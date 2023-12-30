İlişkinizi Hangi Emoji Yansıtıyor?

Siz ne kadar da aşk dolu bir çiftsiniz! Sizi gören herkesin yüzü gülüyor, içi aşkla doluyor. Birbirinizi anlıyor ve mutlu etmek için her şeyi yapıyorsunuz. Siz gerçekten de özel bir şeye sahipsiniz. Resmen modern bir peri masalını yaşıyorsunuz. Birbirinize karşı hep aşkla dolu olmanız dileğiyle!