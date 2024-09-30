İçtiğiniz Kahve Sizi Yansıtıyor: Genellikle Sert Kahveleri Tercih Eden Gurmelerin 10 Karakteristik Özelliği
İçtiğiniz Kahve Sizi Yansıtıyor: Genellikle Sert Kahveleri Tercih Eden Gurmelerin 10 Karakteristik Özelliği
Kahve, bir içecekten çok daha fazlası! Özellikle de tercih ettiğimiz kahve türü, karakterimiz hakkında ipuçları verebilir. İşte sert kahve tutkunlarının 12 karakteristik özelliği! ☕️
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1. Kararlarından asla dönmezler.
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2. Kimsede görmediğiniz kadar detaycıdırlar.
3. Soğukkanlılık onların işidir.
4. Kendilerine güvenleri tamdır.
5. Maceraya açık ama dikkatlidirler.
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