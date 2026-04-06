article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
, Kişilik Testleri
İhtiyaçlar Hiyerarşisinin Hangi Basamağındasın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.04.2026 - 12:06

Hayatta hepimiz farklı ihtiyaçların peşinden koşarız. Kimi zaman güven ararız, kimi zaman ait olmak isteriz, bazen de kendimizi gerçekleştirme isteğiyle yanıp tutuşuruz… Peki sen şu an hayatının hangi aşamasındasın? Verdiğin cevaplara göre seni en iyi yansıtan ihtiyaç seviyesini ortaya çıkarıyoruz!

Hazırsan başla!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Gün içinde seni en çok ne motive eder?

4. Sabah uyandığında ilk düşündüğün şey?

5. Seni en çok strese sokan şey?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
6. Bir ortamda en çok neye dikkat edersin?

7. Kendini en mutlu hissettiğin an?

8. Hayatta en çok neyi önemsiyorsun?

9. Sosyal hayatın nasıl?

10. Gelecek planların…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
1. Basamak: Fizyolojik İhtiyaçlar

Şu an hayatında en temel ihtiyaçların ön planda. Bu, aslında oldukça doğal bir süreç çünkü insan zihni önce hayatta kalmayı ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Enerjini daha çok günlük düzenini kurmaya, kendini toparlamaya ve yaşamını sürdürebilir hale getirmeye harcıyorsun. Bu aşamada olmak bazen yorucu olabilir. Çünkü zihnin sürekli “önce bunu çözmeliyim” modunda çalışır. Ancak bu dönem aynı zamanda sağlam bir temel oluşturduğun bir süreçtir. Kendine bu noktada yüklenmek yerine, küçük ama istikrarlı adımlar atman çok daha sağlıklı olacaktır. Unutma, bu basamak geçici bir duraktır. Temelin ne kadar sağlam olursa, üst basamaklara çıkman da o kadar kolay olur.

2. Basamak: Güvenlik İhtiyacı

Hayatında şu an en önemli şey güven ve istikrar. Maddi, duygusal ya da psikolojik olarak kendini garanti altına almak istiyorsun. Belirsizlik seni zorlayabilir ve bu yüzden daha kontrollü ilerlemeyi tercih ediyorsun. Bu aşama seni planlı ve temkinli biri yapar. Ancak bazen fazla kontrolcü olmak risk almaktan kaçınmana sebep olabilir. Oysa gelişim biraz da konfor alanının dışına çıkmayı gerektirir. Sen şu an hayatını sağlamlaştırma sürecindesin. Bu da uzun vadede sana büyük bir güç kazandıracak.

3. Basamak: Ait Olma ve Sevgi İhtiyacı

Senin için hayatın merkezinde insanlar var. Sevilmek, anlaşılmak ve bir yere ait hissetmek senin için çok önemli. İlişkilerinden besleniyorsun ve duygusal bağlar senin en büyük motivasyon kaynağın. Bu durum seni empatik ve sıcak bir insan yapıyor. Ancak bazen başkalarına fazla odaklanmak kendi ihtiyaçlarını geri plana atmana neden olabilir. Dengeyi kurmak burada çok kritik. Senin gücün bağ kurabilmekte. Doğru insanlarla kurduğun ilişkiler seni bir üst seviyeye taşıyacaktır.

4. Basamak: Kendini Gerçekleştirme

Artık temel ihtiyaçlarını büyük ölçüde aşmış ve kendini geliştirmeye odaklanmışsın. Hayatında anlam arıyorsun, potansiyelini ortaya çıkarmak istiyorsun ve sıradan bir yaşam sana yetmiyor. Bu aşamadaki insanlar genelde üretken, yaratıcı ve vizyon sahibidir. Ancak bazen kendine fazla yüklenebilir ve mükemmeliyetçi davranabilirsin. Bu da seni gereksiz yere yorabilir. Sen artık “hayatta kalmak” değil “anlamlı yaşamak” peşindesin. Bu da seni diğerlerinden ayıran en önemli özellik.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın