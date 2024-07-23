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Her Yandan Kalpler Fışkıracak: Köpeğinizle Aranızdaki Bağın Artmasını Sağlayacak 11 Yol

etiket Her Yandan Kalpler Fışkıracak: Köpeğinizle Aranızdaki Bağın Artmasını Sağlayacak 11 Yol

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 18:01

Patili dostlarımızı çok seviyoruz ve bu nedenle onlarla aramızdaki bağı daha da sıkılaştırmak istiyoruz. Vereceğimiz bu öneriler ile bunu sağlamanız mümkün!

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1. Düzenli olarak yürüyüşe çıkmak bu işte çok önemli!

Günlük yürüyüşler aslında patili dostunuzun enerjisini atması için bir yoldur ancak bu yürüyüşleri sizinle birlikte yaptığında aranızdaki bağ daha da sağlamlaşmış olur. Birlikte yeni yerler keşfetmek kadar keyiflisi var mı?

2. Birlikte oyunlar oynamayı aksatmayın.

Eğer patili dostunuzun bir favori oyuncağı yoksa hemen onu bulması için yardımcı olun. Bu oyuncağı da ilişkinize katarak birlikte eğlenceli vakitler geçirmeyi garantileyin.

3. Sevginizi dokunarak da gösterin.

Patili dostunuz ona şefkatle dokunduğunuzda bunu hissedecektir. Bu nedenle onu okşayın, kucaklayın ve sevginizi bu yollarla ona vermeye devam edin. Kuyruğunu salladığında ne kadar mutlu olduğunu görebilirsiniz!

4. Onun kendi alanının olması için kısa süreli de olsa ayrılın.

Patili dostunuzdan ayrılmak çok zor, biliyoruz. Ancak onun kendi bağımsızlığını geliştirmesi için kısa süreli ayrılıklar gerçekleştirebilirsiniz. Bir araya geldiğinizde size olan sevgi ve bağlılığı da artacaktır.

5. Temel itaatleri öğreten kişi siz olun.

Oturma, pati verme, durma gibi komutları öğretmek patili dostunuzla kurduğunuz bağın ne kadar güven içerdiğini gösterir. Sizin sözünüzü dinledikçe aslında birbirinizi daha iyi anlayabilir hale gelirsiniz.

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6. Yeni yerler keşfederken onu da yanınıza alın.

Gittiğiniz güzel manzaraların keyfini tek başınıza çıkarmak yerine yanınıza onu da alın ve her yeri birlikte keşfedin. Yalnızca doğa yürüyüşleri değil, parklar, yürüyüş yolları veya yeni kafeler… Hepsini birlikte keşfedebilirsiniz!

7. Onunla mutlaka göz teması kurun.

Patili dostunuzla ilgilenirken onunla göz teması kurarak aranızdaki iletişimin yalnızca sözlü bir şeyden ibaret kalmamasını sağlayabilirsiniz. Böylece gözlerinize baktığında bile sizi anlayabilir hale gelir.

8. Pozitif pekiştirme yöntemini kullanın.

Patili dostunuzla kurduğunuz iletişimde ona bağırmak, şiddet uygulamak gibi gibi hatalara kesinlikle düşmemelisiniz. Patili dostunuzla kurduğunuz iletişimde iyi davranışlarını ödüllendirmek, aranızdaki bağı kuvvetlendirir.

9. Ona rahatlaması için masajlar yapın.

Patili dostunuza yapacağınız nazik bir masaj onu rahatlatır ve aynı zamanda size güvenmesini sağlar. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız da Youtube’dan bu konuda birçok video bulabilirsiniz. Şımarmak onların da en doğal hakkı!

10. Onun da dahil olduğu rutinler oluşturun.

Yemek ve yürüyüş saatleri, uyku düzeninin birlikte olması gibi rutinler aslında patili dostunuzun size daha fazla güven duymasını sağlar. Aranızdaki güven duygusu arttıkça doğal olarak bağınız da sağlamlaşır.

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11. Ona zaman ayırmayı ihmal etmeyin.

Hayatınız ne kadar yoğun olursa olsun patili dostunuzun sizden başka kimsesi olmadığını unutmayın. Bu nedenle ona her zaman sevgi ve şefkat göstererek ona zaman ayırın.

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