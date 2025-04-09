İlişkiyi Bir Anda Ayrılığa Götürecek 12 Tehlikeli Söz
İlişkiyi Bir Anda Ayrılığa Götürecek 12 Tehlikeli Söz
İlişkilerde kullanılan kelimelerin, kurulan cümlelerin etkisi büyüktür... Hele ki bir insan ile ilişkiniz ilerledikçe ona zayıf yönlerinizi de göstermeye başlarsınız. Sırf kırmak, incitmek için bu zayıf noktalara değecek sözler söylemek ilişkiye kalıcı hasarlar verebilir. Hatta bitirebilir... Gelin birlikte ilişkiyi ayrılığa götürebilecek tehlikeli sözlere bakalım!
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1. Hep böyle yapıyorsun.
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2. Eski konuştuklarım bunları yapmazdı.
3. Bunu nasıl kendin düşünemedin?
4. Böyle olacaksa devam edemeyiz...
5. Beni böyle kabul etmiştin, değişemem.
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6. Beni çok uğraştırıyorsun, bu kadar uğraştırma.
7. Senin yüzünden oluyor bunlar.
8. Gereğinden fazla takılıyorsun, abartıyorsun.
9. Aynı şeyi kaç kere söylemem gerekiyor?
10. Çok değiştin, eski sen değilsin.
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11. Ben bu kadar çabalarken sen hiçbir şey yapmıyorsun.
12. Keşke hiç tanışmasaydık, bir yola girmeseydik.
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