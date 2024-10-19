Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Angelina Jolie
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Katy Perry
Andrew Garfield
Cara Delevingne
Tyla
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Cher
Rihanna
Selena Gomez
Sabrina Carpenter
Demi Lovato
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Blake Lively ve Ryan Reynolds
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