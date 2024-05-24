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İnsanı Kollarından Tutup Sarsan Bu Acı Gerçekleri Okuyunca Fena Aydınlanma Yaşayacaksınız

İnsanı Kollarından Tutup Sarsan Bu Acı Gerçekleri Okuyunca Fena Aydınlanma Yaşayacaksınız

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
24.05.2024 - 13:23

Bazı acı gerçekler sizi sarsarak kendinize getiri. Duymaya hazır mısınız?

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Bazen duymak istemediğimiz ama son derece doğru cümleler vardır ya hani, hah işte ona "acı gerçekler" deniliyor. şöyle bir silkelenip kendimize gelelim isterseniz buyurun aşağı doğru bir bakalım.

Bazen duymak istemediğimiz ama son derece doğru cümleler vardır ya hani, hah işte ona "acı gerçekler" deniliyor. şöyle bir silkelenip kendimize gelelim isterseniz buyurun aşağı doğru bir bakalım.

Her şey bu soruyla başladı 👇

Her şey bu soruyla başladı 👇

Ve arka arkaya cevaplar geldi 👇

Ve arka arkaya cevaplar geldi 👇
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