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"Bizim Ailemize Böyle Son Yakışırdı!" Aile'nin Devin'inden Son Bölüme Yakışan Kıyafetler Hangi Marka?

etiket "Bizim Ailemize Böyle Son Yakışırdı!" Aile'nin Devin'inden Son Bölüme Yakışan Kıyafetler Hangi Marka?

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 17:35

Serenay Sarıkaya, Devin; Kıvanç Tatlıtuğ'un ise Aslan karakterini canlandırdığı Aile Dizisi final bölümüyle herkesi ekran başına kitledi. Pekii birçok kişi tarafından 'keşke bitmeseydi' denilen bu dizinin final bölümünde Serenay Sarıkaya'nın giydiği kıyafetler hangi marka ve kaç para?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 31.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Devin'in bu kırmızı bluzu herkesin dilinde.

Devin'in bu kırmızı bluzu herkesin dilinde.

Magda Butrym markasına ait olan bu Kırmızı Aplike Detaylı Bluz maalesef tükenmiş. Ancak incelemek isterseniz diye linkini buraya bıraktık

Stoklar henüz tükenmemişken koşmalık!

Stoklar henüz tükenmemişken koşmalık!

Mango markasına ait olan bu Fitilli Anvelop Elbise sadece 1.399,99 TL. Buradan inceleyin

Günlük hayatınızda tepeden tırnağa cool bir görüntü yakalamak istiyorsanız parçalarınız bunlar olmalı.

Günlük hayatınızda tepeden tırnağa cool bir görüntü yakalamak istiyorsanız parçalarınız bunlar olmalı.

Max&Co. markasına ait olan bu Gabardine Ceket sizce de çok şık değil mi? Buradan inceleyin

İçine giydiği Academia markasına ait olan Haki Bloklu Kazak ise 3.799 TL. Burada

Çizmeler ise Zara ancak stokta yok. (Ürün Kodu:2000/210)

Bu hırkanın beğeneni de çok beğenmeyi de ancak tek bir gerçek var o da Devin'e çok yakıştığı.😍

Bu hırkanın beğeneni de çok beğenmeyi de ancak tek bir gerçek var o da Devin'e çok yakıştığı.😍

ICHI markasına ait Çok Renkli Çizgili Desenli Triko Hırka maalesef tükenmiş, stok kovalayacaklar için link burada

Jean ise Mavi markasına ait olan Bliss Premium Koyu Jean Pantolon modeli. Burada

Devin'in alışveriş kombinini de eklemeyi ihmal etmedik. Pembeler ne kadar da tatlı duruyor değil mi?

Devin'in alışveriş kombinini de eklemeyi ihmal etmedik. Pembeler ne kadar da tatlı duruyor değil mi?

United Colors of Benetton markasına ait olan Bisiklet Yaka Merino Kazak 799 TL. Buradan ulaşın

United Colors of Benetton Kadın Gül Kurusu Logolu Midi Boy Triko Etek, 849 TL. Burada

DAISY STREET markasına ait Pembe Mont ise maalesef tükenmiş ancak incelemek isterseniz link burada

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Bir kadına her renk bu kadar mı yakışır? Türkiye'nin gündeminde olan lacivet triko elbise Massimo Dutti markasına ait.

Bir kadına her renk bu kadar mı yakışır? Türkiye'nin gündeminde olan lacivet triko elbise Massimo Dutti markasına ait.

Massimo Dutti markasına ait olan bu dekolteli, dik yaka, triko elbise 3.100 TL. Burada

Civciv sarısı bu hırkanın zeytin yeşiliyle uyumuna biz bayıldık.😍

Civciv sarısı bu hırkanın zeytin yeşiliyle uyumuna biz bayıldık.😍

Max&Co. markasına ait olan bu civciv sarısı hırka sizce de çok tatlı değil mi? Üstelik zeytin yeşili rengiyle de epey bir uyumlu olmuş. Hırkayı incelemek isteyenler buraya tıklayabilir

Şimdiye kadar konuştuğumuz Aile'nin final bölümü kıyafetlerinin benzerlerini de sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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