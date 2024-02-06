İş Yerinde Yaptığı Şaka 21 Yıllık Kıdem Tazminatını Yaktı!
İş Yerinde Yaptığı Şaka 21 Yıllık Kıdem Tazminatını Yaktı!
Yaptığı şaka 21 yıllık kıdem tazminatına mal oldu! Haber Türk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre iş yerinde vardiya amirinin konuştuğu iki işçi hakkında 'yeni kaşarlarını buldun' diyen işçi 21 yıllık kıdem tazminatını kaybetti! İstinafa giden davanın ardından işçi, mahkeme masraflarını da ödeyecek!
İşte, detaylar...
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