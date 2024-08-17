İlişkinde Yapman Gereken En Büyük Çılgınlık Ne?
İlişkinde Yapman Gereken En Büyük Çılgınlık Ne?
İlişkine heyecan katmayı seven biri misin? O halde testi çöz ve ilişkin için nasıl bir çılgınlık yapacağını söyleyelim! 👇
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1. Cinsiyetini söyle bakalım 👇
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2. Yanında sevgilin varken "Asla yapmam!" diyeceğin bir şey seç diye sorsak 🤔
3. Peki söyle bakalım kıskanç biri misin?
4. Sevgilinle yapmaktan en çok keyif şey ne?
5. Sevgilin birden gelip: "Haydi hazırlan, tatile gidiyoruz!" dese tepkin ne olurdu?
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