Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener: “Dava Açılıyor, Dem Parti Kapatılacak”

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, bugünkü köşe yazısında DEM Parti hakkında kapatma davası açılacağını iddia etti. Şener yazısında “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK’nın siyasi kolu DEM’in yönetici, üye ve bağlı belediyelerin Anayasa’ya ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı fiilleri ile ilgili savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi istedi. Yargıtay Başsavcılığı açılan soruşturma dosyalarını inceledikten sonra “delillerin toplanması” aşamasını tamamlayarak PKK’nın siyasi kolu DEM hakkında kapatma istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak” dedi.

İşte Nedim Şener’in Hürriyet’teki yazısından bir bölüm 👇