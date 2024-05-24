İnsanı Kollarından Tutup Sarsan Bu Acı Gerçekleri Okuyunca Fena Aydınlanma Yaşayacaksınız
İnsanı Kollarından Tutup Sarsan Bu Acı Gerçekleri Okuyunca Fena Aydınlanma Yaşayacaksınız
Bazı acı gerçekler sizi sarsarak kendinize getiri. Duymaya hazır mısınız?
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Bazen duymak istemediğimiz ama son derece doğru cümleler vardır ya hani, hah işte ona "acı gerçekler" deniliyor. şöyle bir silkelenip kendimize gelelim isterseniz buyurun aşağı doğru bir bakalım.
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