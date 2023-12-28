İlişkiniz Çatırdıyor mu? Ufukta Gözüken Karanlık Günleri Savuşturmanız İçin Yapmanız Gereken 10 Şey
İlişkiniz Çatırdıyor mu? Ufukta Gözüken Karanlık Günleri Savuşturmanız İçin Yapmanız Gereken 10 Şey
İlişkinizde bir şeyler yolunda gitmiyorsa yapabileceğiniz bazı şeyler var. Bu işaretleri görüp ilişkinizi yola koymak için bu içerik size yardımcı olabilir. İlişkisinde sorun olanları içeriğimize alalım!
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1. İlişkinizde her ne sorun yaşıyorsanız yaşayın mutlaka iletişimi sürdürmeniz gerek.
2. İlişkinizdeki sorunları açıkça belirlemelisiniz.
3. İlişkinin devam edebilmesinin yolu, partnerlerin birbiriyle empati kurabilmesi.
4. İlişkinizde bazı sorunlar yaşıyorsanız bir terapiste başvurmanız iyi fikir olabilir.
5. İlişkinizin çıkmaza girdiğini düşünüyorsanız o zaman partnerinizle uyumlu olup olmadığınızı tekrar değerlendirmelisiniz.
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6. İlişkide birbirinize zaman ayıramıyorsanız büyük bir sıkıntı var demektir.
7. İlişkinizi iyileştirmek için önce kendinize iyi bakmanız gerek.
8. Partnerinizin düşman değil, sizin takımınızda olduğunu unutmayın!
9. İlişkinizdeki geçmiş hatalarınız sizin yol göstericiniz olmalı.
10. İlişkinizde sorunlar varsa bunları çözerken sabırlı olmalısınız.
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