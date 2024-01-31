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Herkes Onları Tercih Ediyor: Geçtiğimiz Yılın En Popüler Lüks Markaları Listelendi!

Herkes Onları Tercih Ediyor: Geçtiğimiz Yılın En Popüler Lüks Markaları Listelendi!

Effy
Effy - Onedio Editörü
31.01.2024 - 18:49

The Lyst Index, moda dünyasının en popüler lüks markalarını sıraladı.

Bakalım zirvede kimler var... 👇

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20. Fendi

20. Fendi

19. JW Anderson

19. JW Anderson

18. The Row

18. The Row

17. UGG

17. UGG

16. Louis Vuitton

16. Louis Vuitton
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15. Dior

15. Dior

14. Skims

14. Skims

13. Dieselves

13. Dieselves
blog.modiamo.eu

12. Balenciaga

12. Balenciaga

11. Gucci

11. Gucci
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10. Valentino

10. Valentino

9. Burberry

9. Burberry

8. Jacquemus

8. Jacquemus

7. Versace

7. Versace

6. Saint Laurent

6. Saint Laurent
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5. Moncler

5. Moncler

4. Bottega Veneta

4. Bottega Veneta

3. Loewe

3. Loewe

2. Miu Miu

2. Miu Miu

1. Prada

1. Prada

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