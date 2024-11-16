Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Jennifer Lawrence
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Joe Jonas
Lindsay Lohan
Halle Berry
Celine Dion
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Ariana Grande
Rihanna
Nicole Kidman
Katy Perry
Jennifer Garner
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Mindy Kaling
Taylor Swift
Jennifer Lopez
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