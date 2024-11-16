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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.11.2024 - 16:56

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Jennifer Lawrence

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Lindsay Lohan

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Nicole Kidman

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Mindy Kaling

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Jennifer Lopez

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