İngilizce Bilmek İyi Bir Eğitmen Olmak İçin Neden Yeterli Değil?

Bir dili akıcı şekilde konuşmak çoğu zaman refleksif bir beceri olarak gelişirken, o dili sıfırdan öğrenen bir çocuğa aktarmak ise pedagojik uzmanlık gerektiren ayrı bir süreçtir. Anadili İngilizce olan bir yetişkin, dil kurallarını çoğu zaman teorik olarak açıklamakta zorlanabilir. Benzer şekilde, dersten kopan bir çocuğun dikkatini yeniden kazanmak için gerekli oyunlaştırma ve etkileşim tekniklerine de hakim olmayabilir. Bu temel farktan yola çıkan Novakid, bünyesindeki eğitmenlerin dil hakimiyetiyle beraber, profesyonel bir metodolojik altyapı şart koşuyor. Her öğretmenin TEFL, TESOL veya TEYL gibi uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalara sahip olması ve özellikle çocuk grubuna ders verebilecek pedagojik yetkinlikte olması, platformun kalite politikasının merkezinde yer alıyor. İşe alım süreçlerinde yapay zekayı hız kazandırıcı bir araç olarak kullanan marka, kalite kontrol aşamasında ise dersleri birebir izleyen uzman ekiplerin değerlendirmelerini merkeze alarak, öğretmen-öğrenci arasındaki bağın sürekliliğini en üst seviyede tutuyor.