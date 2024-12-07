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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.12.2024 - 16:01

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Meghan Markle

Meghan Markle

Khloe Kardashian

Khloe Kardashian

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

Will Smith

Will Smith

Ariana Grande

Ariana Grande
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Rihanna ve Asap Rocky

Rihanna ve Asap Rocky

Selena Gomez ve Nicole Kidman

Selena Gomez ve Nicole Kidman

Lily-Rose Depp

Lily-Rose Depp

Blake Lively

Blake Lively

Demi Moore

Demi Moore
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Lily Collins

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Donatella Versace

Donatella Versace
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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