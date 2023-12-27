İlişkiniz Hangi Tatlıya Benziyor?

Vay gözüm benim! Sizin ilişkinize dışarıdan bakan herkes gıpta ediyor, bu apaçık belli. Ama genele baktığımızda içeride olan biten aşırı fazla detay içten içe size zarar veriyor gibi... Baklava da böyle değil mi? Dışı seni, içi beni yakar misali... 🔥