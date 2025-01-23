İçişleri Bakanlığı’ndan Uyuşturucu Operasyonu: 2795 Kişi Yakalandı
İçişleri Bakanlığı’ndan Uyuşturucu Operasyonu: 2795 Kişi Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuya yönelik 77 ildeki 'Narokapan-9' operasyonlarında 2 bin 795 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonundaki 'Narokapan-9' operasyonlarına 4 bin 192 ekip ve 10 bin 480 personelin katıldığını, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığını belirtti. 77 ilde son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 2 bin 795 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ile 13 milyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.
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Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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