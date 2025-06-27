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İnternete Verdiğimiz Parayı Hak Edip Yüzümüzü Güldüren 10 Paylaşım

etiket İnternete Verdiğimiz Parayı Hak Edip Yüzümüzü Güldüren 10 Paylaşım

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
27.06.2025 - 12:07

İnternet alemi, yüzümüzü güldüren ve aynı zamanda efsaneleşmiş paylaşımlarla dolu. Bazı paylaşımları hatırlamayabilirsiniz, bazısına da 'Aa, ben bunu görmüştüm ya!' diyecek kadar gülmüş olabilirsiniz. 😅

Paylaşımları tekrar hatırlayıp yüzümüzün gülmesinde hiçbir sakınca yok! Keyifli okumalar... 👇

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1. Ne sorduğunu anlayan var mı?

Küçük çocukların akıllı telefon ve tablet gibi elektronik eşyalarla zaman geçirmesini pek desteklemiyoruz ama bu bebek, işini iyi yapıyor gibi duruyor! Ne sorduğunu tam anlamadık ama bizce doğru diyorsun minik kuş!

2. Sıradaki paylaşımımız başka bir köpüşe ait! Evde belli ki çok sıkılmış ve parkta yürümek onu yormuş ki çocuk parkında oyuncağa binip kendi kendine dönüyor!

Köpeklerin hareketli ve neşeli canlılar olmasına rağmen bazen sakin ve uslu uslu oturabildiklerini biliyoruz. Bu paylaşımda da sahibi, köpeğini parka götürüyor ve adeta küçük bir çocuk gibi bindiği atın üstünde sakince oturup dönüyor. Ne kadar tatlı!

3. Korku evinde korkutucu palyaçolardan bu şekilde kaçabilen var mı? Sanmıyoruz! 😂

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Korku evi deneyimini yaşayanınız var mı bilmiyoruz ama internette pek çok kez videolarına denk gelmişsinizdir. Bu sefer korku evindeki kişileri korkutmaya çalışan palyaço, anlık bir gaflette bulunup korkutmak istediği kişinin tuzağına düşüyor. Macarena dansına eşlik eden palyaço, arkasını döner dönmez kurbanını hemen kaçırıyor. Ava giden avlanır misali. 😂

4. Azıcık kilo versek, ders çalışma isteğimiz olsa, bütün dünya bayram olsa...

4. Azıcık kilo versek, ders çalışma isteğimiz olsa, bütün dünya bayram olsa...
twitter.com

Duygularımızın tercümanı olan bu X kullanıcısı, krallar gibi hissetmemiz için ihtiyacımız olan ve yapmamız gerekenleri bir bir sıralamış. Haksız da sayılmaz!

5. İrem'in Hayalet Sevgilim şarkısını yazmak için şahane bir mekan!

5. İrem'in Hayalet Sevgilim şarkısını yazmak için şahane bir mekan!
twitter.com

İrem Yağcı Aydın, zamanında 'Hayalet Sevgilim' isminde bir şarkı yayımladı ve şarkı o zamanlar o kadar popüler oldu ki herkes böyle bir şarkının nasıl yazıldığını uzuuuun uzun düşündü. E tabii ki bu şarkı hâlen ününü yaşatıyor ve insanlar, bu şarkıyı yazmak için yer kolluyor diyebiliriz!

O zamanlar Okan Bayülgen, İrem'i programına davet ettiğinde 'Olmaz, finallerim var gelemem.' yanıtını verdi. Evet, hukuk okuyan İrem, belki birçoğunuz soyadını bile bilmiyorken epey ünlüydü.

6. Doğru söze ne denir...

6. Doğru söze ne denir...
twitter.com

7. Bu video ile aşka olan inancımız birkaç kat daha arttı!

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Yaşlı bir çift bir restorana gidiyor ve adam, karısı oturmadan önce sandalyesini çekiyor. Anı kalsın diye tatlı tatlı fotoğrafını çektikten sonra sipariş vermesi için menüyü onun yerine okuyor. Kalbimiz eridi...

8. Ekran süresi birkaç saati aşanlar bu gönderiyi anladı bile!

8. Ekran süresi birkaç saati aşanlar bu gönderiyi anladı bile!
twitter.com

Anlamayanlar için: Kalp şeklini içeren herhangi bir görselin üstüne 'Favlayan bu ayın sonuna kadar hayatının aşkını bulacak' yazıp paylaşanlar, beğenen kişilerin hayatının aşkını bulmalarını istiyor. Bir süre sonra nerede bir kalp şekli varsa paylaşılıyor ve mecburen beğeni butonuna tıklanıyor. Bir umut işte!

9. Kendini sevdirmeyen kedileri yaş mama ile kandırıp onların duygularıyla oynayan bir X kullanıcısı... Şaka şaka, hepimiz yapıyoruz bunu!

9. Kendini sevdirmeyen kedileri yaş mama ile kandırıp onların duygularıyla oynayan bir X kullanıcısı... Şaka şaka, hepimiz yapıyoruz bunu!
twitter.com

10. Bize her yer overthink yapmak için müsait ama köy havasında overthink (aşırı düşünmek) daha cazip geliyor...

10. Bize her yer overthink yapmak için müsait ama köy havasında overthink (aşırı düşünmek) daha cazip geliyor...
twitter.com

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Ma Belle
Ma Belle
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