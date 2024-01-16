Isırılmış Sandviç Görseli En Güzel Lokmayı Sona Saklayanlar ile Hemen Yemek İsteyenleri Birbirine Düşürdü
Isırılmış Sandviç Görseli En Güzel Lokmayı Sona Saklayanlar ile Hemen Yemek İsteyenleri Birbirine Düşürdü
Yemek yemek bile çoğu zaman matematiksel bir iştir. En güzel lokmayı sona saklayıp, yemeğin tadını damağında bırakmak isteyenlerle; o büyük zevk için beklemekten hoşlanmayanlar bizi anladı bile..
Paylaşılan bir sandviç de saydığımız tüm takıntılarınızı coşturacak türden. Bakalım, siz neresinden ısıracaksınız?