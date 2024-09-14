Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Rihanna
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Joey King
Kaia Gerber
Bella Hadid
Demi Lovato
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Taylor Swift
Sabrina Carpenter
Tyla
Lindsay Lohan
Lily Collins
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Selena Gomez
Madelyn Cline
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