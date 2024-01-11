İlişkiniz Bir Film Olsaydı Türü Ne Olurdu?
İlişkiniz Bir Film Olsaydı Türü Ne Olurdu?
İlişkiniz bir film olsaydı nasıl bir film olacağını hiç merak ettiniz mi?
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
2. Şimdi de söyle bakalım, partnerinle nasıl tanıştınız?
3. Sen ve partnerin aranızdaki anlaşmazlıkları nasıl çözersiniz diye sorsak?
4. Hangisi sen ve partnerin için daha iyi bir hafta sonu etkinliği?
5. Şimdi de söyle bakalım, sen ve partnerin sosyal medyada nasıl bir çiftsiniz?
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6. Partnerinle birlikte nasıl müzikler dinlemekten hoşlanırsın?
7. Bir çift olarak ilişkinizle ilgili önemli kararları nasıl veriyorsunuz?
8. Son olarak, partnerinle ilişkinizdeki en önemli unsur bunlardan hangi?
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