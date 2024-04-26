Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener: “Dava Açılıyor, Dem Parti Kapatılacak”
Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener: “Dava Açılıyor, Dem Parti Kapatılacak”
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, bugünkü köşe yazısında DEM Parti hakkında kapatma davası açılacağını iddia etti. Şener yazısında “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK’nın siyasi kolu DEM’in yönetici, üye ve bağlı belediyelerin Anayasa’ya ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı fiilleri ile ilgili savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi istedi. Yargıtay Başsavcılığı açılan soruşturma dosyalarını inceledikten sonra “delillerin toplanması” aşamasını tamamlayarak PKK’nın siyasi kolu DEM hakkında kapatma istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak” dedi.
İşte Nedim Şener’in Hürriyet’teki yazısından bir bölüm 👇
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“Önce haberi vereyim; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK’nın siyasi kolu DEM’in yönetici, üye ve bağlı belediyelerin Anayasa’ya ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı fiilleri ile ilgili savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi istedi.”
“Yargıtay Başsavcılığı açılan soruşturma dosyalarını inceledikten sonra “delillerin toplanması” aşamasını tamamlayarak PKK’nın siyasi kolu DEM hakkında kapatma istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.”
“Yargıtay’ın incelemesini tamamlamasıyla PKK/DEM’in Hazine yardımının da durdurulması talep edilebilecek.”
“PKK terör örgütünün siyasi kolu HDP, hakkında 2021 yılında Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası açıldıktan sonra, 2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine YSP adıyla girdi. YSP seçim sonrası adını HEDEP olarak değiştirdi. “HEDEP” isminin kapatılan HADEP’e benzemesinden dolayı değiştirilmesi istendi. PKK’nın siyasi kolu, son olarak ismini DEM olarak değiştirerek 31 Mart 2024 yerel seçimlerine bu isimle girdi.”
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