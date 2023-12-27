Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
İlişkiniz Hangi Tatlıya Benziyor?

etiket İlişkiniz Hangi Tatlıya Benziyor?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 23:46

Malumunuz her tatlıyı herkes sevmez... Kimimiz sütlü sever, kimimiz şerbetli değil mi?

Peki sizin ilişkiniz hangi tatlıya benziyor? 🤤

Cevabını öğrenmek için haydi teste! 🏃‍♀️🤩🎉

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Ne zamandır birliktesiniz?

3. Nasıl bir ilişkiniz var?

4. Hiç ayrılık yaşadınız mı?

5. İlişkini nasıl tarif edersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Peki sence bir ilişkide olmazsa olmaz şey ne?

7. Hangi aktivite ilişkinizin favorisi diye sorsak?

8. Son olarak, ilişkinizde en ağır basan duygu hangisi?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

İlişkiniz çikolata fondüye benziyor!

İlişkiniz çikolata fondüye benziyor!

İlişkiniz oldukça tutkulu ve eğlenceli, biz bunu buralardan hissettik! Birlikte zaman geçirirken tadını çıkarmayı iyi biliyorsunuz. Birbirinize uyum sağlamayı kolayca başarıyor ve farklılıklarınızı erdemli bir şekilde hem kabuk ediyor hem de tolare ediyorsunuz. Bravo!

İlişkiniz cheesecake'e benziyor!

İlişkiniz cheesecake'e benziyor!

İlişkinizin içinde tatlı bir romantizm olduğu gerçek, tıpkı cheesecake gibi. 😉 Siz birbirinizi kolay kolay rahatsız etmeyen, birbirine alan tanıyan oldukça asil bir ilişkinin içindesiniz. Dışarıdan bakan kimsenin kötü niyetli düşünemeyeceği kadar da güzel gözüküyorsunuz. Böyle devam, afiyet olsun!

İlişkiniz meyve salatasına benziyor!

İlişkiniz meyve salatasına benziyor!

İlişkinizin içinde huzur ve dengenin önemli olduğunu hiç unutmadan buna uygun hamleler yaparak devam ediyorsunuz. Ayrıca da birbirinizin içindeki farklılıkları uyuma dönüştürmeyi başarıp güzel bir kolaj fotoğrafı veriyorsunuz ele güne karşı. Size helal olsun! 🎈

İlişkiniz baklavaya benziyor!

İlişkiniz baklavaya benziyor!

Vay gözüm benim! Sizin ilişkinize dışarıdan bakan herkes gıpta ediyor, bu apaçık belli. Ama genele baktığımızda içeride olan biten aşırı fazla detay içten içe size zarar veriyor gibi... Baklava da böyle değil mi? Dışı seni, içi beni yakar misali... 🔥

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?