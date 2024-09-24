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Her Türlü Seyahatiniz İçin Bavul Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken 12 Şey

etiket Her Türlü Seyahatiniz İçin Bavul Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken 12 Şey

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 16:01

Seyahatlerinizde kullanacağınız bavulu seçerken öylesine bir seçim yapmamalısınız. Yeri gelecek bu bavulla yaz tatiline gidecek, yeri gelecek başka ülkeleri keşfedeceksiniz. Bavul alırken dikkat etmeniz gereken pek çok unsur bulunuyor. Peki bunlar neler mi? Gelin birlikte içeriğimizde keşfedelim!

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1. Boyut ve kapasitesi

Seyahatinizin süresine ve amacına göre bavulun boyutunu seçmek oldukça önemli. Tabii genelde nasıl seyahatler yapıyorsanız ona uygun seçmelisiniz. Örneğin kısa seyahatler yapıyorsanız kabin boyu seçebilir, uzun seyahatler için orta veya büyük boy seçebilirsiniz.

2. Ağırlık

Bavulunuzun boş halinin ağırlığı da oldukça önemli. Hafif bir bavul, ağırlık sınırlarını aşmadan daha fazla eşya taşımanıza olanak tanır. Eğer bavulunuz boş haliyle bile ağırsa bu daha az eşya koyabileceğiniz anlamına gelir. Tabii bir de taşıması var bunun!

3. Tekerlek sayısı

Dört tekerlekli bavullar daha kolay hareket ettirilir ve 360 derece dönebilir. İki tekerlekli bavullar ise daha dayanıklı olabilir ve zorlu zeminlerde daha iyi performans gösterir. Genellikle nerede kullanacağınıza ve nasıl rahat edeceğinize karar verip bu şekilde satın alım gerçekleştirebilirsiniz.

4. Tekerlek kalitesi

Tekerlek sayısını seçtiniz ama bir de tekerleğin kalitesine bakmalısınız. Çünkü bavulunuzu bu tekerlekler üzerinde taşıyacaksınız. Bundan dolayı tekerleklerin sağlamlığı ve sessiz hareket etmesi çok önemlidir. Kaliteli ve sağlam tekerlekler, bavulunuzu taşımayı çok daha kolay hale getirir.

5. Malzeme kalitesi

Bavulun yapıldığı malzemenin dayanıklı ve suya karşı dirençli olması önemlidir. Burada hardshell yani daha sert veya kumaş bavulları tercih edebilirsiniz. Hardshell bavullar kırılgan eşyalara daha iyi koruma sağlar, kumaş bavullar ise esneklik sunar.

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6. Fermuar ve kilit sistemi

Güvenilir fermuarlar ve TSA onaylı kilit sistemleri, bavulunuzun güvenliğini artırır. Özellikle uluslararası uçuşlarda kilit sistemi çok faydalıdır. Eğer bavulunuzdaki kilit sistemi TSA onaylıysa, olası bir inceleme durumunda güvenlik görevlileri TSA anahtarı ile bavulunuzun kilidini kırmadan açabilir. Aynı zamanda hırsızlık ve diğer durumlara karşı da ekstra güvenlik sağlar.

7. Bölme sayısı

Bavulun içinde ve dışında yeterince bölme olması, eşyalarınızı organize etmenizi kolaylaştırır. Özellikle seyahat sırasında sık kullanacağınız eşyalar için dış cepler faydalıdır. Uzun bir seyahatte eşyalarınızı ayırmak için de bavulun içindeki bölmeleri kullanarak organize işini kolaylaştırabilirsiniz.

8. Tutma sapı

Teleskopik kolun uzunluğu ve sağlamlığı rahat kullanım açısından oldukça önemlidir. Farklı boylara uygun ve dayanıklı bir tutma kolu, konforlu bir seyahat sağlar. Bu yüzden bavulunuzu satın almadan önce sağlamlığı ve uzunluğunu kontrol etmeyi unutmamalısınız.

9. Darbeye karşı dayanıklılık

Havaalanlarında bavulunuzun sert darbelere maruz kalabileceğini düşünerek, darbeye dayanıklı bir bavul seçmek akıllıca olacaktır. Bunun için sert ve sağlam plastikleri tercih edebilirsiniz.

10. Kolay taşınabilirlik

Bavulun teleskopik sapı kadar diğer sapları da oldukça önemlidir. Çünkü bu bavulu arabanın bagajına koyabilir, bagaj bandından alabilir, indirip kaldırabilirsiniz. Bu süreçte ne kadar kolay ve pratik şekilde taşıyabildiğiniz oldukça önemlidir. Yan taraflarındaki saplar ve kalitelerini kontrol edebilirsiniz.

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11. Renk ve tasarım

Özellikle havalimanlarında pek çok bavulun arasında kendi bavulunuzu bulmak zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Bu yüzden bavul alırken farklı bir renk seçebilirsiniz. Eğer düz bir renk seçiyorsanız da bavul kılıfı ve bavul etiketleri ile bavulunuzu farklılaştırabilirsiniz.

12. İç astarlar ve düzenleyiciler

Bavulun iç kısmında kaliteli astar olması ve küçük düzenleyici gözlerin bulunması, eşyalarınızın güvende ve düzenli kalmasına yardımcı olur. Bu yüzden bavul almadan önce muhakkak içini açın ve inceleyin!

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