İlişkinizde Birbirinizin Özel Alanına Ne Kadar Saygı Gösteriyorsunuz?
İlişkinizde Birbirinizin Özel Alanına Ne Kadar Saygı Gösteriyorsunuz?
İlişkilerde bazen kişisel alan diye bir şey kalmayabiliyor. Sen ve partnerin bu konuda nasılsınız?
Öğrenmek için teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
2. O zaman söyle bakalım, partnerinin arkadaşlarıyla o olmadan ne sıklıkla vakit geçiriyorsun?
3. Peki partnerin kötü bir ruh halindeyken nasıl tepki veriyorsun?
4. Partnerinin senin ilgi alanına girmeyen bir hobisinin ya da farklı bir ilgi alanının olması sana kendini nasıl hissettiriyor?
5. Partnerini ne sıklıkla romantik bir jest yaparak şaşırtıyorsun diye sorsak?
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6. Bireysel hedeflerini ve hayallerini partnerinle ne sıklıkla tartışırsınız?
7. O zaman söyle bakalım, evde ikinizin de ayrı yaşam alanları var mı?
8. Son olarak, konu tatil olunca planlamayı nasıl yaptığınızı öğrenelim!
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Birbirinize karşı çok saygılısınız!