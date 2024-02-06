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İş Yerinde Yaptığı Şaka 21 Yıllık Kıdem Tazminatını Yaktı!

İş Yerinde Yaptığı Şaka 21 Yıllık Kıdem Tazminatını Yaktı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
06.02.2024 - 12:06 Son Güncelleme: 06.02.2024 - 12:14

Yaptığı şaka 21 yıllık kıdem tazminatına mal oldu! Haber Türk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre iş yerinde vardiya amirinin konuştuğu iki işçi hakkında 'yeni kaşarlarını buldun' diyen işçi 21 yıllık kıdem tazminatını kaybetti! İstinafa giden davanın ardından işçi, mahkeme masraflarını da ödeyecek! 

İşte, detaylar...

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İş yerinde şakalaşırken ölçüyü kaçırdı: Özel hayata müdehale ve hakaretten ağır bedel ödeyecek!

İş yerinde şakalaşırken ölçüyü kaçırdı: Özel hayata müdehale ve hakaretten ağır bedel ödeyecek!

Geçtiğimiz günlerde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) kesinleşen karar, iş yerinde başkalarının hayatına müdehale etmek ve hakaretin ağır bedeline işaret etti. 

Şaka yaptığını söyledi, fakat istinafa giden dosyada hakimleri ikna edemedi! 👇

Vardiya amirine "Yeni kaşarlarını buldun" dedi, hakkında disiplin soruşturması açıldı!

Vardiya amirine "Yeni kaşarlarını buldun" dedi, hakkında disiplin soruşturması açıldı!

Bir işçinin çay molasında söylediği sözlerin ardından disiplin soruşturması açıldı. İki işçi ile sohbet eden vardiya amirine 'Yeni kaşarlarını buldun' dedi. Vardiya amiri bu sözler üzerine tepki gösterince, şaka yaptığını ifade eden işçi özür diledi. Fakat işveren, vardiya amiri ile sohbet eden işçilerin şikayetçi olduğu gerekçesiyle disiplin soruşturması başlattı. 

Soruşturmanın ardından işçi, 'İş Kanunu’nun işverene derhal fesih hakkı veren 25/II-b maddesi uyarınca' tazminatsız olarak işten çıkardı.

Tazminatsız işten çıkarma kararının ardından, işe iade istemiyle dava açtı!

Tazminatsız işten çıkarma kararının ardından, işe iade istemiyle dava açtı!

Haber Türk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre 2000 yılından 2021 yılına kadar kesintisiz, yani 21 yıl aynı iş yerinde çalışan işçi, işe iade istemiyle dava açtı. 

Davacı tarafın avukatı, müvekkilinin vardiya amiri ile işe girdiği günden beri yakın arkadaşlığı olduğunu ve söz konusu ifadelerin şaka maksatlı olduğunu belirtti. Disiplin soruşturmasında alınan karar, işçinin uzun süredir sendika temsilciliği yapması ile ilişkilendirildi. Bu nedenle işçinin, işe iadesi istendi. 

Davalı taraf (işveren tarafı) ise işçinin, 'kaşar' dediği işçilerle arkadaşlığı bulunmadığını ifade etti. Bu noktada sözü geçen işçinin, iş arkadaşlarına karşı onur, şeref ve namuslarına dokunacak söz sarf etmesi gerekçesiyle üç kişinin de şikayette bulunduğu ve iş yerinin haklı fesih yaptıklarını belirtildi. Bu nedenle işe iade talebinin reddedilmesi istendi.

İş mahkemesi 'kıdem tazminatı ödensin' dedi!

İş mahkemesi 'kıdem tazminatı ödensin' dedi!

Tanık ifadeleri dinlendi! İfadelere göre işçi, vardiya amirine hakaret etme niyeti olmaksızın, sadece şaka yapmak amacıyla 'yeni kaşarlarını buldun' şeklinde bir ifade kullandı.

Mahkeme, işçinin hakaret etme niyetinin olmadığını ve özür dilediğini göz önünde bulundurdu. İş yerinden haklı bir nedenle çıkarılmasının ölçülü bir karar olmayacağına hükmetti. Fakat yargılama sürecinin sonunda, işçinin kıdem tazminatının ödenmesine karar verdi. İki taraf da karara itiraz etti.

İstinafa giden dosyada Yargıtay'a başvuru yolu kapalı nihai karar çıktı: 21 yılllık kıdem tazminatı hakkını kaybetti!

İstinafa giden dosyada Yargıtay'a başvuru yolu kapalı nihai karar çıktı: 21 yılllık kıdem tazminatı hakkını kaybetti!

İki tarafın da itiraz ettiği bir iş mahkemesi kararını inceleyen Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), işçinin işe iade talebinin reddedilmesini haklı buldu. Fakat, iş mahkemesinin haklı nedenle yapılan işten çıkarmada kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği yönündeki kararını yanlış buldu. BAM'ın kararında, işçinin söylediği sözler nedeniyle diğer çalışanların namuslarına zarar gelebileceği endişesi yaşandığı, şakanın bir sınırı olması gerektiği ve bu sınırın aşıldığı belirtildi. Ve işverenin işçiyi tazminatsız olarak işten çıkarmasını haklı buldu.

BAM'ın bu kararı, Yargıtay'a başvuru yolunu kapattığı için nihai bir karar niteliği taşıyor. Bu kararla birlikte, 21 yıllık hizmet karşılığında işçinin kıdem tazminatı alma hakkı tamamen ortadan kalktı. 

Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Sakarya BAM, işçiyi kendi mahkeme masraflarının yanı sıra, işverenin masraflarını, işverenin 18 bin liralık avukatlık ücretini, arabuluculuk ücretini ve kendi avukatının ücretini de ödemekle yükümlü hale getirdi.

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