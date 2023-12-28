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İlişkiniz Çatırdıyor mu? Ufukta Gözüken Karanlık Günleri Savuşturmanız İçin Yapmanız Gereken 10 Şey

etiket İlişkiniz Çatırdıyor mu? Ufukta Gözüken Karanlık Günleri Savuşturmanız İçin Yapmanız Gereken 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 23:46

İlişkinizde bir şeyler yolunda gitmiyorsa yapabileceğiniz bazı şeyler var. Bu işaretleri görüp ilişkinizi yola koymak için bu içerik size yardımcı olabilir. İlişkisinde sorun olanları içeriğimize alalım!

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1. İlişkinizde her ne sorun yaşıyorsanız yaşayın mutlaka iletişimi sürdürmeniz gerek.

İyi bir iletişim, sağlıklı bir ilişki için şart. İlişkinizde sorunlar yaşıyorsanız bu sorunları oturup konuşabilmeniz gerek. Partnerinizle yaşadığınız sorunları ve ilişkinizdeki problemleri konuşmayı ihmal etmemelisiniz.

2. İlişkinizdeki sorunları açıkça belirlemelisiniz.

Büyük ya da küçük ne sorununuz varsa bu sorunu birlikte oturup net bir şekilde tanımlamalısınız. Bu sorunun sizi rahatsız ettiğini ve nasıl düzeltilebileceğinizi partnerinizle konuşmanız gerek.

3. İlişkinin devam edebilmesinin yolu, partnerlerin birbiriyle empati kurabilmesi.

Empati, ilişkinin temelini oluşturuyor. Bir ilişkide empati kalmadıysa o ilişkinin sonu gelmiş denebilir. Bu yüzden empati yeteneğinizi ilişkide diri tutmalısınız. Partnerinizin duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışmalı ve kendinizi onun yerine koymalısınız.

4. İlişkinizde bazı sorunlar yaşıyorsanız bir terapiste başvurmanız iyi fikir olabilir.

Her ilişkinin zaman zaman kötü dönemleri olabiliyor. Bu dönemlerde bir terapiste başvurabilirsiniz. İlişkinizin bir uzmana ihtiyacı varsa bunu ihmal etmemeli ve sorunlarınızı bir uzman yardımıyla çözmelisiniz.

5. İlişkinizin çıkmaza girdiğini düşünüyorsanız o zaman partnerinizle uyumlu olup olmadığınızı tekrar değerlendirmelisiniz.

İlişki ancak ortak hedefler varsa yürüyebilir. Partnerinizle ayrı yollardan gidiyorsanız bu ilişkinin devam etmesi zor görünüyor. İlişkiniz çıkmaza girdiğinde yapmanız gereken ilk şey, hedeflerinizin ve değerlerinizin parterinizle ortak olup olmadığına bakmak.

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6. İlişkide birbirinize zaman ayıramıyorsanız büyük bir sıkıntı var demektir.

İlişkide birbirine zaman ayırmak çok önemli. Partnerinizle yeteri kadar vakit geçirmiyorsanız geçirebileceğiniz zamanlar yaratmalısınız. Beraber aktivite planları yapın ve birbirinizi daha iyi tanıyın!

7. İlişkinizi iyileştirmek için önce kendinize iyi bakmanız gerek.

Kendinize iyi bakmak ilişkinizin daha sağlıklı olmasına yardımcı olabilir. Bu yüzden ilişkide önceliği kendinize vermelisiniz. Önce kendinize saygı göstermek, ilişkinizin düzelmesine katkı sağlayabilir.

8. Partnerinizin düşman değil, sizin takımınızda olduğunu unutmayın!

Partnerinizle sorunlarınızı çözmek için bir olmalısınız. Karşılıklı düşman değil, aynı takımda olan takım arkadaşı gibi düşünüp sorunlarınıza çözüm bulmak ilişkiniz için çok daha iyi.

9. İlişkinizdeki geçmiş hatalarınız sizin yol göstericiniz olmalı.

İlişkide hatalar yapılıyor. Bu hataların her birinden ders almalısınız. Önceki hatalarınızdan çıkardığınız dersler sayesinde aynı hataları tekrarlamazsınız.

10. İlişkinizde sorunlar varsa bunları çözerken sabırlı olmalısınız.

İlişki sorunlarını çözmek sabır istiyor. İlişkinizi sürdürmek istiyorsanız sabır göstermek zorundasınız. Partnerinizle birbirinize gösterdiğiniz sabır sayesinde ilişkiniz zorlu zamanları daha rahat atlatacaktır.

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