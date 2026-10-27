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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 31 Ekim-1 Kasım 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 31 Ekim-1 Kasım 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Sinema
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 19:42
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Hafta sonunu sinemada geçirmek isteyenler için İstanbul'daki salonlarda 31 Ekim-1 Kasım 2026'da gösterimde olan filmleri derledik. Serinin ikinci filmi Çatlı 2, Javier Bardem'in başrolündeki En Sevdiğim ve Cadılar Bayramı temalı animasyon Kuzular Firarda: Gizemli Canavar, 30 Ekim'de vizyona giren yapımların başını çekiyor. Clayface, Primetime ve Gupi ve Gülmeyen Kral gibi geçen haftanın filmleri de salonlardaki yerini koruyor. Korkudan animasyona, komediden belgesele uzanan listede her yaştan izleyiciye uygun bir seçenek var.

Kaynak: Sinemalar.com

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Aksiyon, macera ve bilim kurgu

Aksiyon, macera ve bilim kurgu

Street Fighter

Konu: 1993'te geçen hikayede yolları ayrılmış dövüşçüler Ryu ve Ken Masters, gizemli Chun-Li'nin çağrısıyla bir sonraki Dünya Street Fighter Turnuvası için yeniden bir araya gelir. Turnuvaya hazırlanan ikili, kendi geçmişlerine bağlı ölümcül bir komplonun içinde bulur kendini.

Yönetmen: Kitao Sakurai

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Jason Momoa, Noah Centineo, Andrew Koji

Vahşinin Kalbi (Heart of the Beast)

Konu: Özel Kuvvetler subayı James Belmont, bindiği askeri uçağın Alaska'nın ıssız bir bölgesine düşmesinden sağ kurtulur. Yanında yalnızca sadık savaş köpeği vardır. Dondurucu soğuk, vahşi hayvanlar ve azalan erzakla boğuşan ikili, kurtarılmayı beklemek yerine kendi yollarını açmak zorunda kalır.

Yönetmen: David Ayer

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Brad Pitt, J.K. Simmons

İsyan (Mutiny)

Konu: Eski özel kuvvetler askeri Cole Reed, yanında çalıştığı milyarder sanayici Taran gözlerinin önünde öldürülünce cinayetin baş şüphelisi olur. Kaçak durumdaki Reed, adını temize çıkarmak için katillerin peşine düşer ve iz onu yük gemilerine kadar götürür.

Yönetmen: Jean-François Richet

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Jason Statham, Annabelle Wallis, Adrian Lester, Roland Møller

Avengers: Endgame – Encore

Konu: Thanos'un parmak şıklatmasıyla evrenin yarısı yok olduktan sonra hayatta kalan Yenilmezler, kaybettiklerini geri getirmek için son kez bir araya gelir. 2019'un rekor kıran filmi, Avengers: Doomsday'e bağlanan özel sahnelerle yeniden salonlarda.

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026 (yeniden gösterim)

Ana Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün (Spider-Man: Brand New Day)

Konu: Peter Parker üniversiteye odaklanıp Örümcek-Adam kimliğini geride bırakmaya karar verir. Ancak yeni bir tehdit arkadaşlarını tehlikeye atınca sözünü bozup kostümü yeniden giyer ve sevdiklerini korumak için beklenmedik bir müttefikle güçlerini birleştirir.

Yönetmen: Destin Daniel Cretton

Vizyon Tarihi: 31 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo

The Odyssey

Konu: Truva Savaşı'nın ardından evine dönmeye çalışan Odysseus'un tanrılara ve mitolojik canavarlara karşı verdiği destansı mücadele. Christopher Nolan, IMAX kameralarla çektiği filmde bu yolculuğu kahramanın savaş sonrası yaşadığı ruhsal hesaplaşmayla birlikte anlatıyor.

Yönetmen: Christopher Nolan

Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron

Korku ve gerilim

Korku ve gerilim

Zikr-i Cin

Konu: Yıllar sonra lüks bir villada bir araya gelen eski arkadaşlar, telefonlarına gelen gizemli mesajlarla geçmişte yaşanan bir ölüme bağlanır. Villada yıllar önce genç bir kızın hayatını kaybettiğini öğrenen grup için tehlike giderek büyür. Yerli yapım, doğaüstü korkuyu geçmişin karanlık sırlarıyla birleştiriyor.

