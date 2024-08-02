İsmail Haniye İçin Tüm Camilerde Cenaze Namazı Kılındı: Ali Erbaş Hutbeye Yine Kılıçla Çıktı

Hamas’ın liderlerinden İsmail Haniye’nin, İran’da katledilmesi sonrasında Türkiye’de 1 günlük yas ilan edilmişti. Ayrıca bugün Cuma namazı sonrasında tüm camilerde İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde hutbe okumaya kılıçla çıktı.