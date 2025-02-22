İnsana Kendini Kaptan Yosun Görselindeki Gibi Pis Hissettiren 11 Durum
İnsana Kendini Kaptan Yosun Görselindeki Gibi Pis Hissettiren 11 Durum
Bazı anlar oluyor ki kendimizi hiç olmadığımız kadar pis hissediyoruz. Biz de bu anları senin için derledik. Nelermiş bunlar birlikte bakalım mı?
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1. Toplu taşımada seyahat etmek bazen kendini çok pis hissetmene neden olmuyor mu?
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2. Restoranda yapış yapış bir menüye dokunmak çok kötü bir his!
3. Tuvalette sabun bitmesinden korkuncu var mı?
4. Yağmuru evde izleyince çok romantik ama peki ıslanırken?
5. Kalabalık ortamlarda biri hapşırdığında da insan çok pis hissediyor.
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6. Misafirliğe gittiğinde kullanılmış bir havluyu yüzüne sürdüğündeki his oldukça kötü!
7. En pis hissettiren anlardan biri de deniz suyunun üstünde kuruması.
8. Eski bir asansör düğmesine basmak, pis hissettiriyor.
9. Herkesin kullandığı ortak bir alanda yapışkan bir şeye dokunmak da kötü durumlardan biri.
10. Tozlu ve kirli bir yere dirseğini koydun mu hiç?
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11. Herkesin kullandığı bir alanda bir saça dokunmak en pis hissettiren şeylerden.
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