İlişkinizde Birbirinizin Özel Alanına Ne Kadar Saygı Gösteriyorsunuz?

Birbirinizin kişisel alanına ve sınırlarına saygı duyma konusunda doğru yoldasınız ancak geliştirmeniz gereken bazı şeyler var. Görünüşe göre sen ve partnerin kişisel alan ve sınırların önemi konusunda bir miktar farkındalığa sahipsiniz. Fakat bu sınırların yeterince iyi tanımlanmadığı veya bunlara saygı duyulmadığı anlar olabiliyor. İlişkinizi geliştirmek için sınırları daha açık bir şekilde tartışmayı ve bireysel zaman ile paylaşılan zaman arasında daha iyi bir denge bulmayı düşünebilirsiniz. Birbirinizin ihtiyaçlarını ve tercihlerini daha iyi anlamak, aranızdaki bağı güçlendirmeye yardımcı olacaktır.