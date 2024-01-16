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Isırılmış Sandviç Görseli En Güzel Lokmayı Sona Saklayanlar ile Hemen Yemek İsteyenleri Birbirine Düşürdü

Isırılmış Sandviç Görseli En Güzel Lokmayı Sona Saklayanlar ile Hemen Yemek İsteyenleri Birbirine Düşürdü

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 13:20

Yemek yemek bile çoğu zaman matematiksel bir iştir. En güzel lokmayı sona saklayıp, yemeğin tadını damağında bırakmak isteyenlerle; o büyük zevk için beklemekten hoşlanmayanlar bizi anladı bile.. 

Paylaşılan bir sandviç de saydığımız tüm takıntılarınızı coşturacak türden. Bakalım, siz neresinden ısıracaksınız?

Dönerin en soslu yerini sona bırakanlar, baklavanın fıstığı bol olan alt katmanını önce yiyenler ya da dondurmayı külahından ısırmaya başlayanlar bu içerik sizlere!

Dönerin en soslu yerini sona bırakanlar, baklavanın fıstığı bol olan alt katmanını önce yiyenler ya da dondurmayı külahından ısırmaya başlayanlar bu içerik sizlere!

Twitter (X)'da ısırılmış bir sandviç görseli gören herkesin aksiyetesini tetiklemeyi başardı. Ağzının tadını bilenler buraya bir baksın, deriz!

Twitter (X)'da ısırılmış bir sandviç görseli gören herkesin aksiyetesini tetiklemeyi başardı. Ağzının tadını bilenler buraya bir baksın, deriz!

Yemek yerken en güzel lokmayı sona saklayanlar ve o zevki hemen tatmak isteyenler yorumlarda ikiye bölündü.

Yemek yerken en güzel lokmayı sona saklayanlar ve o zevki hemen tatmak isteyenler yorumlarda ikiye bölündü.

Isırılmış sandviç görselini paylaşan kullanıcı "Siz olsanız yemeye neresinden devam ederdiniz?" diye sordu.

Isırılmış sandviç görselini paylaşan kullanıcı "Siz olsanız yemeye neresinden devam ederdiniz?" diye sordu.

Daha fazla merakta bırakmadan o sandviçi sizlerle paylaşalım👇🏻

Daha fazla merakta bırakmadan o sandviçi sizlerle paylaşalım👇🏻
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Sabırsızlar sandviçin malzemesi en bol yerini buldu bile: "Arkadaşlar en iyi cevap B!"

Sabırsızlar sandviçin malzemesi en bol yerini buldu bile: "Arkadaşlar en iyi cevap B!"
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"Hayır C'den başlarsın ve B'yi sona bırakırsın." Çünkü en güzel lokma sona saklanır😋

"Hayır C'den başlarsın ve B'yi sona bırakırsın." Çünkü en güzel lokma sona saklanır😋
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"C diğerlerinden farklı, o hep dışlandı" diyen bir kullanıcı gözlerimizi yaşarttı😅

"C diğerlerinden farklı, o hep dışlandı" diyen bir kullanıcı gözlerimizi yaşarttı😅
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Ortasından ısırırsak elimize yüzümüze bulaştırmış oluruz, titizler haklı olabilir 😂

Ortasından ısırırsak elimize yüzümüze bulaştırmış oluruz, titizler haklı olabilir 😂
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"B'den ısırıp gerisini çöpe atarım", diyenler de oldu. Gerisi kuru ekmek😶

"B'den ısırıp gerisini çöpe atarım", diyenler de oldu. Gerisi kuru ekmek😶
twitter.com

"B'yi seçmeyenler normal değildir!"

"B'yi seçmeyenler normal değildir!"
twitter.com

Peki, siz olsanız neresinden ısırırsınız? Yorumlarda sebebini bizimle paylaşmayı unutmayın!

Peki, siz olsanız neresinden ısırırsınız? Yorumlarda sebebini bizimle paylaşmayı unutmayın!

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