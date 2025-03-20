İnternet Neden Yavaş, Ne Zaman Düzelecek? 20 Mart Sosyal Medya Erişim Engeli
İnternet Neden Yavaş, Ne Zaman Düzelecek? 20 Mart Sosyal Medya Erişim Engeli
İnternet ve sosyal medya kullanıcıları, 19 Mart sabahı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından erişim problemi yaşadığını aktarmaya başladı. Instagram, Twitter, YouTube ve Whatsapp'ta erişim sıkıntısı yaşandı, internet yavaşladı. Kullanıcılar, mesajların gitmediğini, videoların yüklenmediğini aktardı. Çözüm ise yine internette arandı. Kullanıcılar, 'Whatsapp, Instagram, Twitter çöktü mü?' araması yapıyor.
Peki internet neden yavaş, internet ne zaman düzelecek?
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20 Mart İnternet Erişim Sorunu
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Sosyal Medya Çöktü mü?
İnternet, Sosyal Medya Ne Zaman Düzelecek?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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