İhtiyaçlar Hiyerarşisinin Hangi Basamağındasın?

Şu an hayatında en temel ihtiyaçların ön planda. Bu, aslında oldukça doğal bir süreç çünkü insan zihni önce hayatta kalmayı ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Enerjini daha çok günlük düzenini kurmaya, kendini toparlamaya ve yaşamını sürdürebilir hale getirmeye harcıyorsun. Bu aşamada olmak bazen yorucu olabilir. Çünkü zihnin sürekli “önce bunu çözmeliyim” modunda çalışır. Ancak bu dönem aynı zamanda sağlam bir temel oluşturduğun bir süreçtir. Kendine bu noktada yüklenmek yerine, küçük ama istikrarlı adımlar atman çok daha sağlıklı olacaktır. Unutma, bu basamak geçici bir duraktır. Temelin ne kadar sağlam olursa, üst basamaklara çıkman da o kadar kolay olur.