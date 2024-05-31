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Herkes Kuaförünüzü Soracak: Evde Saç Boyamanın 10 İnceliği

etiket Herkes Kuaförünüzü Soracak: Evde Saç Boyamanın 10 İnceliği

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 14:01

Evde saç boyamak pratik olduğu kadar eğer doğru taktikleri bilmiyorsanız zorlayıcı olabilir. Bu içeriğimizdeyse hiç zorlanmadan ve doğru bir şekilde saç boyamanın inceliklerine odaklanacağız. E hazırsanız başlıyoruz!

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1. Boyayı uygulamadan alerji testi yapın.

Boyayı bir kulak arkasına veya dirseğinizin iç kısmına sürerek 48 saat bekleyin. Herhangi bir kızarıklık veya kaşıntı oluşmazsa, boyama işlemine geçebilirsiniz.

2. Boyanın oksidan oranına dikkat edin.

Düşük oksidan oranları daha az açma gücüne sahipken, yüksek oksidan oranları saçlarınızı daha fazla açabilir. Bu yüzden satın alırken doğru oksidan oranı olmasına dikkat etmelisiniz.

3. Eski kıyafetler giyin ve hazırlık yapın.

Eski giysiler giyin ve boyama işlemi sırasında kullanacağınız tüm malzemeleri hazır bulundurun. Boyaya başladıktan sonra malzemeleri tamamlamak süreci aksatacaktır bu yüzden her şey hazır olduğunda başlayın.

4. Boyama işleminden önce saçınızı tarayın.

Saçlarınızı tarayarak dolaşıklıklardan kurtulun ve boya işlemine bu şekilde başlayın. Boya yaparken saçlarınızın karışık olmaması gerekir aksi taktirde boya da tam saçınıza yayılmayabilir.

5. Saçınızı dörde bölün.

Saçınızı dört bölüme ayırarak boyanın her yere eşit dağılmasını sağlayın. Bu sayede hem daha kolay boyayabilir hem de daha hızlı olabilirsiniz.

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6. Saçlarınızı boyamaya dipten başlayın.

Boyayı önce saç diplerinize uygulayın ve ardından tüm saça yaydırın. Saçınızı boyamaya öncelikle diplerden başlamanız gerekir. diplerden başlayarak uçlara doğru sırasıyla gidin.

7. Saçınızın her yerine eşit şekilde boya uygulayın.

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Boyama işlemini eşit şekilde yapmaya özen gösterin. Bir bölgeye daha fazla boya sürerseniz saçınızın rengi de eşit olmaz. Her ne kadar basit görünse de saçınıza eşit şekilde boya uygulamaya özen gösterin.

8. Saçınızın rengine göre bekleme süresine dikkat edin.

Her boyanın üzerinde işlem öncesindeki saç renginize gör bir bekleme süresi bulunur. Talimatlara uyarak o bekleme süresinde boyayı saçınızda bekletin.

9. Saçınızı ılık suyla yıkayın.

Saçınızı bol ılık su ile iyice durulayın. Suyun temiz akana kadar durulamaya devam edin. Çok sıcak su kullanmaktan kaçının.

10. Boya sonrası özel şampuan ve krem kullanın.

Boya sonrası özel şampuan ve saç kremleri kullanarak saçınızın rengini ve sağlığını koruyun. Genellikle 15 gün sonrası için de kullanacağınız şampuanlar boya kutusunun içerisinden çıkmaktadır.

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