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İlişkide Ne Kadar Uzlaşmacısın?

etiket İlişkide Ne Kadar Uzlaşmacısın?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 22:01

İlişkide kişilikler normalde olduğundan çok daha farklı olabilir. Normalde fazlasıyla uzlaşmacı olsan da ilişkilerde böyle olmayabilirsin...

Bu testte verdiğin cevaplara göre ilişkide ne kadar uzlaşmacı olduğunu söylüyoruz!

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!

2. İlişkinizdeki bir sorunu çözmede hangi yaklaşımı tercih edersin?

3. Partnerin senden farklı görüşlere sahip olduğunda nasıl davranırsın?

4. İlişkinizdeki hedefler ve değerler konusunda ne kadar uyumlu hissediyorsun?

5. İlişkin hakkında karar alırken hangisi senin için daha önemlidir?

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6. Hangi iletişim tarzı sizin ilişkinize daha yakın?

7. İlişkinizde çıkmaz bir durumla karşılaştığınızda nasıl bir yol izlersiniz?

8. İlişkinizde günlük yaşamınızı nasıl organize ediyorsunuz?

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Fazlasıyla uzlaşmacısın!

Sen ilişkide fazlasıyla uzlaşmacısın! Partnerinin ihtiyaçlarına ve görüşlerine fazlasıyla saygı gösteriyorsun. Çatışmaktan kaçınmak ve olumlu bir ilişki sürdürmek için elinden geleni yapıyorsun. İlişkinde mutluluğu ön planda tutuyor, partnerinin memnuniyetini sağlamaya çalışıyorsun. Ancak bu derecede uzlaşmacı olmak kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmene veya duygusal olarak zorlanmana neden olabilir. İlişkide denge her zaman esastır. İlişkinizi karşılıklı olarak açık bir iletişimle sürdürmek denge sağlamaya yardımcı olabilir. Böylece çok daha mutlu ve huzurlu bir ilişki kurabilirsiniz!

Uzlaşmacı olduğunu söyleyebiliriz!

Sen partnerinin ihtiyaçlarına saygı gösterirken, aynı zamanda kendi ihtiyaçlarını ve fikirlerini de koruyorsun. İlişkindeki dengeyi sağlama konusunda oldukça dikkatlisin. Uzlaşmaya ve ortak kararlar almaya açıksın ama bu sırada kendi sınırlarını her zaman koruyorsun. Sizin ilişkinizde açıkça görünen bir denge var. Zaman zaman karşılaşılan çatışmalar sebebiyle uzlaşmak zor olabilir. Ancak açık iletişim her şeyin ilacıdır. Hem partnerinin hem de kendi ihtiyaçlarını önemseyerek sağlıklı bir ilişki sürdürebilirsin!

Pek uzlaşmacı olduğunu söyleyemeyiz!

Sen ilişkide pek uzlaşmacı biri değilsin. Bunun en büyük sebebi kendi ihtiyaçlarını her zaman daha fazla önemsemen. Kendi sınırlarını ihmal etmeden önce detaylıca düşünüyor, fedakarlık yapman gerektiğinde tüm detayları kafanda planlıyorsun. Bu tutumun kişisel sınırlarını ve özgürlüğünü korutmaya yardımcı olabilir fakat bazen çatışmalara yol açabilir. İyi bir iletişim ve empati ile ilişkinizi daha sağlıklı ve dengeli kılmada önemlidir. İlişkinizde dengeyi bulmak ve her iki tarafın mutlu olmasını sağlamak için çaba harcayarak sağlıklı bir ilişki kurabilirsiniz.

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