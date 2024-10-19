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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 16:22

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Angelina Jolie

Angelina Jolie

Katy Perry

Katy Perry

Andrew Garfield

Andrew Garfield

Cara Delevingne

Cara Delevingne

Tyla

Tyla
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Cher

Cher

Rihanna

Rihanna

Selena Gomez

Selena Gomez

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

Demi Lovato

Demi Lovato
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Blake Lively ve Ryan Reynolds

Blake Lively ve Ryan Reynolds
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