Yönetmen: Bülent Orçin

Vizyon Tarihi: 30 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Mustafa Zeren, Belma Mamati, Seda Arslan

Salmokji: Karanlık Sular (Salmokji: Whispering Water)

Konu: Salmokji baraj gölünde çekilen görüntülerde açıklanamayan bir siluet belirir. Görüntüleri yeniden çekmek için ıssız göle dönen ekip, karanlık suların altında saklanan doğaüstü bir güçle yüz yüze gelir ve kabus giderek büyür.

Yönetmen: Lee Sang-min

Vizyon Tarihi: 30 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Kim Hye-yoon, Lee Jong-won, Kim Jun-han

Nöbet (Sanguine)

Konu: Genç doktor Margot, rekabetin yoğun olduğu bir hastanenin acil servisinde çalışmaya başlar. Hastalarda açıklanamayan belirtiler fark eden Margot, kısa süre sonra kendisinde de benzer değişimlerin başladığını görür. Fransız yapımı film, 2026 Sitges Festivali'nde en iyi film ödülünü aldı.

Yönetmen: Marion Le Corroller

Vizyon Tarihi: 30 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Mara Taquin, Karin Viard, Kim Higelin

Clayface

Konu: Hollywood'da yıldız olmayı hayal eden oyuncu Matt Hagen, art arda yaşadığı trajik olayların ardından bedeninde ve zihninde geri dönüşü olmayan bir değişim geçirir. Görünüşünü dilediği gibi değiştirebilen Hagen, bu güçle birlikte kimliğini ve insanlığını yavaş yavaş kaybeder.

Yönetmen: James Watkins

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, Max Minghella, Eddie Marsan

Sicrun

Konu: Tatile çıkan dört genç kadının arabası ıssız bir köyde bozulur. Köyde tuhaf olaylar yaşanmaya başlar ve kadınlar ayrılmak istediklerinde kuşatıldıklarını fark eder. Köyün yüzyıllardır Sicrun adlı bir cin kabilesinin kontrolünde olduğunu öğrenen dörtlü, kurtuluşun yolunu aramaya koyulur.

Yönetmen: Erkan Demir

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Ana Oyuncular: İrem Sude Uludağ, Sibel Çalımlı, Elif Pöge

Balina Düşüşü (Whalefall)

Konu: Jay Gardiner, babasının naaşını bulmak için Kaliforniya'nın orta kıyısında dalışa çıkar ve dev bir kaşalot tarafından yutulur. Yaklaşık bir saatlik oksijeni kalan Jay, kurtulmanın yolunu ararken babasıyla karmaşık ilişkisini hatırlar.

Yönetmen: Brian Duffield

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue

Kanlı Gece (Goody Goody)

Konu: Bebek bekleyen bir çift, ebeleriyle birlikte evde doğum yaparken bir kar fırtınası onları içeride mahsur bırakır. Kısa süre sonra evde karanlık bir varlığın da olduğunu ve ona karşı savunmasız olduklarını fark ederler.

Yönetmen: Raymond Creamer

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Colby Hollman, Samantha Robinson, Colleen Foy

Cin Hikayeleri: Zulman

Konu: Zonguldak'ta madenci olarak çalışan Süleyman, madende zincirlenmiş bir çocuğu kurtarır ama çocuk ortadan kaybolur. Süleyman, çocuğun Cuhenna kabilesinin esir tuttuğu Zulman adlı bir cin olduğunu ve kabilenin artık kendi peşinde olduğunu öğrenir.

Yönetmen: Kemal Danacı

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Ayşegül Kaygusuz, Arif Durak, Erol Sertel

Soy

Konu: Ölüm döşeğindeki dedesinin çağrısıyla arkadaşlarını da yanına alıp İstanbul'daki gizemli bir konağa giden Can, içeri adım attıkları anda yoğun bir sisle dış dünyadan kopar. Lanetli bir tablonun etkisi altına giren grup, birer birer avlanmaya başlar.

