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İlişkinde Hangisi Öncelikli: Aşk mı, Sevgi mi?

etiket İlişkinde Hangisi Öncelikli: Aşk mı, Sevgi mi?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
14.06.2025 - 23:18

Herkesin ilişkiden beklentileri farklı. Bazıları için aşk daha önemli iken bazıları için sevgi daha öncelikli. Peki senin için ilişkilerde sevgi mi yoksa aşk mı daha öncelikli? Merak ediyorsan haydi teste!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim...

2. İlişkilerinde seni en çok mutlu eden şey ne?

3. Partnerinle bir tatile çıktığını düşünelim. Bu tatil nasıl bir tatil olur?

4. İlişkinde ne olduğunda ayrılırsın?

5. İlişkilerde sık tartışan biri misin?

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6. Bir ilişkinin olmazsa olmazı ne?

7. Partnerine bir hediye alacaksın diyelim, bu hediye ne olabilir?

8. İlişkideyken partnerinle hangi filmleri izlemeyi seviyorsun?

9. Partnerinin hangi jesti seni çok etkiler?

Senin için aşk öncelikli!

Sen aşkın ve tutkunun insanısın. İlişkilerde heyecan arayan birisin. Derin duyguların ve romantik jestlerin olduğu ilişkiler tam senlik. Zamanla arada oluşan sevgiye değil, ilk görüşte aşka inanıyorsun. O yüzden birinden ilk anda etkilenmediysen o ilişki başlamıyor. Zaten ilk andaki o aşkı ve heyecanı ilişkide kaybetmeye başladığın an senin için ilişkiyi bitirme zamanı demek!

Senin için sevgi öncelikli!

Senin için öncelikli olan sevgi. Çünkü sen aşkın bugün var yarın yok olduğuna inanıyorsun. Yani ilişkide sevgi ve güven olmadığında orada durmak için bahane bulamıyorsun. Aşk ve tutku zamanla geçen duygular sana göre ama sevgi hep kalacak bir duygu. Bir ilişkide kalmanın yolu senin için sevgi, güven ve anlayışın olması. Biriyle gülüp ağlıyorsan ve kendini o ilişkide güvende hissediyorsan senden mutlusu olmuyor.

Senin için ikisi de öncelikli!

Sen ayrım yapamıyorsun... Yani hem ilk görüşte aşka inanıyorsun hem de bu aşkın sevgiyle desteklenmesi gerektiğini biliyorsun. Tutkusuz bir ilişki hiç sana göre değil ama bu ilişkide güven ve anlayış da olmak zorunda. Evet, ilişkinde romantik kaçamaklar olmalı ama aynı zamanda partnerinin her zaman orada olduğunu da bilmen gerek. Aşk ve sevgiyi bir araya getirdiğin ilişkiler sana kendini çok iyi hissettiriyor.

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buffythevampireslayer
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