İlişkinize Ara Vermenizin Gerçek Sebebini Söylüyoruz!
İlişkinize Ara Vermenizin Gerçek Sebebini Söylüyoruz!
Bazı durumlarda ilişkiye ara verilebiliyor. Kendinizi daha iyi anlamak ve ilişkinizi tanımak için bu ara bazen iyi bile oluyor. İlişkinize ara verdiniz ama bunun gerçek sebebi ne peki? Gelin birlikte öğrenelim...
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1. Cinsiyetinizi öğrenebilir miyiz?
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2. Önce ne kadar süredir berabersiniz onu öğrenelim...
3. İlişkiye ara verme kararını kim aldı?
4. İlişkinize ara vermeyi neden istediniz?
5. Ara verme sürecinde mutlu musun?
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6. Ara verme boyunca neler yaptığını sorsak...
7. Ara vermeden önce en büyük sorununuz neydi diye de soralım...
8. Ara verme sonrası onu özledin mi?
9. Aradan önce bu sürecin ne kadar olacağına karar verdiniz mi?
Sen daha ilişkiye hazır değilsin.
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İlişkiye ara verme sebebini test mi söyleyecekmis, gxtten sallama test olurda bu kadarı olamaz 😁