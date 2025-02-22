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İnsana Kendini Kaptan Yosun Görselindeki Gibi Pis Hissettiren 11 Durum

etiket İnsana Kendini Kaptan Yosun Görselindeki Gibi Pis Hissettiren 11 Durum

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
22.02.2025 - 12:31

Bazı anlar oluyor ki kendimizi hiç olmadığımız kadar pis hissediyoruz. Biz de bu anları senin için derledik. Nelermiş bunlar birlikte bakalım mı?

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1. Toplu taşımada seyahat etmek bazen kendini çok pis hissetmene neden olmuyor mu?

Bunu özellikle yazın çok yaşıyoruz. Otobüste yolculuk yaparken bir de çok terlemişsen kendini çok rahatsız hissetmen normal. Deodorant sıkmanın bile etkili olmadığı o sıcak yaz günlerinde kendi kokundan bile rahatsız olduğunu biliyoruz. Hatta kokunla diğer yolcuları rahatsız etme düşüncesi de kendini huzursuz hissetmene neden oluyor.

2. Restoranda yapış yapış bir menüye dokunmak çok kötü bir his!

Bir restorana gittin, menüyü eline aldın ve eline yapış yapış bir şey geldi. O an kendini çok pis hissetmen normal. Hemen o menüye senden önce kimlerin dokunduğu, o yapışkanlı hale nasıl geldiği hakkında senaryolar kurmaya başlarsın. O an tek yapmak istediğin ellerini yıkayıp o histen kurtulmak. Hatta oradan kalkıp hemen uzaklaşırsın. Kendini en pis hissettiğin anlardan biri olabilir bu!

3. Tuvalette sabun bitmesinden korkuncu var mı?

Ortak bir tuvalete gittin, çıktığında sabun olmadığını gördün. O an 'Keşke girmeden baksaydım' diye düşüneceğin kesin. İşte o an hemen çözümler bulmaya çalışacağın bir döngüye girersin. En azından suyla yıkayıp biraz da olsa kiri akıtmak istersin. Yanında varsa ıslak mendille silebilirsin. Ama tabii bunların hiçbiri kendini pis hissetmeni engellemeyecektir.

4. Yağmuru evde izleyince çok romantik ama peki ıslanırken?

Hepimiz yağmur romantizmi yapmaya bayılıyoruz. Ama o yağmurda ıslanıp sırılsıklam olduğunda üzerine sinen koku ile insan çok pis hissediyor. Bir süre sonra kokusu iyice sinen yağmur güzel olmaktan çıkıp pis bir şeye dönüşüyor. Kıyafetler o suyu çektikçe sanki yılların kiri içinde gibi hissettiriyor insana. Ayakkabıların su dolu eve girdiğinde tek isteğin üzerindekileri çıkarıp duşa girmek ve temizlenmek oluyor.

5. Kalabalık ortamlarda biri hapşırdığında da insan çok pis hissediyor.

Kalabalık ortamlara pandemiden beri zaten korkarak giriyoruz. Öyle ortamlarda birinin öksürdüğünü ya da hapşırdığını görünce insan kötü hissediyor. Hele o kişi ağzını kapatmıyorsa sanki bütün o mikroplar üzerine gelmiş ve yapışmış gibi hissettiriyor. Bunu yaşayan kişi eğer imkanı varsa hızla ortamı terk ediyor ya da en azından ortamdan olabildiğince uzaklaşıyor. Ya da hemen ıslak mendille ellerini, yüzünü silme ihtiyacı hissediyor.

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6. Misafirliğe gittiğinde kullanılmış bir havluyu yüzüne sürdüğündeki his oldukça kötü!

Diyelim bir misafirliğe gittin, tuvaleten çıktıktan sonra elini kuruladın ama havlu nemli. Yetmedi bir de yüzüne sürdün ve o kokusu yüzüne sindi. Bu his insana çok pis hissettiriyor. O pis halden kurtulmanın yolu hemen eve gidip bir duşa girmek. O havluyu senden önce kimin kullandığını bilememek bile insana kendini kötü hissettirmeye yetiyor.

7. En pis hissettiren anlardan biri de deniz suyunun üstünde kuruması.

Denize girdin, çıktın ve artık eve dönme vakti. Tuzlu deniz suyunun üzerine duş yapmadan kıyafetleri giymek ve saçları yıkamadan yola devam etmek insana kendini çok pis hissettirmiyor mu? Denize girerkenki ferahlık hissi bu anlarda tam tersine dönüyor. Islak terlikleri giydiğinde ayağına yapışan kumlar da eklendi mi bu dayanılmaz bir hal alıyor. Bunun sonunda insan eve dönüp hemen uzun bir duş almak istiyor.

8. Eski bir asansör düğmesine basmak, pis hissettiriyor.

Her asansör olmasa da bazı asansörleri görünce bile insan kendini pis hissediyor. Bir de o asansörün içinde olup düğmesine basacaksan kendini çok daha kötü hissedeceğin kesin. Üzerinde parmak izleri, kenarları toz ve kir dolu bir düğmeye bastığında ellerini nasıl temizleyeceğini bilemiyorsun. Tabii böyle bir düğme görünce önce insan basmanın farklı yollarını arıyor.

9. Herkesin kullandığı ortak bir alanda yapışkan bir şeye dokunmak da kötü durumlardan biri.

Okul, iş yeri ya da kafe gibi herkesin kullandığı bir alanda dokunduğun yer yapış yapışsa bu en pis hissettiren anlardan biri oluyor. Elini bir kere sürdükten sonra geri de alamıyor insan. O saatten sonra yapacak bir şey yok elbette. Tek çare elleri mümkünse yıkamak, yoksa ıslak mendille silmek.

10. Tozlu ve kirli bir yere dirseğini koydun mu hiç?

Dışarıdayken bazı yerler toz kaplı oluyor. Böyle bir yere dirsek koyduğunda her tarafın toz ve kir oluyor. Böyle anlarda hemen o kıyafetlerden kurtulmak ve bir an önce duşa girmek istersin. O tozun ne kadar süredir orada olduğunu düşünmek bile insanın içini ürpertiyor.

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11. Herkesin kullandığı bir alanda bir saça dokunmak en pis hissettiren şeylerden.

Bir kafede, restoranda ortak lavaboya girdin ve elini yıkarken bir saça dokundun. Hem de senin olmayan bir saça... Bunu yaşadığın an oradan hızla kaçmak istediğini biliyoruz. O saç bir de ıslaksa daha da iğrenç oluyor. Bu tiksinme hissi uzun süre geçmiyor maalesef.

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buffythevampireslayer
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