İlişkiniz Hangi Tatlıya Benziyor?
İlişkiniz Hangi Tatlıya Benziyor?
Malumunuz her tatlıyı herkes sevmez... Kimimiz sütlü sever, kimimiz şerbetli değil mi?
Peki sizin ilişkiniz hangi tatlıya benziyor? 🤤
Cevabını öğrenmek için haydi teste! 🏃♀️🤩🎉
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Ne zamandır birliktesiniz?
3. Nasıl bir ilişkiniz var?
4. Hiç ayrılık yaşadınız mı?
5. İlişkini nasıl tarif edersin?
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6. Peki sence bir ilişkide olmazsa olmaz şey ne?
7. Hangi aktivite ilişkinizin favorisi diye sorsak?
8. Son olarak, ilişkinizde en ağır basan duygu hangisi?
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