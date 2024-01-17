İlk Evliliklerini Çocuk Yaşında Yaparak Hayranlarını Şok Etmiş Yakından Tanıdığınız 17 Ünlü İsim
İlk Evliliklerini Çocuk Yaşında Yaparak Hayranlarını Şok Etmiş Yakından Tanıdığınız 17 Ünlü İsim
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/mahmure/g...
Erken yaşta evlenen yakından tanıdığımız ünlüleri sizin için Derledik! Detaylar içeriğimizde👇
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1. Safiye Soyman daha 13 yaşındayken Ziya Akarız ile dünyaevine girdi.
2. Şarkıcı Nilüfer 22 yaşındayken Yeşil Giresunlu ile evlendi.
3. Serpil Çakmaklı ilk evliliğini 16 yaşındayken Mert Çakmaklı ile yaptı.
4. Demet Akbağ 22 yaşında İskender Akbağ ile evlendi.
5. Ahu Tuğba ilk kez 15 yaşındayken Mehmet Ulusoy ile evlilik yoluna girdi.
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6. Nebahat Çehre, Türk sinemasının ünlü ismi Yılmaz Güney ile 1967'de evlenirken 23 yaşındaydı.
7. Muazzez Abacı, ilk eşi ve kızı Saba'nın babası Abdurrahman Abacı ile evlendiğinde 20 yaşındaydı.
8. Yeşim Salkım, ilk eşi Mustafa İmre ile evlendiğinde 20 yaşındaydı.
9. Müjde Ar ilk evliliğini yönetmen Samim Değer ile 21 yaşında yaptı.
10. Hülya Avşar ilk evlendiği yıl 16 yaşındaydı.
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11. Muazzez Ersoy daha bu isme sahip değilken 16 yaşında evlendi.
12. Deniz Seki de 20'li yaşlarının başında evlenen isimlerden biri olmuş.
13. Sezen Aksu ise 18 yaşında Hasan Yüksektepe ile evlendi.
14. Seda Sayan 23 yaşında Rıdvan Kılıç ile evlendi.
15. Arzum Onan 23 yaşında Mehmet Aslantuğ ile evlendi.
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16. Ebru Şallı Ozan Orhon ile evlendiğinde 19 yaşındaydı.
17. Gönül Yazar Necdet Yazar ile evlendiğinde 13 yaşındaydı.
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