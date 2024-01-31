"Bizim Ailemize Böyle Son Yakışırdı!" Aile'nin Devin'inden Son Bölüme Yakışan Kıyafetler Hangi Marka?
"Bizim Ailemize Böyle Son Yakışırdı!" Aile'nin Devin'inden Son Bölüme Yakışan Kıyafetler Hangi Marka?
Serenay Sarıkaya, Devin; Kıvanç Tatlıtuğ'un ise Aslan karakterini canlandırdığı Aile Dizisi final bölümüyle herkesi ekran başına kitledi. Pekii birçok kişi tarafından 'keşke bitmeseydi' denilen bu dizinin final bölümünde Serenay Sarıkaya'nın giydiği kıyafetler hangi marka ve kaç para?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 31.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Devin'in bu kırmızı bluzu herkesin dilinde.
Stoklar henüz tükenmemişken koşmalık!
Günlük hayatınızda tepeden tırnağa cool bir görüntü yakalamak istiyorsanız parçalarınız bunlar olmalı.
Bu hırkanın beğeneni de çok beğenmeyi de ancak tek bir gerçek var o da Devin'e çok yakıştığı.😍
Devin'in alışveriş kombinini de eklemeyi ihmal etmedik. Pembeler ne kadar da tatlı duruyor değil mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir kadına her renk bu kadar mı yakışır? Türkiye'nin gündeminde olan lacivet triko elbise Massimo Dutti markasına ait.
Civciv sarısı bu hırkanın zeytin yeşiliyle uyumuna biz bayıldık.😍
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda