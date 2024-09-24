Her Türlü Seyahatiniz İçin Bavul Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken 12 Şey
Her Türlü Seyahatiniz İçin Bavul Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken 12 Şey
Seyahatlerinizde kullanacağınız bavulu seçerken öylesine bir seçim yapmamalısınız. Yeri gelecek bu bavulla yaz tatiline gidecek, yeri gelecek başka ülkeleri keşfedeceksiniz. Bavul alırken dikkat etmeniz gereken pek çok unsur bulunuyor. Peki bunlar neler mi? Gelin birlikte içeriğimizde keşfedelim!
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1. Boyut ve kapasitesi
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2. Ağırlık
3. Tekerlek sayısı
4. Tekerlek kalitesi
5. Malzeme kalitesi
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6. Fermuar ve kilit sistemi
7. Bölme sayısı
8. Tutma sapı
9. Darbeye karşı dayanıklılık
10. Kolay taşınabilirlik
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