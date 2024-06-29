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İnsanların Pizza Teslim Ederken Yaşadıkları En Çılgınca 10 Olay

İnsanların Pizza Teslim Ederken Yaşadıkları En Çılgınca 10 Olay

Aden
Aden - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 11:31

Bugünkü içeriğimizde kuryelerin pizza teslim ederken yaşadıkları en çılgınca 10 olaya bakacağız. Sizin de başınıza benzer olaylar geldiyse bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

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1. "Ailemin pizza dükkanında kurye olarak çalışıyordum."

'Müşterilerden birisi 40 dolarlık ürün için 20 dolar vermeyi denedi. Kabul etmeyince de beni iş yerimi aramakla ve 20 doları benim aldığımı söylemekle tehdit etti. Ben de isterse ailemle konuşabileceğini söyledim. Sonunda tam parayı aldım ve bir daha bizi aramamasını söyledim.'

2. "Adamın birisi 100 dolarlık pizza söyledi ve pizzalarla beraber kaçmayı denedi."

2. "Adamın birisi 100 dolarlık pizza söyledi ve pizzalarla beraber kaçmayı denedi."

'Menajerimiz oldukça atletikti ve adamı kovaladı ama son anda kaçırdı. Daha sonra sosyal medyadan bulduk ve parayı ödemezse polise şikayette bulunacağımızı söyledik.'

3. "Adamın birisi evine pizza söyledi ama evine gittiğimde altsız bir şekilde bekliyordu."

3. "Adamın birisi evine pizza söyledi ama evine gittiğimde altsız bir şekilde bekliyordu."

'Her şeyi görebiliyordum... Daha sonra bir daha bizden sipariş oluşturmaya çalıştığında hep telefonu kapattık.'

4. "Açıkcası pizzaları 'geç' geldiği için bedava olmasını isteyen birçok kişiye denk geldim."

4. "Açıkcası pizzaları 'geç' geldiği için bedava olmasını isteyen birçok kişiye denk geldim."

'Bu olay nerden kafalarda kaldı bilmiyorum ama öyle bir uygulama yok!'

5. "Psikopatın birisi her gün aynı saatte arar ve bize hakaret ederdi."

5. "Psikopatın birisi her gün aynı saatte arar ve bize hakaret ederdi."
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6. "Kadın kuryelerden birisi bir öğrenci evindeki çocuklardan birisi tarafından tacize uğramış."

6. "Kadın kuryelerden birisi bir öğrenci evindeki çocuklardan birisi tarafından tacize uğramış."

'Daha sonra öğrenci evi, o çocuğu attı ve bütün dükkandan özür dileyen bir mektup yazdı.'

7. "Kadının birisi her pizza söylediğinde ekstra indirim kuponu alabilmek için arar ve saçma saçma bahaneler uydururdu."

7. "Kadının birisi her pizza söylediğinde ekstra indirim kuponu alabilmek için arar ve saçma saçma bahaneler uydururdu."

'Sonunda pizza kutusunun üstünde kan ve dışkı olduğunu iddia etti. Menajer telefonu kapattı ve bir daha oradan sipariş almadık.'

8. "Tam eve sipariş teslim edecekken bir Rottweiler camı kırıp bana saldırmaya çalıştı. Doğal olarak bir daha o evden sipariş almadık."

8. "Tam eve sipariş teslim edecekken bir Rottweiler camı kırıp bana saldırmaya çalıştı. Doğal olarak bir daha o evden sipariş almadık."

9. "Küçük bir kasabada pizza teslimatçısı olarak çalışıyordum."

9. "Küçük bir kasabada pizza teslimatçısı olarak çalışıyordum."

'Bir keresinde adreslerden birisini bulamadım. Ne yaparsam yapayım bulamıyordum ve mahallede güvenli durmuyordu. Çevredeki bakkallardan birisine sorduğumda benim gibi teslimatçıları kandırıp paralarını çalan bir mahalle çetesinin oyununa getirildiğimi anladım. Hemen adresi terk ettim ve bütün mahalleden asla sipariş almadık.'

10. "Bir keresinde pizza teslimatına gittiğim ev, ben gelmeden saniyeler önce polis tarafından basılmıştı."

10. "Bir keresinde pizza teslimatına gittiğim ev, ben gelmeden saniyeler önce polis tarafından basılmıştı."

'Adam meğerse suçluymuş ve az kalsın bütün baskının arasında ben de kalacaktım.'

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