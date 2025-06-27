İnternete Verdiğimiz Parayı Hak Edip Yüzümüzü Güldüren 10 Paylaşım

İrem Yağcı Aydın, zamanında 'Hayalet Sevgilim' isminde bir şarkı yayımladı ve şarkı o zamanlar o kadar popüler oldu ki herkes böyle bir şarkının nasıl yazıldığını uzuuuun uzun düşündü. E tabii ki bu şarkı hâlen ününü yaşatıyor ve insanlar, bu şarkıyı yazmak için yer kolluyor diyebiliriz!

O zamanlar Okan Bayülgen, İrem'i programına davet ettiğinde 'Olmaz, finallerim var gelemem.' yanıtını verdi. Evet, hukuk okuyan İrem, belki birçoğunuz soyadını bile bilmiyorken epey ünlüydü.