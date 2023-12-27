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İlişkilerinde Ne Kadar Bilinçli Kararlar Aldığını Tahmin Ediyoruz!

etiket İlişkilerinde Ne Kadar Bilinçli Kararlar Aldığını Tahmin Ediyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 22:01

Romantik bir ilişki içerisindeyken bilinçli karar almanın ne kadar önemli olduğunu anlıyor insan. Çünkü sağlıklı ve huzurlu bir ilişkinin en büyük sırrı bu. Peki, sen ilişkilerinde ne kadar bilinçli kararlar alıyorsun? 

Testin sonunda! 👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. İlişkinizdeki genel iletişim aşağıdakilerden hangisine daha çok benziyor?

3. Partnerin kendi arkadaşlarıyla dört günlüğüne küçük bir tatile çıkacağını söyledi. Tepkin ne olur?

4. Söyle bakalım, partnerlerinin sınırlarına saygı gösteriyor musun?

5. Peki, o senin sınırına saygı gösteriyor mu?

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6. Partnerine üç saat kadar ulaşamasan ne düşünürsün?

7. Bugüne kadar yaşadığın ilişkilerde beklentilerini net bir şekilde ifade edebildiğini düşünüyor musun?

8. Son olarak, romantik bir ilişkideysen karşı tarafa ne kadar güvenebiliyorsun? Puanlamanı istiyoruz.

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Çok bilinçli kararlar alıyorsun!

Seni gerçekten canı gönülden tebrik ediyoruz çünkü sen kurduğun her romantik ilişkide çok bilinçli kararlar alıyorsun. Partnerinin istek ve ihtiyaçlarına önem veriyorsun. Anlaşmazlıklar çıktığında trip atmak gibi yollara başvurmak yerine, açıkça iletişim kurmayı deniyorsun. Zaten partnerinin kişisel sınırlarına son derece saygı duyduğunu eklememize gerek bile yok. Ne diyelim, herkese senin gibi sağlıklı iletişim kurabilen biri nasip olsun!

Bilinçli kararlar alıyorsun!

Sen kurduğun her romantik ilişkide elinden geldiği kadar bilinçli kararlar almaya çalışıyorsun. Çabalasan da bazen biraz zorlayabiliyorsun çünkü geçmiş ilişkilerinde çok olumsuz şey yaşamışsın. Bu da güvenini sarsıp seni bir hayli yıpratmış. Fakat her şeye rağmen kendini bu konuda törpülemeye başarmış, sağlıklı bir ilişkinin sırrını çözmüşsün.

Bilinci bir kenara bırakıyorsun!

Üzgünüz ama sen romantik bir ilişki içindeyken hiç de bilinçli kararlar alamıyorsun. Aşık oldun mu gözün hiçbir şey görmüyor.  Evet, aşk belki biraz mantıksızlık hali ama sen bu konuda  kendini fazla salıyorsun. Bunu yapmak ikinize, dolayısıyla romantik ilişkinize uzun vadede zarar verebilir. Bu yüzden partnerinle anlaşmazlık yaşadığında biraz daha sakin ve bilinçli kararlar almaya çalışmalısın.

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