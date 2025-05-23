Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Rihanna
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Justin Bieber
Emma Stone
Alexander Skarsgard
Jason Momoa & Adria Arjona
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Bella Hadid
Cara Delevingne
Dakota Johnson
Elle Fanning
Gracie Abrams
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Jennifer Lopez
Scarlett Johansson
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