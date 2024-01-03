İran'da Peş Peşe Patlamalar: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var!
İran'da Peş Peşe Patlamalar: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var!
İran'da, 4 yıl önce ABD saldırısında hayatını kaybeden Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin anıldığı tören sırasında patlama oldu. İran medyasının aktardığına göre patlamada en az 73 kişi yaşamını yitirdi.
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Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünün dördüncü yılı dolayısıyla düzenlenen tören sırasında peş peşe iki patlama meydana geldi.
İran devlet televizyonu saldırılarda en az 73 kişinin öldüğünü ve 40 kişinin yaralandığını duyurdu.
ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda helikopterle düzenlediği saldırıda öldürülenGeneral Kasım Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a İran'ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.
Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından "yaşayan şehit" olarak anılıyordu.
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