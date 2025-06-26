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İndirimleri Sen Belirliyorsun: Bu Çok Satan Ürünlerden Hangileri İndirime Girsin?

İndirimleri Sen Belirliyorsun: Bu Çok Satan Ürünlerden Hangileri İndirime Girsin?

Amazon Prime
Amazon Prime - Onedio Üyesi
26.06.2025 - 20:00

Çok satan ürünlere şöyle bir göz gezdirdiğimizde muhakkak ihtiyacımız olan bir ürün görürüz ama bazen çok istediğimiz bu ürünlerin fiyatları bizi pek memnun etmeyebiliyor. Bu sefer sana kulak verdik ve çok satan ürünlerden hangisinin indirime girmesi gerektiğini kendin belirleyeceğin bir anket hazırladık!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seçmeni isteyeceğiz!

3. Şimdi başlayabiliriz! Mutfak kategorisinde hangi ürün indirime girsin istersin?

4. "Bunlar olmasın. Başka ürün var mı?" dersen...

5. Peki tüketici elektroniğinde bu ürünlerden hangisi indirime girmeli?

6. Tüketici elektroniğinden devam edelim! Bu ürünlerden hangisi indirime girsin?

7. Bu ev temizliği ürünlerinden hangisinin indirime girmesini bekliyorsun?

8. Kişisel bakım kategorisindeyiz! Bunlardan hangisi indirimli olsun istiyorsun?

9. Oyuncular buraya! Hangi oyun aksesuarı indirimde olsun?

10. Ofis hayatı kolaylaşsın: Hangisi indirime girsin?

Amazon Prime Day ile istediğin ürünleri indirime sokmaya hazır mısın? Daha fazla indirim seçmek istersen aşağıdaki görsele tıkla!

Amazon Prime Day ile istediğin ürünleri indirime sokmaya hazır mısın? Daha fazla indirim seçmek istersen aşağıdaki görsele tıkla!

Amazon Prime Day’de hangi ürünler indirime girecek, sen seçiyorsun.

8 Temmuz’da başlayacak bu alışveriş şöleninde istediğini sen seç, indirim senin zevkine göre gelsin!

Daha fazla indirim seçmek için tıkla!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

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