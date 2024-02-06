İş Yerinde Yaptığı Şaka 21 Yıllık Kıdem Tazminatını Yaktı!

Haber Türk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre 2000 yılından 2021 yılına kadar kesintisiz, yani 21 yıl aynı iş yerinde çalışan işçi, işe iade istemiyle dava açtı.

Davacı tarafın avukatı, müvekkilinin vardiya amiri ile işe girdiği günden beri yakın arkadaşlığı olduğunu ve söz konusu ifadelerin şaka maksatlı olduğunu belirtti. Disiplin soruşturmasında alınan karar, işçinin uzun süredir sendika temsilciliği yapması ile ilişkilendirildi. Bu nedenle işçinin, işe iadesi istendi.

Davalı taraf (işveren tarafı) ise işçinin, 'kaşar' dediği işçilerle arkadaşlığı bulunmadığını ifade etti. Bu noktada sözü geçen işçinin, iş arkadaşlarına karşı onur, şeref ve namuslarına dokunacak söz sarf etmesi gerekçesiyle üç kişinin de şikayette bulunduğu ve iş yerinin haklı fesih yaptıklarını belirtildi. Bu nedenle işe iade talebinin reddedilmesi istendi.