Yönetmen: Maxime Alexandre

Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah, Tuba Büyüküstün, Özge Özacar

Diğer Anne (Other Mommy)

Konu: Evliliği sarsıntıda olan bir ailenin 8 yaşındaki kızı Bela, odasında annesine tıpatıp benzeyen gizemli bir varlıkla karşılaşır. 'Diğer Anne' adını verdiği bu varlık, zamanla bütün aileyi tehdit etmeye başlar.

Yönetmen: Rob Savage

Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Jessica Chastain, Jay Duplass, Dichen Lachman

Sonsuz (It Ends)

Konu: Yeni mezun olmuş bir grup arkadaş, birlikte geçirdikleri son gecede yanlış bir sapağa girer ve kendilerini sonu gelmeyen iki şeritli bir yolda bulur. Açıklanamayan güçler, geceyi kısa sürede kabusa çevirir.

Yönetmen: Alex Ullom

Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Akira Jackson, Phinehas Yoon, Noah Toth

Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı (Verity)

Konu: Maddi sıkıntı içindeki yazar Lowen Ashleigh, kaza nedeniyle yazamaz hale gelen ünlü yazar Verity Crawford'un yarım kalan kitap serisini tamamlamayı kabul eder. Crawford ailesinin evine yerleşen Lowen, rahatsız edici itiraflar içeren otobiyografik bir taslak bulur.

Yönetmen: Michael Showalter

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett

Üç Harfliler: Mühür

Konu: Henüz doğmamış bir bebeğin üzerinde beliren gizemli bir mühür, falcı Müzeyyen'i sırlarla dolu eski bir konakta yaşayan ailenin kabusunun içine çeker.

Yönetmen: Mert Uzunmehmet

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Hicran Çalı, Oğuzhan Mengübeti, Asena Keskinci

Resident Evil

Konu: Sıradan bir iş gününde biyomedikal bir paketi teslim etmekle görevlendirilen kurye, paketi aldıktan kısa süre sonra kendini bir hayatta kalma kabusunun ortasında bulur.

Yönetmen: Zach Cregger

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry

Fall 2: Ölümcül Tırmanış (Fall 2: Deadpoint)

Konu: Jeolojik bir felaketin ardından iki tırmanışçı, dağın yaklaşık 900 metre yükseğinde mahsur kalır. İlk filmdeki kule gerilimini kayalıklara taşıyan devam filmi, yükseklik korkusunu yine sonuna kadar kullanıyor.

Yönetmen: Peter Spierig, Michael Spierig

Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Tom Brittney, Harriet Slater, Arsema Thomas

Animasyon ve aile

Animasyon ve aile

Kuzular Firarda: Gizemli Canavar (Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom)

Konu: Mossy Bottom Çiftliği'nde Cadılar Bayramı hazırlıkları sürerken Shaun, çiftçinin çok sevdiği bal kabağı tarlasını yanlışlıkla mahveder. Durumu düzeltmek için çılgın bir bilim insanına dönüşen Shaun'un planları beklenmedik sorunlara yol açar. Ormanda gizemli bir yaratığın ortaya çıkmasıyla macera iyice büyür.

Yönetmen: Steve Cox, Matthew Walker

Vizyon Tarihi: 30 Ekim 2026

Küçük Mamut

Konu: Buzullarla kaplı bir bölgede binlerce yıllık uykusundan uyanan yavru mamut Pofuduk, annesinin Afrika'da olabileceğini duyunca onu bulmak için yola çıkar. Rap yıldızı olmayı hayal eden DJ Civciv Tupik'in de katıldığı yolculuk, eğlenceli ve tehlikeli maceralarla doludur.

Yönetmen: Alexander Voytinskiy

Vizyon Tarihi: 30 Ekim 2026

Destan

Konu: Eski bir Umut İyesi olan Destan, ailesinin katilinin ortaya çıkmasıyla karanlık bir diyara sürüklenir. Burada kişisel intikam arzusuyla daha büyük bir sorumluluk arasında seçim yapmak zorunda kalır. Karanlık temaları nedeniyle yerli animasyonun yaş sınırına göz atmakta fayda var.

