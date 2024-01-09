İlişkide Ne Kadar Uzlaşmacısın?
İlişkide Ne Kadar Uzlaşmacısın?
İlişkide kişilikler normalde olduğundan çok daha farklı olabilir. Normalde fazlasıyla uzlaşmacı olsan da ilişkilerde böyle olmayabilirsin...
Bu testte verdiğin cevaplara göre ilişkide ne kadar uzlaşmacı olduğunu söylüyoruz!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!
2. İlişkinizdeki bir sorunu çözmede hangi yaklaşımı tercih edersin?
3. Partnerin senden farklı görüşlere sahip olduğunda nasıl davranırsın?
4. İlişkinizdeki hedefler ve değerler konusunda ne kadar uyumlu hissediyorsun?
5. İlişkin hakkında karar alırken hangisi senin için daha önemlidir?
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6. Hangi iletişim tarzı sizin ilişkinize daha yakın?
7. İlişkinizde çıkmaz bir durumla karşılaştığınızda nasıl bir yol izlersiniz?
8. İlişkinizde günlük yaşamınızı nasıl organize ediyorsunuz?
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