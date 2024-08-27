İlişkinize Ara Vermenizin Gerçek Sebebini Söylüyoruz!

İlişkiye başlamışsın doğru ama sen daha bir ilişki için hazır değilsin. Belki yeni bir ilişkiden çıktın belki de daha kendi gelişimini tamamlamadın. Birçok sebepten dolayı sen şu an bir ilişki içinde olmak istemiyorsun. Bu yüzden verdiğin bu ara kararı kendini tanıman ve kararından emin olman için iyi bir fırsat olabilir.