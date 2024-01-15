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Irak'ta Gece Yarısı Ortalık Karıştı: Çok Sayıda Yerde Füze ve İHA Saldırıları Gerçekleşti

Irak'ta Gece Yarısı Ortalık Karıştı: Çok Sayıda Yerde Füze ve İHA Saldırıları Gerçekleşti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
16.01.2024 - 01:16 Son Güncelleme: 16.01.2024 - 01:31

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentini balistik füzelerle vurduğunu duyurdu.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada “İran düşmanlarının gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşılık olarak bu gece İran karşıtı terörist ve casuslara ait karargahlar balistik füzelerle vuruldu” denildi.

Gece yarısı sularında Erbil’de güçlü patlama sesleri duyuldu. Yerel kaynaklar Erbil’deki ABD Başkonsolosluğu binası, Erbil’in kuzeyinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Harir üssü ile Uluslararası Erbil Havaalanına bomba yüklü SİHA’lar ile füzelerle vurulduğunu aktardı.

Gece yarısı sularında Erbil’de güçlü patlama sesleri duyuldu. Yerel kaynaklar Erbil’deki ABD Başkonsolosluğu binası, Erbil’in kuzeyinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Harir üssü ile Uluslararası Erbil Havaalanına bomba yüklü SİHA’lar ile füzelerle vurulduğunu aktardı.

Saldırı sonrası Uluslararası Erbil Havaalanında bütün uçuşlar askıya alınırken ABD’nin Başkonsolosluğu binasında siren sesleri yükseldi.

Saldırı sonrası Uluslararası Erbil Havaalanında bütün uçuşlar askıya alınırken ABD’nin Başkonsolosluğu binasında siren sesleri yükseldi.
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