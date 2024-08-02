İsmail Haniye İçin Tüm Camilerde Cenaze Namazı Kılındı: Ali Erbaş Hutbeye Yine Kılıçla Çıktı
İsmail Haniye İçin Tüm Camilerde Cenaze Namazı Kılındı: Ali Erbaş Hutbeye Yine Kılıçla Çıktı
Hamas’ın liderlerinden İsmail Haniye’nin, İran’da katledilmesi sonrasında Türkiye’de 1 günlük yas ilan edilmişti. Ayrıca bugün Cuma namazı sonrasında tüm camilerde İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde hutbe okumaya kılıçla çıktı.
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Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye, İran’a ziyareti sırasında kaldığı otel odasında nereden ateşlendiği belli olmayan füze isabeti sonrasında korumasıyla birlikte feci şekilde öldürülmüştü.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail tarafından katletilen İsmail Haniye için 1 günlük ulusal yas ilen etmişti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne cuma namazı için geldi. Burada hutbeyi okuyan Erbaş ardından İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazını kıldırdı.
Erbaş, Cuma hutbesine ise yine kılıçla çıktı.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş daha öncesinde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin açılışında ve İsrail’in Filistin için yaptığı katliamların lanetlendiği programda hutbeye kılıçla çıkmıştı.
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