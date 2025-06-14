İlişkinde Hangisi Öncelikli: Aşk mı, Sevgi mi?

Senin için öncelikli olan sevgi. Çünkü sen aşkın bugün var yarın yok olduğuna inanıyorsun. Yani ilişkide sevgi ve güven olmadığında orada durmak için bahane bulamıyorsun. Aşk ve tutku zamanla geçen duygular sana göre ama sevgi hep kalacak bir duygu. Bir ilişkide kalmanın yolu senin için sevgi, güven ve anlayışın olması. Biriyle gülüp ağlıyorsan ve kendini o ilişkide güvende hissediyorsan senden mutlusu olmuyor.