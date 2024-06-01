İstanbul Adliyesi’nde Sahte Avukat Operasyonu: Gözaltındaki Eşiyle Görüşmeye Çalışmış
İstanbul Adliyesi’nde Sahte Avukat Operasyonu: Gözaltındaki Eşiyle Görüşmeye Çalışmış
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler 10 Mayıs Cuma günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyeye götürülen şüphelilerin avukatları da yanlarında hazır bulundu.
Şüphelilerden Kübra A.’nın avukatı Ali A., adliyeye yanında avukat olduğunu iddia ettiği bir kişiyle geldi. Şüphelilerin sorgulandığı 7. kata çıkan Ali A. ile yanında cübbeyle gezen kişiye güvenlik görevlileri kimlik sordu. Ali A., avukat kimliğini gösterirken yanındaki kişi kimliğini otoparkta unuttuğunu söyledi. Ali A. ve beraberindeki kişinin hareketlerinden şüphelenen güvenlik ekipleri durumu polise bildirdi.
Güvenliğin uyarısı üzerine Ali A.’yı ve yanındaki kişiyi sorgulayan polis, avukat cübbesi giydirilen kişinin gözaltına alınan şüphelilerden Kübra A.’nın eşi Mustafa A. olduğunu belirledi. Konuyla ilgili savcıya bilgi veren polis, savcının talimatı üzerine şüpheli Mustafa A.’yı gözaltına aldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Mustafa A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İşte adliyedeki sahte avukatın görüntüleri 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Çok fazla film izlemiş arkadaş alalım arkadaşı… 😅😅
Ne aşk ama. Aşkını bir kereliğine görmek, sarılmak, öpmek, “geçecek bunlar” demek ve örgütü deşifre etmemek için telkinler de bulunmak için neleri göze almış.