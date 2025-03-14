İş İnsanı Beyhan Benardete’nin Vefatından Önce Yazdığı Mektup Ortaya Çıktı: “Beni Affedin!”
İş İnsanı Beyhan Benardete’nin Vefatından Önce Yazdığı Mektup Ortaya Çıktı: “Beni Affedin!”
Geçtiğimiz günlerde evinde ölü olarak bulunan, iş insanı ve golfçü Beyhan Benardete’nin vefatından önce üvey kızlarına bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Mektupta Beyhan Benardete'nin üvey kızlarından af dileyip helallik istediği öğrenildi.
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Sosyetenin ünlü simalarından iş kadını ve golfçü Beyhan Benardete Bodrum'daki evinde hayatını kaybetti.
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Sözcü’nün haberine göre; Şubat ayında beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden ve evinde ölü olarak bulunan Beyhan Benardete'nin ofisinde bir mektup bulundu.
Mektubun, Benardete'nin ani ölümünden önce yazıldığı ve kendisinin zamanında gönderme fırsatı bulamadığı tahmin ediliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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