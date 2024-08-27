Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
İlişkinize Ara Vermenizin Gerçek Sebebini Söylüyoruz!

etiket İlişkinize Ara Vermenizin Gerçek Sebebini Söylüyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 23:01

Bazı durumlarda ilişkiye ara verilebiliyor. Kendinizi daha iyi anlamak ve ilişkinizi tanımak için bu ara bazen iyi bile oluyor. İlişkinize ara verdiniz ama bunun gerçek sebebi ne peki? Gelin birlikte öğrenelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Cinsiyetinizi öğrenebilir miyiz?

2. Önce ne kadar süredir berabersiniz onu öğrenelim...

3. İlişkiye ara verme kararını kim aldı?

4. İlişkinize ara vermeyi neden istediniz?

5. Ara verme sürecinde mutlu musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Ara verme boyunca neler yaptığını sorsak...

7. Ara vermeden önce en büyük sorununuz neydi diye de soralım...

8. Ara verme sonrası onu özledin mi?

9. Aradan önce bu sürecin ne kadar olacağına karar verdiniz mi?

Sen daha ilişkiye hazır değilsin.

İlişkiye başlamışsın doğru ama sen daha bir ilişki için hazır değilsin. Belki yeni bir ilişkiden çıktın belki de daha kendi gelişimini tamamlamadın. Birçok sebepten dolayı sen şu an bir ilişki içinde olmak istemiyorsun. Bu yüzden verdiğin bu ara kararı kendini tanıman ve kararından emin olman için iyi bir fırsat olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sizin ilişkiniz çok toksik!

Siz belki birbirinizi severek başladınız bu ilişkiye ama artık toksik bir hale bürünmüş. Bitmeyen kavgalar, sürekli şüpheler bu ilişkinin doğru bir yolda olmadığını gösteriyor. Ara verip süreci değerlendirmek ve kendine zaman tanıman güzel ama bu ilişkiye tekrar dönüp dönmeyeceğini iyi düşünmen gerek.

Sen partnerinin "o kişi" olduğundan emin değilsin.

Sen ilişkiden ve karşındakinden hoşlanıyorsun ama partnerinin doğru kişi olup olmadığına emin olamıyorsun. Bir ara verip onun senin istediğin kişi olduğuna emin olmak istiyorsun. Senin emin olmadığın gibi o da senden emin değildir belki. Ama bunun yolu ara vermek değil bizce! Bunu anlamanın tek yolu birbirinizi daha iyi tanımak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
shizuka_

İlişkiye ara verme sebebini test mi söyleyecekmis, gxtten sallama test olurda bu kadarı olamaz 😁