İlişkinde Yapman Gereken En Büyük Çılgınlık Ne?

Sen plansız asla bir şey yapamıyorsun. Sevgilinle bir aktivite yapmak istediğinde bunu çok önceden planlıyorsun. Anı yaşamak pek sana göre değil, hayatında her zaman düzen olsun istiyorsun. Bu yüzden senin yapacağın en büyük çılgınlık, spontane bir şekilde tatile çıkmak olurdu!