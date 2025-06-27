İnternete Verdiğimiz Parayı Hak Edip Yüzümüzü Güldüren 10 Paylaşım
İnternet alemi, yüzümüzü güldüren ve aynı zamanda efsaneleşmiş paylaşımlarla dolu. Bazı paylaşımları hatırlamayabilirsiniz, bazısına da 'Aa, ben bunu görmüştüm ya!' diyecek kadar gülmüş olabilirsiniz. 😅
Paylaşımları tekrar hatırlayıp yüzümüzün gülmesinde hiçbir sakınca yok! Keyifli okumalar... 👇
1. Ne sorduğunu anlayan var mı?
Küçük çocukların akıllı telefon ve tablet gibi elektronik eşyalarla zaman geçirmesini pek desteklemiyoruz ama bu bebek, işini iyi yapıyor gibi duruyor! Ne sorduğunu tam anlamadık ama bizce doğru diyorsun minik kuş!
2. Sıradaki paylaşımımız başka bir köpüşe ait! Evde belli ki çok sıkılmış ve parkta yürümek onu yormuş ki çocuk parkında oyuncağa binip kendi kendine dönüyor!
Köpeklerin hareketli ve neşeli canlılar olmasına rağmen bazen sakin ve uslu uslu oturabildiklerini biliyoruz. Bu paylaşımda da sahibi, köpeğini parka götürüyor ve adeta küçük bir çocuk gibi bindiği atın üstünde sakince oturup dönüyor. Ne kadar tatlı!
3. Korku evinde korkutucu palyaçolardan bu şekilde kaçabilen var mı? Sanmıyoruz! 😂
Korku evi deneyimini yaşayanınız var mı bilmiyoruz ama internette pek çok kez videolarına denk gelmişsinizdir. Bu sefer korku evindeki kişileri korkutmaya çalışan palyaço, anlık bir gaflette bulunup korkutmak istediği kişinin tuzağına düşüyor. Macarena dansına eşlik eden palyaço, arkasını döner dönmez kurbanını hemen kaçırıyor. Ava giden avlanır misali. 😂
4. Azıcık kilo versek, ders çalışma isteğimiz olsa, bütün dünya bayram olsa...
5. İrem'in Hayalet Sevgilim şarkısını yazmak için şahane bir mekan!
6. Doğru söze ne denir...
7. Bu video ile aşka olan inancımız birkaç kat daha arttı!
Yaşlı bir çift bir restorana gidiyor ve adam, karısı oturmadan önce sandalyesini çekiyor. Anı kalsın diye tatlı tatlı fotoğrafını çektikten sonra sipariş vermesi için menüyü onun yerine okuyor. Kalbimiz eridi...
8. Ekran süresi birkaç saati aşanlar bu gönderiyi anladı bile!
9. Kendini sevdirmeyen kedileri yaş mama ile kandırıp onların duygularıyla oynayan bir X kullanıcısı... Şaka şaka, hepimiz yapıyoruz bunu!
10. Bize her yer overthink yapmak için müsait ama köy havasında overthink (aşırı düşünmek) daha cazip geliyor...
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