Yönetmen: Orhan Burak Acar

Vizyon Tarihi: 30 Ekim 2026

Gupi ve Gülmeyen Kral

Konu: Gupi ve arkadaşları, apartmanlarındaki boş daireye pasta götürürken gizemli bir dolap keşfeder ve kendilerini hiç gülmeyen bir kralın yönettiği, neşesini yitirmiş bir krallıkta bulur. Arkadaşlar, kralı güldürüp krallığa mutluluğu geri getirmek için birbirinden farklı yollar dener.

Yönetmen: Arkın Aktaç

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Seslendirenler: Gupse Özay, Rüzgar Özacun, Dora Kaplan

Patiler: Büyük Macera (Barboskiny Adventure)

Konu: Her biri farklı hayallere sahip Patiler ekibi, keşif ve sürprizlerle dolu bir maceraya atılır. Yol boyunca birlikte çalışmayı ve hatalarının sorumluluğunu almayı öğrenirler.

Yönetmen: Elena Galdobina

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Emiray: Macera Yolcusu

Konu: Kütüphanede oyun oynayan bir grup çocuk, gizemli bir kargodan çıkan kündekari bulmacayı birleştirince açılan zaman tüneliyle Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin çocukluk yıllarına düşer. Evlerine dönebilmek için bulmacayı tamamlamaları gerekir.

Yönetmen: Kenan Aktaş

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Unutulmuş Ada (Forgotten Island)

Konu: Çocukluk arkadaşları Jo ve Raissa, Filipin mitolojisindeki efsanevi Nakali Adası'na açılan bir portal keşfeder ve anılarını kaybetmeden evlerine dönmenin yolunu aramaya başlar.

Yönetmen: Joel Crawford, Januel Mercado

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Robu 404

Konu: Teknolojiye meraklı 9 yaşındaki Can, kendi yaptığı robot Robu 404'ün yardımıyla iç dünyasını keşfe çıkar.

Yönetmen: Barış Çorak

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Efsaneler Takımı: Görev İstanbul

Konu: Anadolu efsanelerinden ilham alan hayvan karakterler ve iki çocuktan oluşan cesur bir ekip, İstanbul'da başlayan bir maceraya atılır.

Yönetmen: Cengizhan Uluocak

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Kahraman Köpek Charlie (Charlie the Wonderdog)

Konu: Uzaylılar tarafından kaçırılan bir köpek, dünyaya süper güçlerle geri döner ve sevdiklerini tehdit eden kötü kedi Puddy'ye karşı mücadele eder.

Yönetmen: Shea Wageman

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Kediler Firarda: Mısır Operasyonu (Cats in the Museum 2: Treasures of Egypt)

Konu: Fare Maurice ile kedi dostları Vincent ve Kleopatra, bu kez yavru kedilerle birlikte Mısır'da yepyeni bir serüvene atılır.

Yönetmen: Vasiliy Rovenskiy

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri

Konu: Ölümsüz Drybone ile savaşçı Barbara, büyülü bir uykudan uyanmayı sağlayacak efsanevi Yaşam İksiri'nin peşine düşer.

Yönetmen: Roman Artemyev

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Çılgın Böcekler

Konu: Üniversite öğrencilerinin evine sızan dört hamamböceği, kampüs hayatını altüst eder.

Yönetmen: Burak Kaan Şimşeker

Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2026

Komedi ve romantik

Komedi ve romantik

Milyonluk Hurdacı

Konu: Geçmişteki yaşam tarzı yüzünden ailesi dağılan yaşlı bir hurdacı, vefat eden bir dostunun ona bıraktığı değerli bir eşyayı paraya çevirmeye karar verince çocuklarını da yanına alıp olaylı bir yolculuğa çıkar. Satış üzerine çıkan aile kavgaları, birbirinden komik durumlara yol açar.

Yönetmen: Ercüment Çavluer

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun, Melis Gürhan

Aile Tarafından Aranıyor (Matloob Aaeleyan)

Konu: İşine gömülen Faruk, eşi Mai ve çocuklarına neredeyse hiç vakit ayıramaz. Mai'nin kardeşi Celal'in ailenin gündelik hayatına dahil olmasıyla evin dengesi değişir ve Faruk, iş ile evdeki sorunlar arasında sıkışır.

