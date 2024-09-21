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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 16:56

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Kirsten Dunst

Kirsten Dunst

Dakota Johnson

Dakota Johnson

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Eva Mendes

Eva Mendes
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Rihanna

Rihanna

Natalie Portman

Natalie Portman

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth

Demi Moore

Demi Moore

David Beckham

David Beckham
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Michele Morrone

Michele Morrone
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