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İnternet Neden Yavaş, Ne Zaman Düzelecek? 20 Mart Sosyal Medya Erişim Engeli

İnternet Neden Yavaş, Ne Zaman Düzelecek? 20 Mart Sosyal Medya Erişim Engeli

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 12:35

İnternet ve sosyal medya kullanıcıları, 19 Mart sabahı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından erişim problemi yaşadığını aktarmaya başladı. Instagram, Twitter, YouTube ve Whatsapp'ta erişim sıkıntısı yaşandı, internet yavaşladı. Kullanıcılar, mesajların gitmediğini, videoların yüklenmediğini aktardı. Çözüm ise yine internette arandı. Kullanıcılar, 'Whatsapp, Instagram, Twitter çöktü mü?' araması yapıyor. 

Peki internet neden yavaş, internet ne zaman düzelecek?

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20 Mart İnternet Erişim Sorunu

20 Mart İnternet Erişim Sorunu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya ve internet erişim problemi yaşandı. Kullanıcılar, WhatsApp'tan mesajlarının iletilmediğini, YouTube'da videoların yüklenmediğini ve Instagram'da sayfanın güncellenmediğini gördü. Sosyal medya kullanıcıları, 'internet çöktü mü?' araması yaparken cevap NetBlocks'tan geldi. 

NetBlocks'tan yapılan açıklamaya göre ülkemizde 19 mart tarihinde X, YouTube, Instagram ve TikTok erişime kısıtlandı. Sosyal medya erişim problemi 20 mart tarihinde de devam etti. Kullanıcılar, 20 mart perşembe günü internetin yavaşladığını, sosyal medyanın çöktüğünü aktardı.

Fakat 20 mart internet erişim problemine dair resmi kaynaklardan yapılan bir açıklama bulunmuyor.

Sosyal Medya Çöktü mü?

Sosyal Medya Çöktü mü?

Kullanıcılar, 19 mart tarihinden itibaren 'WhatsApp, Instagram, Twitter çöktü mü?' araştırması yapmaya başladı. 19 ve 20 Mart'ta sosyal medya çöktü, yani erişim kısıtlandı. Kullanıcıların 'normal hızlarda' interneti ve sosyal medyayı kullanmasının 'bant daraltma' ise kısıtlandığı tahmin ediliyor.

WhatsApp, Instagram, TikTok ve YouTube'a uygulanan bant daraltması nedeniyle girilemiyor. Bu uygulamalara giriş kısıtlanmış durumda.

Peki bant daraltma nedir?

Bant daraltma, internet servis sağlayıcılarının veya sosyal medya platformlarının veri akışını yavaşlatma işlemidir. Bant daraltma uygulaması yapıldığı takdirde kullanıcılar interneti diledikleri hızlarda kullanamaz.

İnternet, Sosyal Medya Ne Zaman Düzelecek?

İnternet, Sosyal Medya Ne Zaman Düzelecek?

'Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı ise bilinmiyor. Bağımsız internet kuruluşlarının yaptığı erişim sıkıntısı açıklamalarının haricinde resmi kurumlardan yapılan bir açıklama bulunmuyor. 20 Mart internet erişim probleminin ne zaman çözüleceğine dair bir haber bulunmuyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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