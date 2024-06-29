İnsanların Pizza Teslim Ederken Yaşadıkları En Çılgınca 10 Olay
İnsanların Pizza Teslim Ederken Yaşadıkları En Çılgınca 10 Olay
Bugünkü içeriğimizde kuryelerin pizza teslim ederken yaşadıkları en çılgınca 10 olaya bakacağız. Sizin de başınıza benzer olaylar geldiyse bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Ailemin pizza dükkanında kurye olarak çalışıyordum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Adamın birisi 100 dolarlık pizza söyledi ve pizzalarla beraber kaçmayı denedi."
3. "Adamın birisi evine pizza söyledi ama evine gittiğimde altsız bir şekilde bekliyordu."
4. "Açıkcası pizzaları 'geç' geldiği için bedava olmasını isteyen birçok kişiye denk geldim."
5. "Psikopatın birisi her gün aynı saatte arar ve bize hakaret ederdi."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Kadın kuryelerden birisi bir öğrenci evindeki çocuklardan birisi tarafından tacize uğramış."
7. "Kadının birisi her pizza söylediğinde ekstra indirim kuponu alabilmek için arar ve saçma saçma bahaneler uydururdu."
8. "Tam eve sipariş teslim edecekken bir Rottweiler camı kırıp bana saldırmaya çalıştı. Doğal olarak bir daha o evden sipariş almadık."
9. "Küçük bir kasabada pizza teslimatçısı olarak çalışıyordum."
10. "Bir keresinde pizza teslimatına gittiğim ev, ben gelmeden saniyeler önce polis tarafından basılmıştı."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın