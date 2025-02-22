İnsana Kendini Kaptan Yosun Görselindeki Gibi Pis Hissettiren 11 Durum

Bunu özellikle yazın çok yaşıyoruz. Otobüste yolculuk yaparken bir de çok terlemişsen kendini çok rahatsız hissetmen normal. Deodorant sıkmanın bile etkili olmadığı o sıcak yaz günlerinde kendi kokundan bile rahatsız olduğunu biliyoruz. Hatta kokunla diğer yolcuları rahatsız etme düşüncesi de kendini huzursuz hissetmene neden oluyor.