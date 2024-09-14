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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 15:15

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Rihanna

Rihanna

Joey King

Joey King

Kaia Gerber

Kaia Gerber

Bella Hadid

Bella Hadid

Demi Lovato

Demi Lovato
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Taylor Swift

Taylor Swift

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

Tyla

Tyla

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan

Lily Collins

Lily Collins
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Selena Gomez

Selena Gomez

Madelyn Cline

Madelyn Cline
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