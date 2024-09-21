Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Kirsten Dunst
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Dakota Johnson
Scarlett Johansson
Kim Kardashian
Eva Mendes
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Rihanna
Natalie Portman
Chris Hemsworth
Demi Moore
David Beckham
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Michele Morrone
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