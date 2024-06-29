İnsanların Pizza Teslim Ederken Yaşadıkları En Çılgınca 10 Olay

'Müşterilerden birisi 40 dolarlık ürün için 20 dolar vermeyi denedi. Kabul etmeyince de beni iş yerimi aramakla ve 20 doları benim aldığımı söylemekle tehdit etti. Ben de isterse ailemle konuşabileceğini söyledim. Sonunda tam parayı aldım ve bir daha bizi aramamasını söyledim.'