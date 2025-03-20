İnternet Neden Yavaş, Ne Zaman Düzelecek? 20 Mart Sosyal Medya Erişim Engeli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya ve internet erişim problemi yaşandı. Kullanıcılar, WhatsApp'tan mesajlarının iletilmediğini, YouTube'da videoların yüklenmediğini ve Instagram'da sayfanın güncellenmediğini gördü. Sosyal medya kullanıcıları, 'internet çöktü mü?' araması yaparken cevap NetBlocks'tan geldi.

NetBlocks'tan yapılan açıklamaya göre ülkemizde 19 mart tarihinde X, YouTube, Instagram ve TikTok erişime kısıtlandı. Sosyal medya erişim problemi 20 mart tarihinde de devam etti. Kullanıcılar, 20 mart perşembe günü internetin yavaşladığını, sosyal medyanın çöktüğünü aktardı.

Fakat 20 mart internet erişim problemine dair resmi kaynaklardan yapılan bir açıklama bulunmuyor.