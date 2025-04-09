onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
İlişkiyi Bir Anda Ayrılığa Götürecek 12 Tehlikeli Söz

etiket İlişkiyi Bir Anda Ayrılığa Götürecek 12 Tehlikeli Söz

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
09.04.2025 - 23:01

İlişkilerde kullanılan kelimelerin, kurulan cümlelerin etkisi büyüktür... Hele ki bir insan ile ilişkiniz ilerledikçe ona zayıf yönlerinizi de göstermeye başlarsınız. Sırf kırmak, incitmek için bu zayıf noktalara değecek sözler söylemek ilişkiye kalıcı hasarlar verebilir. Hatta bitirebilir... Gelin birlikte ilişkiyi ayrılığa götürebilecek tehlikeli sözlere bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hep böyle yapıyorsun.

Bir tartışma sırasında kullanılan bu söz yaralayıcı olabilir. Genel olarak suçlu ve haksız tarafmış gibi gösteren bu söz tartışmanın alevlenmesine neden olur. Ortak bir noktada buluşmak yerine 'sorunlu taraf sensin!' gibi bir anlama gelen ve bunun her zaman olduğunu belirten bu söz ile birlikte o an barışma değil, ayrılık yoluna girersiniz.

2. Eski konuştuklarım bunları yapmazdı.

Geçmiş geçmişte kalmıştır diyerek partnerin eskiden yaşadığı ilişkiler üzerine çok fazla konuşma dönmez, dönmemeli. Bu kişinin kendisini partnerinin eskiden konuştukları ile kıyaslamasına neden olur... Bu yüzden geçmiş geçmişte bırakılmalı! Fakat bu cümlenin partner tarafından gelmesi aşırı yaralar ve büyük bir kırgınlık yaşanır.

3. Bunu nasıl kendin düşünemedin?

Bazı kararları alırken ya da adımları atarken en değer verdiklerimizden yardım isteriz. Kendimiz düşünebilsek bile sadece minik bir destek için bile sorarız. Bunun karşılığında özgüven düşüren bu söz ile karşılaşmak... Kalp kırılır ve sevgide azalma yaşanır. Böyle bir söz ilişkiyi bitirmeye götürür.

4. Böyle olacaksa devam edemeyiz...

Uzun ve huzurlu bir ilişki adına yapılan tüm şeyleri bir anda silecek o söz... 'Böyle devam etmez!' 

Yaşanılan durumu çözüme götürmek yerine keskin bir şekilde konuşup hemen ilişkiyi bitirmeye getirmek çok kırıcı olabilir. O an ne diyeceğini bilemezsin ve alttan almaya çalışmaya başlarsın... Zorlayıcı bir durum!

5. Beni böyle kabul etmiştin, değişemem.

Kimse kusursuz değildir, eksik ya da fazla yanları olabilir. İlişki ile bu yanlar törpülenebilir ya da partneriniz tarafından eksik giderilebilir. İlişki demek uyumlanmak demek değil mi? Bu yüzden beni böyle kabul edeceksin diyerek hiç değişmeyeceğini belirten bir partner ilişkinin de sonlanmasına neden olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Beni çok uğraştırıyorsun, bu kadar uğraştırma.

İlişki huzur vermeli. Bu yüzden ilişki içerisindeki insanlar rahatsız oldukları şeyleri çok rahat bir şekilde dile getirebilmeli. Bu uğraştırmak değildir... Bu destek istemektir. Seven insan her şekilde partnerine destekte bulunur. Uğraştırıcı olarak görmek, sevginin azaldığını da gösterir. O yüzden bu söz fazla incitici olabilir.

7. Senin yüzünden oluyor bunlar.

Tüm sorumluluk bir kişinin üzerine yıkıldı... Sorumluluk yıkılan kişi ilişki süresince kendini yorgun hisseder. Asıl yaşaması gereken mutluluk, sevgi duygularını yaşayamaz. Bu da ilişkinin duraklamasına hatta bitmesine neden olur. Kişi artık çabalamak istemeyebilir...

8. Gereğinden fazla takılıyorsun, abartıyorsun.

İlişkideki birinin sorunlarını küçümsememek gerekir. İçini rahatça dökmek isteyen biri varken bir anda böyle bir cümlenin kurulması... Açık iletişim ortadan kalkar, kişi duygularını içinde saklamaya başlar ve bir noktada patlama yaşanır. İlişki devam edemez hale gelir. Çünkü umursanmadığını düşünen insan ilişkiyi daha fazla yürütmek istemez.

9. Aynı şeyi kaç kere söylemem gerekiyor?

Partnerlere karşı sabırsız ve tahammülsüz bir tavır göstermek mi? Kırıcı. Kişi kendini anlatamadığını ya da partnerinin anlamadığını düşünebilir. Burada yapılması gereken daha dikkatli bir şekilde dinlemek ve daha açık şekilde konuşmak iken, bu sözü söylemek ilişkiyi bir anda bitirebilir.

10. Çok değiştin, eski sen değilsin.

Zaman ilerledikçe insanlar değişir. Değişim olumsuz bir şey olarak ele alınmamalı. İlişki içerisinde olan insanlar da değişir. Hele ki ilişki için törpülenmek, fedakarlık yapmak değişimi getiren en önemli şeylerden biridir. Fakat ilişkideki diğer kişinin bunu olumsuz bir eleştiri olarak dile getirmesi... Eski seni seviyordum, şimdi başkası oldun gibi konuşması... Çok tehlikeli bir söz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Ben bu kadar çabalarken sen hiçbir şey yapmıyorsun.

Manipüle etmek için kullanılan en tehlikeli sözlerden biri ile karşınızdayız. Partner ve ilişki için birçok şey yapılmış, büyük adımlar atılmış olabilir. Fakat bunu sadece tek bir kişi yapmaz. Karşıdaki insanın neler yaptığın görmezden gelerek bu cümlenin kurulması yaralayıcı olabilir.

12. Keşke hiç tanışmasaydık, bir yola girmeseydik.

Başta yoğun sevgilerle başlayan bir ilişkinin ilerleyen zamanlarında bu sözün söylenmesi ilişkiyi hemen ayrılığa götürür. Sinir anında ne söylediğimizi bazen bilemeyiz. Aslında çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz insanları istemeden kırarız. Hayatımızdan çıkması bizi yaralayacak insanlara bile bu sözü söyleyebiliriz. Fakat unutmayın, gerçekten bir bitişi getirebilir!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
asklepiospallas
asklepiospallas
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın