İspanya, Euro 2024’ün Favorilerinden mi Değil mi?

Lamine Yamal ve Nico Williams’ın dikkatimizi çekmeye devam edeceği kesin ancak çeşitli özellikleriyle öne çıkan biri daha var: Rodri.

Rodri (Madrid, 27 yaşında), Transfermarkt'a göre piyasa değeri en yüksek (120 milyon) İspanyol futbolcu. Ancak Ryanair ile seyahat ediyor. Orta saha oyuncusunun hayatındaki tek paradoks bu değil. Pazarlamadan uzak duruyor ama işletme okudu. Dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak kabul ediliyor ancak son Dünya Kupası'nda stoper olarak oynadı. Kendisi Guardiola'nın Şehri gibi önemli bir takımın lideri ama stile inanmıyor.

Zaten her şey sessizce, sabırla yapılacağına inanıyor. Rodri soyunma odasında konuşuyor. Tabii sahada da. Şöyle diyor: “Liderlik ve kaptanlığın takip edilecek bir modeli yoktur. Kimseye lider olmayı öğretmez, siz akranlarınızdan öğrenirsiniz. Busquets ve Ramos'um vardı. Fırtına zamanlarında bir lider daha sakin olmalı ve insanların güvenmediği durumlarda ışık sağlamalıdır. Lider, kimsenin vagondan inmemesini sağlamaya çalışan kişidir.” Ve bu sezon 5.107 dakika biriktirmiş olmasına rağmen vagondan inmek istemeyen ilk kişi o. Yeni bir paradoks.

City, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Bernabéu'da Madrid'le berabere kaldıktan sonra Guardiola oyuncularını serbest bıraktı. Rodri Madrid'deki evinde kaldı. Manchester'a dönüşünde özel bir uçak kullanmak yerine düşük maliyetli bir uçağa bindi. Sosyal ağlarda gösteriş yapmayı bile sevmiyor. “Bir kişiyle güzel bir sohbeti, sosyal ağlarda binlerce mesaj göndermektense tercih ederim. Bunun oldukça alışılmadık bir yaklaşım olduğunu biliyorum, özellikle de futbol gibi halka açık bir mesleği icra ettiğinizde. Bu şekilde kendimi daha rahat hissediyorum” diye açıklıyor Rodri. Bir mühendis ve pazarlama direktörünün oğlu olan orta saha oyuncusu, Villarreal'de geçirdiği süre boyunca işletme yönetimi okumaya başladı. Orada öğrenci yurdunda ortağı Laura ile tanıştı. Her ikisi de kariyerlerini Manchester'da tamamladı.

Sağduyulu olduğu kadar ayık, odaklanmış olduğu kadar da alçakgönüllü olan Rodri, City'de ve İspanya'da komutayı devralıyor. Manchester'da (4.413) ya da La Roja'da (694) hiç kimse onun kadar dakika biriktiremedi. Almanya'daki İspanyol seferini alarma geçiren bir telaş (toplamda 5.107).

Birbirlerine karşı mücadele etmeseler seve seve destekleyeceğim iki ülke karşı karşıya geliyor bu akşam. Benim gönlüm İspanya’dan yana. Sizin için maçın turnuvanın favorisi kim?

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