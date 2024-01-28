İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Çakarlı Araba’ Denetimi: 807 Sürücüye Çakarlı Lamba Söktürüldü
İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Çakarlı Araba’ Denetimi: 807 Sürücüye Çakarlı Lamba Söktürüldü
Türkiye genelinde 1-26 Ocak tarihleri arasında 'çakar lamba' kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Denetim sonuçlarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Denetimlerde tespit edilen 807 sürücünün araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının (çakar lambalar) söktürüldüğünü belirten Yerlikaya, bu kişilere 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandığını ifade etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda