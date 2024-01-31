Herkes Onları Tercih Ediyor: Geçtiğimiz Yılın En Popüler Lüks Markaları Listelendi!
Herkes Onları Tercih Ediyor: Geçtiğimiz Yılın En Popüler Lüks Markaları Listelendi!
The Lyst Index, moda dünyasının en popüler lüks markalarını sıraladı.
Bakalım zirvede kimler var... 👇
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20. Fendi
19. JW Anderson
18. The Row
17. UGG
16. Louis Vuitton
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15. Dior
14. Skims
13. Dieselves
12. Balenciaga
11. Gucci
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10. Valentino
9. Burberry
8. Jacquemus
7. Versace
6. Saint Laurent
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5. Moncler
4. Bottega Veneta
3. Loewe
2. Miu Miu
1. Prada
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