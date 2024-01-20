How I Met Your Mother Dizisinin Yıldızı Josh Radnor Gerçek Hayatta da Aşkı Buldu
How I Met Your Mother Dizisinin Yıldızı Josh Radnor Gerçek Hayatta da Aşkı Buldu
''How I Met Your Mother'' dizisinin baş karakteri olan ve durmadan gerçek aşkı arayan Ted Mosby'i canlandıran Josh Radnor evlendi.
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Ted Mosby'i canlandıran Josh RadnoBir döneme damgasının vuran How I Met Your Mother dizisinde Ted Mosby'i canlandıran Josh Radnor evlendi.
9 sezon süren dizide, başrol oyuncusu Ted Mosby usanmadan gerçek aşkı arıyordu.
49 yaşındaki oyuncu, mutlu haberini sosyal medya hesabından romantik paylaşımları ile duyurdu.
Josh Radnor, Jordana Jacobs ile evlendiğini duyurdu ve paylaşımında yeni eşine aşkını duyurmaya devam etti.
Geçtiğimiz kasım ayında yeni albümünü çıkaran oyuncu, şarkıları müstakbel gelinle buluştuktan sonra yazdığını paylaşmıştı. Radnor, paylaşımında "Beklenmedik bir gelişmeyle, evleniyoruz" demişti.
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Radnor, 2023'te bir röportajda, nişanlısıyla Brooklyn'de bir evi paylaştığını açıklamış ve o sırada çıkardığı albümün yeni aşkından izler taşıdığını belirtmişti.
Radnor, The New York Times'a verdiği bir röportajda Jacobs ile Şubat 2022'de bir meditasyon inzivasında tanıştığını açıkladı. Radnor, yolculuk sırasında bir sesin ona "Bu o. Bu senin kadının" dediğini söyledi.
Radnor, evlilik yenininde sözleriyle aşkını hepimize kanıtladı. Radnor, evlilik yemininde şu sözleri söyledi "Yeşil gözlerinin sonsuzluğuna bakıyorum, şimdiye kadar evlenmemiş olmamın içimdeki bir kırıklıktan kaynaklanmadığını biliyorum. Gerçek şu ki, bu zamana kadar evlenmedim çünkü seni bekliyordum.”
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