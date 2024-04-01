Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İsrail, İran'ın Şam'daki Büyükelçilik Evini ve Diplomatik Misyon Binasını Vurdu

İsrail, İran'ın Şam'daki Büyükelçilik Evini ve Diplomatik Misyon Binasını Vurdu

İsrail
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.04.2024 - 18:54

İran basını, Suriye'deki İran büyükelçiliğine ve diplomatik misyonunun bulunduğu konuta İsrail tarafından saldırı düzenlendiğini iddia etti. Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

İran Tasnim haber ajansından edinilen bilgiye göre, Suriye'deki hava saldırısında İran'ın Şam Büyükelçisinin konutunun ve diplomatik misyonunun bulunduğu bina hedef aldı.

İran Tasnim haber ajansından edinilen bilgiye göre, Suriye'deki hava saldırısında İran'ın Şam Büyükelçisinin konutunun ve diplomatik misyonunun bulunduğu bina hedef aldı.

Saldırıda henüz resmi olmayan bilgiye göre 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili paylaşılan görselde vurulan binadan dumanlar yükseldiği görüldü.

Saldırıda henüz resmi olmayan bilgiye göre 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili paylaşılan görselde vurulan binadan dumanlar yükseldiği görüldü.

Suriye'nin resmi Sana haber ajansı saldırıyı doğruladı ve ülkenin hava savunma güçlerinin karşılık verdiğini duyurdu. Saldırıda ölenlerin kimlikleri ise henüz açıklanmadı.

Suriye'nin resmi Sana haber ajansı saldırıyı doğruladı ve ülkenin hava savunma güçlerinin karşılık verdiğini duyurdu. Saldırıda ölenlerin kimlikleri ise henüz açıklanmadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?