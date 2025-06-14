İlişkinde Hangisi Öncelikli: Aşk mı, Sevgi mi?
Herkesin ilişkiden beklentileri farklı. Bazıları için aşk daha önemli iken bazıları için sevgi daha öncelikli. Peki senin için ilişkilerde sevgi mi yoksa aşk mı daha öncelikli? Merak ediyorsan haydi teste!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim...
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2. İlişkilerinde seni en çok mutlu eden şey ne?
3. Partnerinle bir tatile çıktığını düşünelim. Bu tatil nasıl bir tatil olur?
4. İlişkinde ne olduğunda ayrılırsın?
5. İlişkilerde sık tartışan biri misin?
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6. Bir ilişkinin olmazsa olmazı ne?
7. Partnerine bir hediye alacaksın diyelim, bu hediye ne olabilir?
8. İlişkideyken partnerinle hangi filmleri izlemeyi seviyorsun?
9. Partnerinin hangi jesti seni çok etkiler?
Senin için aşk öncelikli!
Senin için sevgi öncelikli!
Senin için ikisi de öncelikli!
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