İsrail, İran'ın Şam'daki Büyükelçilik Evini ve Diplomatik Misyon Binasını Vurdu
İsrail, İran'ın Şam'daki Büyükelçilik Evini ve Diplomatik Misyon Binasını Vurdu
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İran Tasnim haber ajansından edinilen bilgiye göre, Suriye'deki hava saldırısında İran'ın Şam Büyükelçisinin konutunun ve diplomatik misyonunun bulunduğu bina hedef aldı.
Saldırıda henüz resmi olmayan bilgiye göre 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili paylaşılan görselde vurulan binadan dumanlar yükseldiği görüldü.
Suriye'nin resmi Sana haber ajansı saldırıyı doğruladı ve ülkenin hava savunma güçlerinin karşılık verdiğini duyurdu. Saldırıda ölenlerin kimlikleri ise henüz açıklanmadı.
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