Yönetmen: Moataz El Tony

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Karim Abdel Aziz, Yasmine Sabri, Mostafa Khater

Hasip ile Nasip

Konu: Hasımlar kasabasında belediye başkanlığı yıllardır iki eski dost Hasip ile Nasip arasında el değiştirir. Çocukluk aşkları Perihan'ın üçüncü aday olarak seçime girmesiyle denge bozulur ve ikili birbirinden tuhaf vaatlere girişir.

Yönetmen: Özgür Bakar

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Alper Kul, Toygan Avanoğlu, Didem Balçın

Dondurmam Gaymak: Gapital

Konu: Amerika'da finans alanında başarılı bir kariyer yapan Kamil, Ali Usta'nın vefatı üzerine çocukluğunun geçtiği Ula'ya döner. Borç batağındaki efsanevi Nasip Dondurmaları'nı büyük markalara karşı ayakta tutmak için arkadaşlarıyla güçlerini birleştirir.

Yönetmen: Eyüp Boz

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Cengiz Bozkurt, Atakan Çelik, Okan Çabalar

Medeni Haller

Konu: Evlilikten uzak duran başarılı boşanma avukatı Aylin, yakın arkadaşı Engin'in evlenmeye karar vermesiyle yıllardır bastırdığı duygularıyla yüzleşir. Nikah memuru Ozan'la tanışan Aylin, aşka yeniden bakmaya başlar.

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Özge Gürel, Gökhan Alkan, Burak Çelik

Digger

Konu: Dünyanın en güçlü insanı olarak görülen petrol milyarderi Digger Rockwell, kendi tetiklediği küresel bir felaketin eşiğinde 'insanlığın kurtarıcısı' rolüne bürünür.

Yönetmen: Alejandro González Iñárritu

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Tom Cruise, Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stuhlbarg

Damat Mektebi

Konu: Ailelerin kızlarını şehirli damatlara vermeyi tercih ettiği bir köyde, bekar gençler için kahvehaneden bozma sıra dışı bir 'damat mektebi' açılır ve köydeki dengeler değişir.

Yönetmen: M. Hakan Kurşun

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Sermiyan Midyat, Cezmi Baskın, Algı Eke, Mustafa Kırantepe

Davet (The Invite)

Konu: Evliliği durgunlaşmış bir çift, üst kattaki komşularını akşam yemeğine davet eder. Komşuların beklenmedik bir teklifle gelmesiyle sıradan bir yemek, uzun ve itiraflarla dolu bir geceye dönüşür.

Yönetmen: Olivia Wilde

Vizyon Tarihi: 21 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz, Edward Norton

Dram ve belgesel

Dram ve belgesel

Çatlı 2

Konu: Abdullah Çatlı'nın hayatından uyarlanan serinin ikinci filmi, Çatlı'nın Fransa'da cezaevinde geçirdiği döneme odaklanıyor. Paris'te bir pusudan sağ kurtulan ancak Fransız polisi tarafından tutuklanan Çatlı'nın cezaevinde gerçek kimliği ortaya çıkar. Ailesini korumaya ve yeniden özgürlüğüne kavuşmaya çalışan Çatlı'nın bu süreci, gerçek bir hayatın dramatize edilmiş anlatımı olarak perdeye taşınıyor.

Yönetmen: Deniz Enyüksek

Vizyon Tarihi: 30 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Vedat İnceefe, Eren Vurdem, Ömer Kurt

En Sevdiğim (El ser querido)

Konu: Yıllardır ayrı yaşayan ünlü bir yönetmen ile oyuncu olmaya çalışan kızı, adamın yeni filminde birlikte çalışmak için bir araya gelir. Set, baba ile kızın eski kırgınlıkları ve çözülmemiş aile meseleleriyle yüzleştiği bir alana dönüşür. Filmekimi 2026'da da gösterilen yapımda başrolde Javier Bardem var.

Yönetmen: Rodrigo Sorogoyen

Vizyon Tarihi: 30 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo

Bağlar, Kökler ve Tutkular

Konu: Bir tekne kazasından sağ kurtulan üç kişinin hikayesi farklı yollara ayrılır. Göç ettiği ülkede yeni bir hayat kurmaya çalışan Hazel, ailesinin beklentileriyle kendi özgürlüğü arasında kalır. Cezaevi geçmişinin ardından yeni bir başlangıç isteyen Hamza ve köyünde aşkla gelenek arasında sıkışan Halid'in hikayeleri de göç, kimlik ve aidiyet temalarıyla birbirine bağlanır.

