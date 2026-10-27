İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 31 Ekim-1 Kasım 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Kuzular Firarda: Gizemli Canavar (Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom)

Konu: Mossy Bottom Çiftliği'nde Cadılar Bayramı hazırlıkları sürerken Shaun, çiftçinin çok sevdiği bal kabağı tarlasını yanlışlıkla mahveder. Durumu düzeltmek için çılgın bir bilim insanına dönüşen Shaun'un planları beklenmedik sorunlara yol açar. Ormanda gizemli bir yaratığın ortaya çıkmasıyla macera iyice büyür.

Yönetmen: Steve Cox, Matthew Walker

Vizyon Tarihi: 30 Ekim 2026

Küçük Mamut

Konu: Buzullarla kaplı bir bölgede binlerce yıllık uykusundan uyanan yavru mamut Pofuduk, annesinin Afrika'da olabileceğini duyunca onu bulmak için yola çıkar. Rap yıldızı olmayı hayal eden DJ Civciv Tupik'in de katıldığı yolculuk, eğlenceli ve tehlikeli maceralarla doludur.

Yönetmen: Alexander Voytinskiy

Vizyon Tarihi: 30 Ekim 2026

Destan

Konu: Eski bir Umut İyesi olan Destan, ailesinin katilinin ortaya çıkmasıyla karanlık bir diyara sürüklenir. Burada kişisel intikam arzusuyla daha büyük bir sorumluluk arasında seçim yapmak zorunda kalır. Karanlık temaları nedeniyle yerli animasyonun yaş sınırına göz atmakta fayda var.

Yönetmen: Orhan Burak Acar

Vizyon Tarihi: 30 Ekim 2026

Gupi ve Gülmeyen Kral

Konu: Gupi ve arkadaşları, apartmanlarındaki boş daireye pasta götürürken gizemli bir dolap keşfeder ve kendilerini hiç gülmeyen bir kralın yönettiği, neşesini yitirmiş bir krallıkta bulur. Arkadaşlar, kralı güldürüp krallığa mutluluğu geri getirmek için birbirinden farklı yollar dener.

Yönetmen: Arkın Aktaç

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Seslendirenler: Gupse Özay, Rüzgar Özacun, Dora Kaplan

Patiler: Büyük Macera (Barboskiny Adventure)

Konu: Her biri farklı hayallere sahip Patiler ekibi, keşif ve sürprizlerle dolu bir maceraya atılır. Yol boyunca birlikte çalışmayı ve hatalarının sorumluluğunu almayı öğrenirler.

Yönetmen: Elena Galdobina

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Emiray: Macera Yolcusu

Konu: Kütüphanede oyun oynayan bir grup çocuk, gizemli bir kargodan çıkan kündekari bulmacayı birleştirince açılan zaman tüneliyle Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin çocukluk yıllarına düşer. Evlerine dönebilmek için bulmacayı tamamlamaları gerekir.

Yönetmen: Kenan Aktaş

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Unutulmuş Ada (Forgotten Island)

Konu: Çocukluk arkadaşları Jo ve Raissa, Filipin mitolojisindeki efsanevi Nakali Adası'na açılan bir portal keşfeder ve anılarını kaybetmeden evlerine dönmenin yolunu aramaya başlar.

Yönetmen: Joel Crawford, Januel Mercado

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Robu 404

Konu: Teknolojiye meraklı 9 yaşındaki Can, kendi yaptığı robot Robu 404'ün yardımıyla iç dünyasını keşfe çıkar.

Yönetmen: Barış Çorak

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Efsaneler Takımı: Görev İstanbul

Konu: Anadolu efsanelerinden ilham alan hayvan karakterler ve iki çocuktan oluşan cesur bir ekip, İstanbul'da başlayan bir maceraya atılır.

Yönetmen: Cengizhan Uluocak

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Kahraman Köpek Charlie (Charlie the Wonderdog)

Konu: Uzaylılar tarafından kaçırılan bir köpek, dünyaya süper güçlerle geri döner ve sevdiklerini tehdit eden kötü kedi Puddy'ye karşı mücadele eder.

Yönetmen: Shea Wageman

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Kediler Firarda: Mısır Operasyonu (Cats in the Museum 2: Treasures of Egypt)

Konu: Fare Maurice ile kedi dostları Vincent ve Kleopatra, bu kez yavru kedilerle birlikte Mısır'da yepyeni bir serüvene atılır.

Yönetmen: Vasiliy Rovenskiy

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri

Konu: Ölümsüz Drybone ile savaşçı Barbara, büyülü bir uykudan uyanmayı sağlayacak efsanevi Yaşam İksiri'nin peşine düşer.

Yönetmen: Roman Artemyev

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Çılgın Böcekler

Konu: Üniversite öğrencilerinin evine sızan dört hamamböceği, kampüs hayatını altüst eder.

Yönetmen: Burak Kaan Şimşeker

Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2026