How I Met Your Mother Dizisinin Yıldızı Josh Radnor Gerçek Hayatta da Aşkı Buldu

'Ben evlendim! İki hafta önce hafif bir kar fırtınasında. İnanılmaz bunaltıcı karlı, mutluluk dolu bir haftasonuydu. Sevdiğim pek çok insana bizimle birlikte olmak üzere buraya geldikleri için minnettarım. Olağanüstü fotoğrflar için @forgedinthenorth'a. Ama en çok da Jordana'ya... Bu olağanüstü kadına karım diyebilmenin büyük şans olduğuna inanamıyorum.'