birleştiren ikili, dinamik sahne prodüksiyonlarıyla tanınmaktadır. Grup, dijital listelerin zirvesinde yer alan hit parçalarını kesintisiz dans ritimleri ve çağdaş aranjmanlar eşliğinde canlı olarak sergileyecektir.

Madrigal

  • Konser Yeri: Life Park, Sarıyer

  • Konser Saati: 18 Ekim Pazar, 15:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Melankolik indie-rock ve alternatif synth tınılarını akılda kalıcı şarkı sözleriyle buluşturan Madrigal, günümüz gençlik müziğinin önde gelen gruplarındandır. Festival bünyesinde açık havada sahne alacak ekip, geniş kitlelerin ezbere bildiği hitlerini dinamik bir sahne enerjisiyle sunacaktır.

Bengü Beker

  • Konser Yeri: Zorlu PSM touché by N Kolay

  • Konser Saati: 17 Ekim Cumartesi, 21:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Alternatif pop, caz ve kabare estetiğini güçlü vokal yeteneğiyle birleştiren sanatçı, incelikli sahne aurasıyla dikkat çekmektedir. Sanatçı, kulüp ortamının sıcak akustiğinde dinleyicilerine zarif düzenlemeler ve seçkin şarkılardan oluşan sofistike bir performans sergileyecektir.

aisu

  • Konser Yeri: Zorlu PSM %100 Studio

  • Konser Saati: 17 Ekim Cumartesi, 21:30

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Alternatif pop ve bağımsız R&B formlarını deneysel altyapılarla işleyen genç müzisyen, yeni nesil ses arayışlarının başarılı örneklerini vermektedir. Sanatçı, atmosferik vokal katmanlarıyla örülü bestelerini modern görsel ve işitsel teknolojiyle donatılmış sahnede seslendirecektir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Önder Focan (Coffee & Jazz)

  • Konser Yeri: Buka Spaces

  • Konser Saati: 18 Ekim Pazar, 17:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Türk caz gitar ekolünün duayen bestecisi ve icracısı olan Önder Focan, armonik zenginliği yalın teknikle birleştiren uluslararası standartta bir ustadır. Sıcak kahve sunumları eşliğinde kurgulanan bu butik konserde sanatçı, caz standartları ile kendi bestelerinden oluşan rafine bir dinleti sunacaktır.

Mihalis Kalkanis Group

  • Konser Yeri: CRR (Cemal Reşit Rey) Konser Salonu, Harbiye

  • Konser Saati: 17 Ekim Cumartesi, 20:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Yunan kontrbas virtüözü Mihalis Kalkanis önderliğindeki grup, Akdeniz geleneksel melodilerini çağdaş caz ve ambient katmanlarla harmanlamaktadır. Topluluk, CRR’nin üst düzey akustiğinde Doğu ve Batı müzik felsefelerinin kesiştiği çok boyutlu bir caz füzyonunu dinleyiciye aktaracaktır.

Kerem Görsev Quintet

  • Konser Yeri: Swissotel Chalet Garden, Maçka

  • Konser Saati: 18 Ekim Pazar, 21:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Akustik caz piyanizminin Türkiye’deki en üretken temsilcilerinden Kerem Görsev, dinamik armonileri kusursuz bir ritmik disiplinle icra etmektedir. Deneyimli caz müzisyenlerinden oluşan beşlisiyle sahne alacak sanatçı, zarafet dolu düzenlemeleri ve doğaçlamalarıyla seçkin bir atmosfer yaratacaktır.

Jazz & Brunch: Nergis Fırtına & Melih Can

  • Konser Yeri: Duende Kalamış

  • Konser Saati: 18 Ekim Pazar, 12:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Caz vokalisti Nergis Fırtına ve gitarist Melih Can, pazar brunch konseptine eşlik eden yumuşak ve pürüzsüz caz tınıları sunmaktadır. İkili, Amerikan caz standartları ve bossa nova seçkileriyle hafta sonuna dingin ve melodik bir başlangıç vadetmektedir.

Ayşe Tütüncü Quartet

  • Konser Yeri: Bova Sahne, Beyoğlu

  • Konser Saati: 18 Ekim Pazar, 21:30

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Türkiye çağdaş caz sahnesinin öncü piyanisti ve bestecisi Ayşe Tütüncü, yerel makamları polifoni ve modern caz yapısıyla bütünleştirmektedir. Beyoğlu’nun simge caz kulübünde sahne alacak dörtlü, incelikli ritmik geçişler ve özgün doğaçlamalarla dolu bir performans sergileyecektir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

Ulu Ozanlarımız - İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu

  • Konser Yeri: AKM Tiyatro Salonu, Taksim

  • Konser Saati: 18 Ekim Pazar, 20:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Şef Uğur Kaya yönetimindeki devlet korosu, Anadolu’nun yüzlerce yıllık âşıklık geleneğini ve halk bilgeliğini kurumsal bir disiplinle sahneye taşımaktadır. Seçkin solistlerin yer aldığı programda usta ozanların ölümsüz deyiş ve türküleri koro eşliğinde icra edilecektir.

Cumhuriyet / Şevkefza - Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu

  • Konser Yeri: AKM Tiyatro Salonu, Taksim

  • Konser Saati: 18 Ekim Pazar, 11:30

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Türk makam müziğinin en köklü icra kurumu olan koro, Cumhuriyet döneminin müzikal mirasını Şevkefza ve Evc makamlarındaki şaheserlerle sahneye aktarmaktadır. Usta solistlerin katkı sağladığı konser, klasik Türk musiki estetiğinin en üst düzey örneğini oluşturmaktadır.

Maçka'da Buluşalım: Bir Karadeniz Şöleni

  • Konser Yeri: KüçükÇiftlik Park, Maçka

  • Konser Saati: 18 Ekim Pazar, 13:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Karadeniz bölgesinin zengin halk ezgilerini, tulum ve kemençe tınılarını açık havaya taşıyan organizasyon, otantik bir yayla coşkusu sunmaktadır. Bölgesel halk sanatçılarının canlı konserleri ve horon ekipleri, katılımcılara geleneksel Karadeniz halk müziği mirasını eksiksiz yaşatacaktır.

Sultangazi Kastamonu Kültür Festivali Konserleri (Arzu Akça, Mehmet Ali Canbaz, Yalçın Gök Orkestrası)

  • Konser Yeri: Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı

  • Konser Saati: 18 Ekim Pazar, 18:00

  • Sanatçı ve Konser Bilgisi: Batı Karadeniz yöresine ait halk türkülerinin icra edildiği etkinlik, bölgesel halk ezgilerini kent meydanında dinleyicilerle buluşturmaktadır. Yalçın Gök Orkestrası eşliğinde sahne alan yerel halk müziği sanatçıları, geleneksel türküler ve halk oyunları ezgileri sunacaktır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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