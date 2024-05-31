Herkes Kuaförünüzü Soracak: Evde Saç Boyamanın 10 İnceliği
Herkes Kuaförünüzü Soracak: Evde Saç Boyamanın 10 İnceliği
Evde saç boyamak pratik olduğu kadar eğer doğru taktikleri bilmiyorsanız zorlayıcı olabilir. Bu içeriğimizdeyse hiç zorlanmadan ve doğru bir şekilde saç boyamanın inceliklerine odaklanacağız. E hazırsanız başlıyoruz!
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1. Boyayı uygulamadan alerji testi yapın.
2. Boyanın oksidan oranına dikkat edin.
3. Eski kıyafetler giyin ve hazırlık yapın.
4. Boyama işleminden önce saçınızı tarayın.
5. Saçınızı dörde bölün.
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