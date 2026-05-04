İngilizce Bilmek İyi Bir Eğitmen Olmak İçin Neden Yeterli Değil?

Onedio Content - Onedio Editörü
04.05.2026 - 12:04

2-14 yaş arası çocuklar için Avrupa standartlarında online İngilizce eğitimi veren ödüllü Novakid, yabancı dil eğitiminde 'ana dili İngilizce olan herkes öğretebilir' yanılgısına dikkat çekiyor. Novakid, öğretmen seçiminde uyguladığı uluslararası sertifikasyon süreçlerini ve tavizsiz disiplin kriterlerini şeffaflıkla paylaştı. Sektöründe en yüksek işveren memnuniyetine sahip olan platform, dil bilgisinin ötesinde çocuk psikolojisine uygun eğitim becerilerine ve yapay zeka çağında 'insan öğretmen' faktörünün vazgeçilmezliğine vurgu yaparak dil eğitimindeki kalite standartlarını yeniden tanımlıyor.

Novakid, yabancı dil öğretiminin sadece dil hakimiyetinden ibaret olmadığını, çocuk gelişimine uygun pedagojik yöntemlerin ve sürekli denetimin eğitimin kalitesini belirlediğini vurguluyor. 4,4 Glassdoor puanıyla ESL (İkinci Dil Olarak İngilizce) sektöründe en yüksek işveren puanına sahip platform; işe alım, metodolojik destek ve kalite denetimi gibi uzmanlaşmış ekiplerden oluşan çok katmanlı yönetim yapısıyla çocukların öğrenme yolculuğunda hata payını en aza indirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, öğretmenin sadece bir dil aktarıcısı konumundan çıkıp öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına göre şekillenen profesyonel bir rehber olmasını sağlıyor.

İşe Alımda Değişmeyen Yüksek Kriterler

Bir dili akıcı şekilde konuşmak çoğu zaman refleksif bir beceri olarak gelişirken, o dili sıfırdan öğrenen bir çocuğa aktarmak ise pedagojik uzmanlık gerektiren ayrı bir süreçtir. Anadili İngilizce olan bir yetişkin, dil kurallarını çoğu zaman teorik olarak açıklamakta zorlanabilir. Benzer şekilde, dersten kopan bir çocuğun dikkatini yeniden kazanmak için gerekli oyunlaştırma ve etkileşim tekniklerine de hakim olmayabilir. Bu temel farktan yola çıkan Novakid, bünyesindeki eğitmenlerin dil hakimiyetiyle beraber, profesyonel bir metodolojik altyapı şart koşuyor. Her öğretmenin TEFL, TESOL veya TEYL gibi uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalara sahip olması ve özellikle çocuk grubuna ders verebilecek pedagojik yetkinlikte olması, platformun kalite politikasının merkezinde yer alıyor. İşe alım süreçlerinde yapay zekayı hız kazandırıcı bir araç olarak kullanan marka, kalite kontrol aşamasında ise dersleri birebir izleyen uzman ekiplerin değerlendirmelerini merkeze alarak, öğretmen-öğrenci arasındaki bağın sürekliliğini en üst seviyede tutuyor.

Öğretmen Refahı ve Eğitimde Süreklilik

Bir öğrencinin dil edinimindeki başarısını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri, öğretmeniyle kurduğu istikrarlı bağdır. Novakid, bu bağı korumak adına öğretmenlerin motivasyonunu ve refahını önceliklendirerek onlara resmi istihdam olanakları ve sanal sosyalleşme alanları gibi geniş destek mekanizmaları sunuyor. Mutlu ve güvende hisseden bir öğretmenin dersteki enerjisinin öğrenciye doğrudan yansıdığı gerçeğinden hareket eden platform, öğretmenlerin programlarını esnek tutmalarına izin verirken aynı zamanda metodolojik eğitimlerle gelişimlerini desteklemeye devam ediyor.

“Yapay Zeka Mükemmel Bir Asistan, Ancak İnsan Bağı Eğitimin Kalbi”

Eğitimde teknolojinin rolü üzerine değerlendirmelerde bulunan Novakid CEO’su ve Kurucu Ortağı Max Azarov, “Yapay zeka disiplin konusunda mükemmeldir. Her zaman zamanında gelir ve teknik kusursuzluk sunar. Ancak hiçbir teknoloji, bir öğrenciyle kurulan o samimi bağı, spontane etkileşimi ve karakter uyumunu taklit edemez. Biz yapay zekayı öğretmenlerin yerini alacak bir unsur olmaktansa onlarla birlikte dersleri zenginleştiren, görsel ve interaktif aktiviteler yaratan mükemmel bir tamamlayıcı araç olarak görüyoruz. Gerçek öğrenme, teknolojinin uzman öğretmenlerimizi desteklediği bu insani bağ üzerine inşa edilen hibrit modelle gerçekleşiyor.” ifadelerini kullandı.

