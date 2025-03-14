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İş İnsanı Beyhan Benardete’nin Vefatından Önce Yazdığı Mektup Ortaya Çıktı: “Beni Affedin!”

İş İnsanı Beyhan Benardete’nin Vefatından Önce Yazdığı Mektup Ortaya Çıktı: “Beni Affedin!”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.03.2025 - 11:11

Geçtiğimiz günlerde evinde ölü olarak bulunan, iş insanı ve golfçü Beyhan Benardete’nin vefatından önce üvey kızlarına bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Mektupta Beyhan Benardete'nin üvey kızlarından af dileyip helallik istediği öğrenildi.

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Sosyetenin ünlü simalarından iş kadını ve golfçü Beyhan Benardete Bodrum'daki evinde hayatını kaybetti.

Sosyetenin ünlü simalarından iş kadını ve golfçü Beyhan Benardete Bodrum'daki evinde hayatını kaybetti.

Çamlık Mahallesi’ndeki bir sitede yaşayan 60 yaşındaki Benardete’ye ulaşamayınca, yetkililer durumu jandarmaya bildirerek tesisin sağlık ekibiyle birlikte eve girdi. Evde hareketsiz halde bulunan Benardete’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan ilk incelemede, Benardete’nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Sözcü’nün haberine göre; Şubat ayında beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden ve evinde ölü olarak bulunan Beyhan Benardete'nin ofisinde bir mektup bulundu.

Sözcü’nün haberine göre; Şubat ayında beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden ve evinde ölü olarak bulunan Beyhan Benardete'nin ofisinde bir mektup bulundu.

61 yaşındaki Benardete'nin ölümünden önce, üvey kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete'ye yazdığı bir mektup ortaya çıktı. Mektupta Beyhan Hanım, üvey kızlarından af dileyip helallik istemiş.

Mektubun, Benardete'nin ani ölümünden önce yazıldığı ve kendisinin zamanında gönderme fırsatı bulamadığı tahmin ediliyor.

Mektubun, Benardete'nin ani ölümünden önce yazıldığı ve kendisinin zamanında gönderme fırsatı bulamadığı tahmin ediliyor.

Benardete'nin öleceğini hissetmiş gibi bu mesajı kaleme aldığı konuşuluyor. Özellikle Rezzan Benardete'nin, mektubu okuduktan sonra büyük bir etki altında olduğu belirtiliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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