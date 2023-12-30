İlişkinizi Hangi Emoji Yansıtıyor?
İlişkinizi Hangi Emoji Yansıtıyor?
Emojileri her an kullanıyoruz, özellikle de sevgilimizle konuşurken! Bakalım sizin ilişkinizi anlatan emoji hangisiymiş...
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...
2. Sıradan bir buluşma gününde ne yaparak geçiriyorsunuz?
3. Onu günün en çok hangi zaman diliminde özlüyorsun?
4. Sosyal medyadaki couple videolarını görüp “Biz hiç sevilmemişiz be” dediğin oluyor mu?
5. Senin hayatında onun yeri ne?
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6. Sence senin ne çok nereni beğeniyor?
7. Peki sana şu an “Hadi eşyalarını topla gidiyoruz!” dese ona soru sorar mısın yoksa onunla direkt gider misin?
8. Son olarak, şu anki ilişkinde mutlu musun?
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