İlişkilerinde Ne Kadar Bilinçli Kararlar Aldığını Tahmin Ediyoruz!
İlişkilerinde Ne Kadar Bilinçli Kararlar Aldığını Tahmin Ediyoruz!
Romantik bir ilişki içerisindeyken bilinçli karar almanın ne kadar önemli olduğunu anlıyor insan. Çünkü sağlıklı ve huzurlu bir ilişkinin en büyük sırrı bu. Peki, sen ilişkilerinde ne kadar bilinçli kararlar alıyorsun?
Testin sonunda! 👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
2. İlişkinizdeki genel iletişim aşağıdakilerden hangisine daha çok benziyor?
3. Partnerin kendi arkadaşlarıyla dört günlüğüne küçük bir tatile çıkacağını söyledi. Tepkin ne olur?
4. Söyle bakalım, partnerlerinin sınırlarına saygı gösteriyor musun?
5. Peki, o senin sınırına saygı gösteriyor mu?
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6. Partnerine üç saat kadar ulaşamasan ne düşünürsün?
7. Bugüne kadar yaşadığın ilişkilerde beklentilerini net bir şekilde ifade edebildiğini düşünüyor musun?
8. Son olarak, romantik bir ilişkideysen karşı tarafa ne kadar güvenebiliyorsun? Puanlamanı istiyoruz.
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