Yönetmen: Sunay Terzioğlu

Vizyon Tarihi: 30 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Ushan Çakır, Hasibe Eren, Baran Can Eraslan

Her Şey Ortada (You Can See Everything)

Konu: Theranos skandalı nedeniyle hapis cezası alan Elizabeth Holmes'un cezaevine girmeden önce kendi hikayesini anlatmak istemesiyle başlayan belgesel, üç yıl süren bir çalışmaya dönüşüyor. Yapım, teknoloji girişimciliği, kamuoyu algısı, medya ve hesap verebilirlik üzerine düşündürüyor.

Yönetmen: Nathan Fielder, Lance Oppenheim

Vizyon Tarihi: 30 Ekim 2026

Primetime

Konu: Gerçek olaylardan uyarlanan film, 2000'li yıllarda Amerika'da büyük ses getiren To Catch a Predator programını ve sunucusu Chris Hansen'ı merkezine alıyor. Programın gizli kamera yöntemlerinin yarattığı etik tartışma, gazetecilik ve medya sorumluluğu üzerinden ele alınıyor.

Yönetmen: Lance Oppenheim

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Anna Faris

Devrinin Adamı (Notre salut)

Konu: İkinci Dünya Savaşı yıllarında Fransa'da Vichy rejiminin hizmetine gönüllü olarak giren Henri Marre'nin hikayesi. Yapım, sıradan bir insanın baskıcı bir sistemin parçası haline gelişini ve bireysel sorumluluğu sorguluyor.

Yönetmen: Emmanuel Marre

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Swann Arlaud, Sandrine Blancke, Mathieu Perotto

Yankıların İzinde

Konu: Küçük bir Anadolu kasabasında çiftçi bir ailenin en küçük oğlu Nevzat, geride bıraktığını sandığı çevrimiçi kumar bağımlılığıyla yeniden yüz yüze gelir. Büyüyen borçlar aile ilişkilerini zorlarken Nevzat çevresinden giderek uzaklaşır.

Yönetmen: Mehmet Süleyman Üstek

Vizyon Tarihi: 23 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Enes Turan, Nazlı Köymen, Oğuz Öztaş

Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility)

Konu: Jane Austen'ın klasik romanından uyarlanan filmde Dashwood kardeşler Elinor ve Marianne, malikanelerinden ayrılıp uzak bir akrabalarının yanına taşınır ve hem aşk hem geçim derdiyle sınanır.

Yönetmen: Georgia Oakley

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Esme Creed-Miles, Caitriona Balfe

Kefaret (Atonement)

Konu: 2003'te Bağdat'ta bir askerin anlık kararı Haçaturyan ailesine ağır bir kayıp yaşatır. Yıllar sonra Lou, geçmişle yüzleşmek için bir gazeteciden yardım ister.

Yönetmen: Reed Van Dyk

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Boyd Holbrook, Kenneth Branagh, Hiam Abbass

Naza

Konu: Gazze'deki askeri operasyonlarda yaşanan sivil kayıpları ve hedefli saldırıların arkasındaki sistemleri inceleyen ödüllü araştırmacı belgesel.

Yönetmen: Yuval Abraham, Rachel Szor

Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2026

Ateş

Konu: Özel Kuvvetler'de görevli Binbaşı Ateş, ağabeyi Başkomiser Ali'nin şehit edilmesinin ardından olayın arkasındaki yapının izini sürer; adalet ile intikam arasındaki çizgi giderek bulanıklaşır.

Yönetmen: Savaş Satış

Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Savaş Satış, Bora Cengiz, Bahtiyar Engin

Kraliçe Zor Durumda (Queen at Sea)

Konu: İleri evre demansla yaşayan bir kadının bakımı, ailesini zor kararların eşiğine getirir ve aile içinde etik ve duygusal bir hesaplaşma başlar.

Yönetmen: Lance Hammer

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Ana Oyuncular: Juliette Binoche, Tom Courtenay

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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