İlişkilerinde Ne Kadar Bilinçli Kararlar Aldığını Tahmin Ediyoruz!

Üzgünüz ama sen romantik bir ilişki içindeyken hiç de bilinçli kararlar alamıyorsun. Aşık oldun mu gözün hiçbir şey görmüyor. Evet, aşk belki biraz mantıksızlık hali ama sen bu konuda kendini fazla salıyorsun. Bunu yapmak ikinize, dolayısıyla romantik ilişkinize uzun vadede zarar verebilir. Bu yüzden partnerinle anlaşmazlık yaşadığında biraz daha sakin ve bilinçli kararlar almaya çalışmalısın.