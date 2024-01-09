İlişkide Ne Kadar Uzlaşmacısın?

Sen ilişkide pek uzlaşmacı biri değilsin. Bunun en büyük sebebi kendi ihtiyaçlarını her zaman daha fazla önemsemen. Kendi sınırlarını ihmal etmeden önce detaylıca düşünüyor, fedakarlık yapman gerektiğinde tüm detayları kafanda planlıyorsun. Bu tutumun kişisel sınırlarını ve özgürlüğünü korutmaya yardımcı olabilir fakat bazen çatışmalara yol açabilir. İyi bir iletişim ve empati ile ilişkinizi daha sağlıklı ve dengeli kılmada önemlidir. İlişkinizde dengeyi bulmak ve her iki tarafın mutlu olmasını sağlamak için çaba harcayarak sağlıklı bir ilişki kurabilirsiniz.