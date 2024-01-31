"Bizim Ailemize Böyle Son Yakışırdı!" Aile'nin Devin'inden Son Bölüme Yakışan Kıyafetler Hangi Marka?

Serenay Sarıkaya, Devin; Kıvanç Tatlıtuğ'un ise Aslan karakterini canlandırdığı Aile Dizisi final bölümüyle herkesi ekran başına kitledi. Pekii birçok kişi tarafından 'keşke bitmeseydi' denilen bu dizinin final bölümünde Serenay Sarıkaya'nın giydiği kıyafetler hangi marka ve kaç para?

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