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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.05.2025 - 00:12

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Rihanna

Rihanna

Justin Bieber

Justin Bieber

Emma Stone

Emma Stone

Alexander Skarsgard

Alexander Skarsgard

Jason Momoa & Adria Arjona

Jason Momoa & Adria Arjona
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Bella Hadid

Bella Hadid

Cara Delevingne

Cara Delevingne

Dakota Johnson

Dakota Johnson

Elle Fanning

Elle Fanning

Gracie Abrams

Gracie Abrams
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Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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