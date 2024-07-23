Her Yandan Kalpler Fışkıracak: Köpeğinizle Aranızdaki Bağın Artmasını Sağlayacak 11 Yol
Her Yandan Kalpler Fışkıracak: Köpeğinizle Aranızdaki Bağın Artmasını Sağlayacak 11 Yol
Patili dostlarımızı çok seviyoruz ve bu nedenle onlarla aramızdaki bağı daha da sıkılaştırmak istiyoruz. Vereceğimiz bu öneriler ile bunu sağlamanız mümkün!
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1. Düzenli olarak yürüyüşe çıkmak bu işte çok önemli!
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2. Birlikte oyunlar oynamayı aksatmayın.
3. Sevginizi dokunarak da gösterin.
4. Onun kendi alanının olması için kısa süreli de olsa ayrılın.
5. Temel itaatleri öğreten kişi siz olun.
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6. Yeni yerler keşfederken onu da yanınıza alın.
7. Onunla mutlaka göz teması kurun.
8. Pozitif pekiştirme yöntemini kullanın.
9. Ona rahatlaması için masajlar yapın.
10. Onun da dahil olduğu rutinler oluşturun.
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