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İspanya, Euro 2024’ün Favorilerinden mi Değil mi?

etiket İspanya, Euro 2024’ün Favorilerinden mi Değil mi?

Aysu Melis Bağlan
Aysu Melis Bağlan - yazio
20.06.2024 - 17:05

Bu yazımı İspanya, Valencia’da yazıyorum. İspanya-İtalya maçını da Valencia’da izleyeceğim. Öncelikle bizim Türkiye’de alıştığımız gibi parklarda, kamusal alanlarda dev ekranlarla maç izleme sezonu şu an Valencia’da açılmamış durumda. Valencia Belediyesinin böyle bir etkinliği bulunmuyor. Valencia Club de Fútbol stadyumu olan Mestalla’da şu an bir hamburger festivali var ve bize stat çevresinde mevcut mekanlara rezervasyon yapmak düşüyor.

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Son 16’yı kim garantileyecek?

Son 16’yı kim garantileyecek?

İspanya'nın İtalya'dan daha fazla mücadele ettiği başka bir rakip yok. İspanyol ekibi, geçtiğimiz Cumartesi günü Hırvatistan'ı mağlup ettikten sonra Euro 2024'teki ikinci maçında Gelsenkirchen'de İtalya ile karşı karşıya gelecek. Dört yıllık bir bekleyişin ardından İspanya, dördüncü Avrupa şampiyonluğunu kazanmak için mücadele ediyor. Her iki takım da turnuvanın B Grubunu Hırvatistan ve Arnavutluk ile paylaşıyor. İtalya da üçüncü maça Arnavutlara karşı galibiyetle çıkıyor, bu da kazanan takımın ilk iki maçında iki galibiyet alacağı ve pratikte son 16 turuna çıkmayı garantileyeceği anlamına geliyor.

İngiltere'de oynanan son Avrupa Kupası'nda yarı finalde İspanya, İtalya'ya yenildi. Ev sahibine karşı final oynayan İtalyan ekibi, penaltı atışlarında galip gelerek ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

İspanya ile İtalya arasında oynanan son maç, bir yıl önce 15 Haziran 2023'te oynanan Milletler Ligi yarı finaliydi. Bu karşılaşmayı Luis de la Fuente'nin çalıştırdığı takım, 2-1 kazanarak finale yükseldi.

Rodri paradoksları

Rodri paradoksları

Lamine Yamal ve Nico Williams’ın dikkatimizi çekmeye devam edeceği kesin ancak çeşitli özellikleriyle öne çıkan biri daha var: Rodri.

Rodri (Madrid, 27 yaşında), Transfermarkt'a göre piyasa değeri en yüksek (120 milyon) İspanyol futbolcu. Ancak Ryanair ile seyahat ediyor. Orta saha oyuncusunun hayatındaki tek paradoks bu değil. Pazarlamadan uzak duruyor ama işletme okudu. Dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak kabul ediliyor ancak son Dünya Kupası'nda stoper olarak oynadı. Kendisi Guardiola'nın Şehri gibi önemli bir takımın lideri ama stile inanmıyor.

Zaten her şey sessizce, sabırla yapılacağına inanıyor. Rodri soyunma odasında konuşuyor. Tabii sahada da. Şöyle diyor: “Liderlik ve kaptanlığın takip edilecek bir modeli yoktur. Kimseye lider olmayı öğretmez, siz akranlarınızdan öğrenirsiniz. Busquets ve Ramos'um vardı. Fırtına zamanlarında bir lider daha sakin olmalı ve insanların güvenmediği durumlarda ışık sağlamalıdır. Lider, kimsenin vagondan inmemesini sağlamaya çalışan kişidir.” Ve bu sezon 5.107 dakika biriktirmiş olmasına rağmen vagondan inmek istemeyen ilk kişi o. Yeni bir paradoks.

City, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Bernabéu'da Madrid'le berabere kaldıktan sonra Guardiola oyuncularını serbest bıraktı. Rodri Madrid'deki evinde kaldı. Manchester'a dönüşünde özel bir uçak kullanmak yerine düşük maliyetli bir uçağa bindi. Sosyal ağlarda gösteriş yapmayı bile sevmiyor. “Bir kişiyle güzel bir sohbeti, sosyal ağlarda binlerce mesaj göndermektense tercih ederim. Bunun oldukça alışılmadık bir yaklaşım olduğunu biliyorum, özellikle de futbol gibi halka açık bir mesleği icra ettiğinizde. Bu şekilde kendimi daha rahat hissediyorum” diye açıklıyor Rodri. Bir mühendis ve pazarlama direktörünün oğlu olan orta saha oyuncusu, Villarreal'de geçirdiği süre boyunca işletme yönetimi okumaya başladı. Orada öğrenci yurdunda ortağı Laura ile tanıştı. Her ikisi de kariyerlerini Manchester'da tamamladı.

Sağduyulu olduğu kadar ayık, odaklanmış olduğu kadar da alçakgönüllü olan Rodri, City'de ve İspanya'da komutayı devralıyor. Manchester'da (4.413) ya da La Roja'da (694) hiç kimse onun kadar dakika biriktiremedi. Almanya'daki İspanyol seferini alarma geçiren bir telaş (toplamda 5.107).

Birbirlerine karşı mücadele etmeseler seve seve destekleyeceğim iki ülke karşı karşıya geliyor bu akşam. Benim gönlüm İspanya’dan yana. Sizin için maçın turnuvanın favorisi kim?

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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