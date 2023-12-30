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İlişkinizi Hangi Emoji Yansıtıyor?

etiket İlişkinizi Hangi Emoji Yansıtıyor?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 22:01

Emojileri her an kullanıyoruz, özellikle de sevgilimizle konuşurken! Bakalım sizin ilişkinizi anlatan emoji hangisiymiş...

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...

2. Sıradan bir buluşma gününde ne yaparak geçiriyorsunuz?

3. Onu günün en çok hangi zaman diliminde özlüyorsun?

4. Sosyal medyadaki couple videolarını görüp “Biz hiç sevilmemişiz be” dediğin oluyor mu?

5. Senin hayatında onun yeri ne?

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6. Sence senin ne çok nereni beğeniyor?

7. Peki sana şu an “Hadi eşyalarını topla gidiyoruz!” dese ona soru sorar mısın yoksa onunla direkt gider misin?

8. Son olarak, şu anki ilişkinde mutlu musun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

İşte sizin emojiniz: 💦

Sizin ilişkinizde libidolar o kadar yüksek ki, birlikte keyif almadığınız tek bir an yok desek yeridir! Ten uyumunuz, birbirinize karşı olan temas bağımlılığınız ve anın tadını birlikte çıkarma isteğiniz… Sizin birlikte olduğunuz yer ortamda derecelerin yükselmesine şaşmamalı. Bu tutku dolu ilişkiyi hiç kaybetmemeniz dileğiyle!

İşte sizin emojiniz: 😍

Siz ne kadar da aşk dolu bir çiftsiniz! Sizi gören herkesin yüzü gülüyor, içi aşkla doluyor. Birbirinizi anlıyor ve mutlu etmek için her şeyi yapıyorsunuz. Siz gerçekten de özel bir şeye sahipsiniz. Resmen modern bir peri masalını yaşıyorsunuz. Birbirinize karşı hep aşkla dolu olmanız dileğiyle!

İşte sizin emojiniz: 🏠

Sizin ilişkinizde en temelde olan şey huzur. Siz resmen birbirinizin evi olmuşsunuz. Birbirinizi hep destekliyor, birbirinizin konfor alanında kalmasını sağlıyorsunuz. İnsanın hayatında hep güvenebileceği birine sahip olması harika bir duygu değil mi? Siz gerçekten de çok şanslısınız. Bu güzel ilişkiyi hiç kaybetmemeniz dileğiyle!

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