İndirimleri Sen Belirliyorsun: Bu Çok Satan Ürünlerden Hangileri İndirime Girsin?

Çok satan ürünlere şöyle bir göz gezdirdiğimizde muhakkak ihtiyacımız olan bir ürün görürüz ama bazen çok istediğimiz bu ürünlerin fiyatları bizi pek memnun etmeyebiliyor. Bu sefer sana kulak verdik ve çok satan ürünlerden hangisinin indirime girmesi gerektiğini kendin belirleyeceğin bir anket hazırladık!