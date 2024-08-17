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İlişkinde Yapman Gereken En Büyük Çılgınlık Ne?

etiket İlişkinde Yapman Gereken En Büyük Çılgınlık Ne?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 22:01

İlişkine heyecan katmayı seven biri misin? O halde testi çöz ve ilişkin için nasıl bir çılgınlık yapacağını söyleyelim! 👇

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1. Cinsiyetini söyle bakalım 👇

2. Yanında sevgilin varken "Asla yapmam!" diyeceğin bir şey seç diye sorsak 🤔

3. Peki söyle bakalım kıskanç biri misin?

4. Sevgilinle yapmaktan en çok keyif şey ne?

5. Sevgilin birden gelip: "Haydi hazırlan, tatile gidiyoruz!" dese tepkin ne olurdu?

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6. Sevgilinle birlikte kalmak isteyeceğin bir otel odası seç bakalım 👇

7. Peki sevgilinle en çok yaptığınız aktivite ne?

8. Sevgilinin en hoşuna giden özelliği ne?

9. Son olarak, evlilik hakkında ne düşünüyorsun?

Evlenmek!

Evlilik, hayatının şu döneminde sana oldukça uzak bir kavram! İlişkinin gidişatından gayet memnunsun ve hayatındaki kişiye de oldukça değer veriyorsun. Ama evlilik seni biraz ürkütüyor gibi. 🤔 Çevrendekilere evleneceğini söylesen muhtemelen pek çok kişi inanmakta güçlük çeker. O yüzden evlenmek, senin yapacağın en büyük çılgınlık olur!

Spontane bir tatile çıkmak!

Sen plansız asla bir şey yapamıyorsun. Sevgilinle bir aktivite yapmak istediğinde bunu çok önceden planlıyorsun. Anı yaşamak pek sana göre değil, hayatında her zaman düzen olsun istiyorsun. Bu yüzden senin yapacağın en büyük çılgınlık, spontane bir şekilde tatile çıkmak olurdu!

Yatak odasında yeni bir şeyler denemek!

Belli ki sen yatak odasında yeniliklere kapalı birisin. Farklılık seni biraz korkutuyor. İlişkinde çok mutlusun ve birlikte bir şeyler paylaşmaktan oldukça keyif alıyorsun. Fakat iş cinselliğe geldiğinde pek fantezi düşkünü değilsin. O halde senin için en büyük çılgınlık daha önce hiç yapmadığın bir şeyi denemek olurdu!

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